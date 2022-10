Bowman Wins Action Sprint Tour Feature at Humberstone

PORT COLBORNE, Ont. (October 1, 2022) — Mike Bowman won the Action Sprint Tour feature Saturday at Humberstone Speedway during the 2022 edition of the Fall Classic. One night after a tie for the feature win, Bowman topped Mathieu Bardier, Dale Curran, Brett Stratford, and Jacob Dykstra rounded out the top five.

the Fall Classic

Action Sprint Tour

Humberstone Speedway

Port Colborne, Ontario

Saturday, October 1, 2022

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 31-Dale Curran[1]

2. 71-Mike Bowman[6]

3. 39-Jonah Mutton[4]

4. 77E-Ashton VanEvery[2]

5. 77T-Tyeller Powless[3]

6. 16X-Keegan Baker[5]

7. 17-Marc Suprenant[7]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 12DD-Darren Dryden[3]

2. 19-Mathieu Bardier[5]

3. 9C-Brian Nanticoke[2]

4. 71C-John Cadman[6]

5. 88-Lance Erskine[4]

6. 28-Cameron Thomson[7]

7. 85C-Cam MacKinnon[1]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 4B-Darrell Pelletier[1]

2. 20-Johnny Miller[2]

3. BS39-Brett Stratford[4]

4. 5D-Jacob Dykstra[3]

5. 08-Steven Beckett[6]

6. 19D-Allan Downey[5]

A-Main (25 Laps)

1. 71-Mike Bowman[5]

2. 19-Mathieu Bardier[1]

3. 31-Dale Curran[4]

4. BS39-Brett Stratford[6]

5. 5D-Jacob Dykstra[11]

6. 12DD-Darren Dryden[8]

7. 71C-John Cadman[9]

8. 39-Jonah Mutton[2]

9. 4B-Darrell Pelletier[3]

10. 20-Johnny Miller[7]

11. 77E-Ashton VanEvery[13]

12. 88-Lance Erskine[14]

13. 08-Steven Beckett[12]

14. 28-Cameron Thomson[19]

15. 16X-Keegan Baker[16]

16. 77T-Tyeller Powless[15]

17. 9C-Brian Nanticoke[10]

18. 85C-Cam MacKinnon[18]

19. 17-Marc Suprenant[20]

20. 19D-Allan Downey[17]