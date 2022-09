Cole Macedo Wins the Pete Jacobs Memorial at Wayne County

ORRVILLE, Ohio (September 17, 2022) — Cole Macedo picked up the $15,000 victory during the Pete Jacobs Memorial Saturday at Wayne County Speedway. Overcoming an engine change earlier in the evening, Macedo was able to top Tim Shaffer and Trey Jacobs for the victory. Tyler Street and Paige Polyak rounded out the top five.

Bryan Sebetto won the 305 sprint car feature.

Pete Jacobs Memorial

Wayne County Speedway

Orrville, Ohio

Saturday, September 17, 2022

Winged 410 Sprint Cars

Feature:

1. 18-Cole Macedo

2. 45-Tim Shaffer

3. 3J-Trey Jacobs

4. 4* Tyler Street

5. 19-Paige Polyak

6. 97-Greg Wilson

7. 1M-Jamie Myers

8. 38K-Chris Myers

9. 9-Ricky Peterson Jr.

10. 8-Zach Ames

11. 22-Ryan Broughton

12. 7DK-Dylan Kingan

13. 33W-Caleb Griffith

14. 14Z-Wyatt Zimmerman

15. 20-Danial Burkhart

16. 70-Henry Malcuit

17. 16-Danny Mumaw

18. 11-Shawn Hubler

19. 21-Andre Layfield

20. D12-Jason Dolick

21. 38-Leyton Wagner

22. 23-Bryan Sebetto

23. 6J-Jonah Aumend

24. 35-Stuart Brubaker

Winged 305 Sprint Cars

Feature:

1. 29-Bryan Sebetto

2. 10TS-Tyler Gunn

3. 51M-Haldon Miller

4. 13-Jeremy Duposki

5. 61-Tyler Shullick

6. 5JR-Jimmy McGrath Jr.

7. 5M-Mike Moore

8. 63-Randy Ruble

9. 22-Justin Lusk

10. 9R-Logan Riehl

11. X-Mike Keegan

12. 23-Ron Hamlin

13. O-Shawn Wolford

14. 86-Kasey Jedrzejek

15. 9-Matt Warner