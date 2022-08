Brody Roa Captures Ventura Sprint Car Win

Ventura,Ca. (8-27-2022)-Brody Roa won the USAC West Coast Sprint Car feature at Ventura Raceway Saturday night.

USAC WEST COAST SPRINT CAR SERIES RACE RESULTS: August 27, 2022 – Ventura Raceway – Ventura, California

WOODLAND AUTO DISPLAY QUALIFICATIONS: 1. Ricky Lewis, 41, Lewis-12.854; 2. Troy Rutherford, 11, Rutherford-12.914; 3. Chase Johnson, 73, Ford-12.916; 4. Brody Roa, 8M, May-13.008; 5. Kyle Edwards, 39, Edwards-13.124; 6. Trent Carter, 13, Carter-13.145; 7. Rick Hendrix, 15, Hendrix-13.216; 8. Tanner Boul, 99T, Boul-13.228; 9. Cody Majors, 54, Majors-13.262; 10. Logan Calderwood, 6, Calderwood-13.458; 11. Steve Hix, 57, Hix-13.474; 12. Jonas Reynolds, 0, Reynolds-13.588; 13. Dale Curran, 21K, Kruseman-13.589; 14. Tyler Hatzikian, 27, Hatzikian-13.611; 15. Bryan Whitney, 22, Whitley-13.829; 16. Joey Bishop, 45, Bishop-13.935; 17. Nathan Byrd, 7K, Kruseman-14.142; 18. Hannah Mayhew, 43, Mayhew-14.147; 19. Brent Yarnal, 29, Yarnal-14.223; 20. Elexa Herrera, 16J, Herrera-14.722; 21. Camie Bell, 29C, Bell-15.110; 22. James Herrera, 5E, Herrera-NT.

EXTREME MUFFLERS FIRST HEAT: (10 laps) 1. Curran, 2. Calderwood, 3. Roa, 4. Lewis, 5. Yarnal, 6. Hendrix, 7. Bishop, 8. J.Herrera. NT.

COMPETITION SUSPENSION INCORPORATED / VAHLCO WHEELS SECOND HEAT: (10 laps) 1. Edwards, 2. Hix, 3. Rutherford, 4. Boul, 5. Hatzikian, 6. Byrd, 7. E.Herrera. NT.

ROD END SUPPLY / SALDANA RACING PRODUCTS THIRD HEAT: (10 laps) 1. Majors, 2. Johnson, 3. Carter, 4. Whitley, 5. Reynolds, 6. Bell, 7. Mayhew. NT.

FEATURE: (30 laps, With Starting Positions) 1. Brody Roa (3), 2. Chase Johnson (4), 3. Kyle Edwards (2), 4. Troy Rutherford (5), 5. Trent Carter (1), 6. Logan Calderwood (11), 7. Nathan Byrd (17), 8. Joey Bishop (16), 9. Ricky Lewis (6), 10. Bryan Whitley (15), 11. Rick Hendrix (9), 12. Tyler Hatzikian (14), 13. Camie Bell (21), 14. Hannah Mayhew (18), 15. Cody Majors (7), 16. Jonas Reynolds (13), 17. Steve Hix (12), 18. James Herrera (22), 19. Dale Curran (8), 20. Tanner Boul (10), 21. Elexa Herrera (20), 22. Brent Yarnal (19). NT.

—————————-

**Boul flipped on lap 14 of the feature. Majors flipped on lap 26 of the feature.

FEATURE LAP LEADERS: Laps 1-6 Carter, Laps 7-30 Roa.

BR MOTORSPORTS / ROD END SUPPLY HARD CHARGER: Nathan Byrd (17th to 7th)

WILWOOD DISC BRAKES LUCKY 13 AWARD: Camie Bell

HIGH TECH PERFORMANCE LUCKY PILL DRAW: Kyle Edwards

NEW USAC WEST COAST SPRINT CAR POINTS: 1-Trent Carter-330, 2-Kyle Edwards-317, 3-Troy Rutherford-304, 4-Ricky Lewis-290, 5-Joey Bishop-252, 6-Tyler Hatzikian-236, 7-Hannah Mayhew-234, 8-Tanner Boul-231, 9-Steve Hix-224, 10-Brent Yarnal-223.