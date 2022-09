Goldesberry Wins IRA Feature at 141 Speedway

MERIBLE, Wisc. (September 4, 2022) — Jordan Goldesberry won the Bumper to Bumper Interstate Racing Association feature Sunday night at 141 Speedway, sending Scotty Thiel’s run of sweeping the Labor Day weekend events with IRA. Thiel, Jake Blackhurst, Scotty Neitzel, and Jeremy Schultz rounded out the top five.

Ryan Zielski won the Wisconsin WingLESS Sprint Car Series main event.

141 Speedway

Merible, Wisconsin

Sunday, September 4, 2022

Bumper to Bumper Interstate Racing Association

Qualifying

1. 35-Zach Hampton, 11.694[5]

2. 73-Scotty Thiel, 11.749[6]

3. 19-Todd Daun, 11.809[4]

4. 39-Jake Blackhurst, 11.826[8]

5. 2W-Scott Neitzel, 11.890[11]

6. 26-Tyler Tischendorf, 11.894[2]

7. 10V-Kurt Davis, 11.908[1]

8. 5J-Jeremy Schultz, 11.943[14]

9. 65-Jordan Goldesberry, 11.955[9]

10. 24-Scott Conger, 12.069[3]

11. 3N-Jake Neuman, 12.222[19]

12. 25-Danny Schlafer, 12.239[24]

13. 9K-Kyle Schuett, 12.247[15]

14. 25T-Travis Arenz, 12.333[22]

15. 4K-Kris Spitz, 12.383[10]

16. 85M-Steve Meyer, 12.438[12]

17. 68-Dave Uttech, 12.446[21]

18. 79-Blake Nimee, 12.447[16]

19. 44-Chris Martin, 12.482[17]

20. 29-Hunter Custer, 12.506[28]

21. 23-Russel Borland, 12.587[23]

22. 4-Jordan Paulsen, 12.662[26]

23. 43-Jereme Schroeder, 12.747[20]

24. 97-Alan Gilbertson, 12.824[27]

25. 87A-Austin Hartmann, 12.908[13]

26. 17-Dylan Winkel, 12.979[18]

27. 19J-Jett Mann, 13.515[25]

28. 26R-Preston Ruh[7]

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 39-Jake Blackhurst[3]

2. 35-Zach Hampton[4]

3. 9K-Kyle Schuett[5]

4. 85M-Steve Meyer[6]

5. 44-Chris Martin[7]

6. 24-Scott Conger[1]

7. 87A-Austin Hartmann[9]

8. 10V-Kurt Davis[2]

9. 4-Jordan Paulsen[8]

10. 26R-Preston Ruh[10]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 3N-Jake Neuman[1]

2. 5J-Jeremy Schultz[2]

3. 73-Scotty Thiel[4]

4. 2W-Scott Neitzel[3]

5. 25T-Travis Arenz[5]

6. 68-Dave Uttech[6]

7. 29-Hunter Custer[7]

8. 17-Dylan Winkel[9]

9. 43-Jereme Schroeder[8]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 65-Jordan Goldesberry[2]

2. 25-Danny Schlafer[1]

3. 79-Blake Nimee[6]

4. 26-Tyler Tischendorf[3]

5. 23-Russel Borland[7]

6. 4K-Kris Spitz[5]

7. 97-Alan Gilbertson[8]

8. 19-Todd Daun[4]

9. 19J-Jett Mann[9]

Dash #1 (4 Laps)

1. 2W-Scott Neitzel[1]

2. 39-Jake Blackhurst[5]

3. 25-Danny Schlafer[4]

4. 5J-Jeremy Schultz[3]

5. 24-Scott Conger[2]

Dash #2 (4 Laps)

1. 26-Tyler Tischendorf[1]

2. 73-Scotty Thiel[2]

3. 65-Jordan Goldesberry[4]

4. 35-Zach Hampton[5]

5. 3N-Jake Neuman[3]

A-Main (30 Laps)

1. 65-Jordan Goldesberry[6]

2. 73-Scotty Thiel[4]

3. 39-Jake Blackhurst[3]

4. 2W-Scott Neitzel[1]

5. 5J-Jeremy Schultz[7]

6. 26-Tyler Tischendorf[2]

7. 3N-Jake Neuman[10]

8. 85M-Steve Meyer[13]

9. 97-Alan Gilbertson[21]

10. 23-Russel Borland[16]

11. 25T-Travis Arenz[14]

12. 79-Blake Nimee[12]

13. 9K-Kyle Schuett[11]

14. 44-Chris Martin[15]

15. 25-Danny Schlafer[5]

16. 68-Dave Uttech[18]

17. 17-Dylan Winkel[23]

18. 24-Scott Conger[9]

19. 87A-Austin Hartmann[22]

20. 43-Jereme Schroeder[24]

21. 35-Zach Hampton[8]

22. 19-Todd Daun[19]

23. 19J-Jett Mann[25]

24. 4K-Kris Spitz[17]

25. 29-Hunter Custer[20]

Autometer Wisconsin WingLESS Sprint Car Series

Qualifying

1. 40-Tim Cox, 13.387[22]

2. 11D-Derek Crane, 13.408[15]

3. 7X-Ryan Marshall, 13.451[9]

4. 6-Jake Kouba, 13.508[29]

5. 09-Clayton Rossmann, 13.528[23]

6. 38-Allen Hafford, 13.530[12]

7. 50-Rusty Egan, 13.547[18]

8. 89-Nathan Crane, 13.575[21]

9. 23Z-Zach Raidart, 13.589[14]

10. 14Z-Ryan Zielski, 13.593[27]

11. 0-John Fahl, 13.657[20]

12. 70-Chris Klemko, 13.664[30]

13. 91-Jimmy Sivia, 13.665[1]

14. 9X-Mike Sullivan, 13.679[3]

15. 36D-Chris Dodd, 13.756[17]

16. 4-Jordan Paulsen, 13.841[5]

17. 99-Seth Johnson, 13.873[13]

18. 22-Greg Alt, 13.884[11]

19. 24-Eric Wilke, 13.943[6]

20. 29OG-Tom Eller, 13.969[8]

21. 39-William Huck, 14.050[7]

22. 69-TJ Smith, 14.073[19]

23. 41-Dennis Spitz, 14.078[28]

24. 7-Scott Uttech, 14.079[25]

25. 29J-Ralph Johnson, 14.080[4]

26. 13W-Dave Wallace, 14.333[16]

27. 17-Bryce Andrews, 14.380[26]

28. 4G-George Gaertner III, 14.477[2]

29. 44-Daniel Graumenz, 14.783[24]

30. 7D-Josh Davidson, 15.510[10]

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 14Z-Ryan Zielski[1]

2. 6-Jake Kouba[3]

3. 91-Jimmy Sivia[5]

4. 50-Rusty Egan[2]

5. 40-Tim Cox[4]

6. 29J-Ralph Johnson[9]

7. 24-Eric Wilke[7]

8. 4G-George Gaertner III[10]

9. 4-Jordan Paulsen[6]

10. 69-TJ Smith[8]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 89-Nathan Crane[2]

2. 0-John Fahl[1]

3. 11D-Derek Crane[4]

4. 9X-Mike Sullivan[5]

5. 09-Clayton Rossmann[3]

6. 99-Seth Johnson[6]

7. 41-Dennis Spitz[8]

8. 29OG-Tom Eller[7]

9. 44-Daniel Graumenz[10]

10. 13W-Dave Wallace[9]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 7X-Ryan Marshall[4]

2. 23Z-Zach Raidart[2]

3. 70-Chris Klemko[1]

4. 38-Allen Hafford[3]

5. 36D-Chris Dodd[5]

6. 7-Scott Uttech[8]

7. 22-Greg Alt[6]

8. 17-Bryce Andrews[9]

9. 39-William Huck[7]

10. 7D-Josh Davidson[10]

B-Main (10 Laps)

1. 22-Greg Alt[2]

2. 4-Jordan Paulsen[1]

3. 24-Eric Wilke[3]

4. 29OG-Tom Eller[5]

5. 69-TJ Smith[10]

6. 17-Bryce Andrews[6]

7. 41-Dennis Spitz[4]

8. 44-Daniel Graumenz[9]

9. 39-William Huck[8]

10. 13W-Dave Wallace[11]

11. 7D-Josh Davidson[12]

12. 4G-George Gaertner III[7]

A-Main (20 Laps)

1. 14Z-Ryan Zielski[1]

2. 23Z-Zach Raidart[2]

3. 7X-Ryan Marshall[8]

4. 50-Rusty Egan[4]

5. 89-Nathan Crane[3]

6. 09-Clayton Rossmann[6]

7. 38-Allen Hafford[5]

8. 40-Tim Cox[10]

9. 11D-Derek Crane[9]

10. 6-Jake Kouba[7]

11. 70-Chris Klemko[12]

12. 7-Scott Uttech[17]

13. 0-John Fahl[11]

14. 36D-Chris Dodd[15]

15. 91-Jimmy Sivia[13]

16. 22-Greg Alt[19]

17. 99-Seth Johnson[16]

18. 29J-Ralph Johnson[18]

19. 69-TJ Smith[23]

20. 9X-Mike Sullivan[14]

21. 17-Bryce Andrews[24]

22. 4-Jordan Paulsen[20]

23. 29OG-Tom Eller[22]

24. 24-Eric Wilke[21]