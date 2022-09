Dykstra Wins Action Sprint Tour Feature at Brockville

BROCKVILLE, Ont. (September 9, 2022) — Jacob Dykstra won the Action Sprint Tour feature Friday at Brockville Ontario Speedway. Lee Ladouceur, Darren Dryden, Mathieu Bardier, and Ashton VanEvery rounded out the top five.

Action Sprint Tour

Brockville Ontario Speedway

Brockville, Ontario

Friday, September 9, 2022

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 51-Lee Ladouceur[2]

2. 9-Adam Turner[4]

3. 12DD-Darren Dryden[3]

4. 77E-Ashton VanEvery[6]

5. 00-Ryan Poole[5]

6. 85C-Cam MacKinnon[1]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 19-Mathieu Bardier[2]

2. 31-Dale Curran[3]

3. 52-Matt Billings[4]

4. 115-April Wilson[1]

5. 85-Tim Bailey[5]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 5D-Jacob Dykstra[2]

2. 16R-Seth Roy[1]

3. 39-Jonah Mutton[3]

4. 9C-Brian Nanticoke[6]

5. 20-Johnny Miller[4]

6. 77T-Tyeller Powless[5]

A-Main (25 Laps)

1. 5D-Jacob Dykstra[2]

2. 51-Lee Ladouceur[1]

3. 12DD-Darren Dryden[10]

4. 19-Mathieu Bardier[4]

5. 77E-Ashton VanEvery[7]

6. 00-Ryan Poole[14]

7. 31-Dale Curran[3]

8. 39-Jonah Mutton[11]

9. 9-Adam Turner[5]

10. 16R-Seth Roy[6]

11. 77T-Tyeller Powless[16]

12. 20-Johnny Miller[15]

13. 9C-Brian Nanticoke[9]

14. 85C-Cam MacKinnon[17]

15. 115-April Wilson[12]

16. 85-Tim Bailey[13]

DQ: 52-Matt Billings[8]