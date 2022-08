McMullen Wins MSA Feature at Plymouth

PLYMOUTH, Wisc. (August 26, 2022) — Brandon McMullen won the Midwest Sprint Car Association feature Friday at the Plymouth Dirt Track. Lance Fassbender, Shane Wenninger, Tim Haddy, and Travis Arenz rounded out the top five.

Midwest Sprint Car Association

Plymouth Dirt Track

Plymouth, Wisconsin

Friday, August 26, 2022

Feature:

1. Brandon McMullen

2. Lance Fassbender

3. Shane Wenninger

4. Tim Haddy

5. Travis Arenz

6. Nick Daywalt

7. Ben Schmidt

8. Justin Miller

9. Bill Taylor

10. Will Gerrits

11. Cole Possi

12. Brandon Berth

13. Justin Erickson

14. Chris Clayton

15. Tony Wondra

16. Alex Pokorski

17. Blake Wondra

18. Chris Larson

19. Katelyn Krebsbach

20. Mike Decker

21. J.J. Pagel

22. Eric Wilke

23. Randy Pos

24. Doug Wondra