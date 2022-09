Devon Border Wins at Port Royal to Open Juniata County Fair

PORT ROYAL, Penn. (September 3, 2022) — Devon Borden won sprint car feature during the opening night of the Juniata County Fair Saturday at Port Royal Speedway. Borden took the lead on lap 11 and drove away to the victory. Danny Dietrich, Justin Whittal, Lance Dewease, and Brian Brown rounded out the top five.

Port Royal Speedway

Port Royal, Pennsylvania

Saturday, September 3, 2022

Heat Race #1:

1. 21-Brian Brown

2. 23-Devon Borden

3. 55-Mike Wagner

4. 69K-Lance Dewease

5. 1-Logan Wagner

6. 33H-Derek Hauck

7. 77-Danny Varin

8. 36*-Devin Brenneman

9. 22-Bryn Gohn

10. 9-Ryan Linder

Heat Race #2:

1. 45-Jeff Halligan

2. 5W-Lucas Wolfe

3. 12-Blane Heimbach

4. 33W-Michael Walter II

5. M1-Mark Smith

6. 14T-Tyler Walton

7. 33-Gerard McIntyre

8. 98-Tyler Bear

9. 8S-Trenton Sheaffer

10. 2A-Todd Allen

Heat Race #3:

1. 48-Danny Dietrich

2. 0-Rick Lafferty

3. 67-Justin Whittal

4. 11-TJ Stutts

5. 17B-Steve Buckwalter

6. 5-Dylan Cisney

7. 35-Jason Shultz

8. 12J-Bill Jones, Jr.

9. 2C-Cory Thornton

B-Main:

1. 33-Gerard McIntyre

2. 77-Danny Varin

3. 8S-Trenton Sheaffer

4. 36*-Devin Brenneman

5. 12J-Bill Jones, Jr.

6. 98-Tyler Bear

7. 35-Jason Shultz

8. 2C-Cory Thornton

9. 22-Bryn Gohn

10. 2A-Todd Allen

11. 9-Ryan Linder

A-Main:

1. 23-Devon Borden

2. 48-Danny Dietrich

3. 67-Justin Whittal

4. 69K-Lance Dewease

5. 21-Brian Brown

6. 5-Dylan Cisney

7. 12-Blane Heimbach

8. 33W-Michael Walter II

9. 0-Rick Lafferty

10. 55-Mike Wagner

11. 45-Jeff Halligan

12. 1-Logan Wagner

13. 11-TJ Stutts

14. 17B-Steve Buckwalter

15. 33-Gerard McIntyre

16. M1-Mark Smith

17. 33H-Derek Hauck

18. 8S-Trenton Sheaffer

19. 77-Danny Varin

20. 12J-Bill Jones, Jr.

21. 5W-Lucas Wolfe

22. 14T-Tyler Walton

23. 98-Tyler Bear

24. 36*-Devin Brenneman