Jake Swanson Wins at Circle City

INDIANAPOLIS, Ind. (October 2, 2022) — Jake Swanson won the non-wing sprint car feature Sunday night at Circle City Raceway. Swanson drove from fifth starting position for the victory over Thomas Meseraull, Brent Beauchamp, Matt McDonald, and 11th starting Travis Berryhill.

Kevin Newton won the Indiana RaceSaver 305 Sprint Car Series main event.

Circle City Raceway

Indianapolis, Indiana

Sunday, October 2, 2022

Non-Wing 410 Sprint Cars

Qualifying Group A

1. 5T-Jake Swanson, 12.626[4]

2. 98-Brandon Morin, 12.912[6]

3. 5M-Matt McDonald, 13.104[1]

4. 41-Ricky Lewis, 13.110[8]

5. 19WI-Derek Crane, 13.184[2]

6. 77FR-Ryan Thomas, 13.184[5]

7. 00G-Collin Grissom, 13.245[7]

DNS: 0G-Koby Barksdale, 13.245

Qualifying Group B

1. 11-Brent Beauchamp, 12.631[5]

2. 0-Steve Irwin, 12.919[4]

3. 00-Noah Whitehouse, 13.023[1]

4. 77S-Travis Berryhill, 13.090[8]

5. 24-Scotty Weir, 13.128[3]

6. 9Z-Zack Pretorius, 13.212[2]

7. 13-Robert Brown Jr, 13.729[6]

8. 12-Wes Pinkerton, 13.844[7]

Qualifying Group C

1. 6T-Trey Osborne, 12.672[1]

2. 77AU-Thomas Meseraull, 12.688[6]

3. 10G-Gabriel Gilbert, 12.702[3]

4. 24M-Hunter Maddox, 13.007[8]

5. 09-Clayton Rossmann, 13.199[5]

6. 81G-Rylan Gray, 13.224[4]

7. 11D-Aaron Davis, 13.381[2]

8. 91-Eastin Ashbrooke, 13.493[7]

Heat Race #1 (10 Laps)

1. 5M-Matt McDonald[2]

2. 5T-Jake Swanson[4]

3. 41-Ricky Lewis[1]

4. 98-Brandon Morin[3]

5. 77FR-Ryan Thomas[6]

6. 0G-Koby Barksdale[8]

7. 19WI-Derek Crane[5]

8. 00G-Collin Grissom[7]

Heat Race #2 (10 Laps)

1. 11-Brent Beauchamp[4]

2. 24-Scotty Weir[5]

3. 0-Steve Irwin[3]

4. 77S-Travis Berryhill[1]

5. 9Z-Zack Pretorius[6]

6. 12-Wes Pinkerton[8]

7. 13-Robert Brown Jr[7]

8. 00-Noah Whitehouse[2]

Heat Race #3 (10 Laps)

1. 24M-Hunter Maddox[1]

2. 77AU-Thomas Meseraull[3]

3. 81G-Rylan Gray[6]

4. 10G-Gabriel Gilbert[2]

5. 09-Clayton Rossmann[5]

6. 11D-Aaron Davis[7]

7. 91-Eastin Ashbrooke[8]

8. 6T-Trey Osborne[4]

A-Main (25 Laps)

1. 5T-Jake Swanson[5]

2. 77AU-Thomas Meseraull[1]

3. 11-Brent Beauchamp[6]

4. 5M-Matt McDonald[3]

5. 77S-Travis Berryhill[11]

6. 24M-Hunter Maddox[4]

7. 41-Ricky Lewis[7]

8. 00G-Collin Grissom[22]

9. 09-Clayton Rossmann[15]

10. 0G-Koby Barksdale[16]

11. 6T-Trey Osborne[24]

12. 91-Eastin Ashbrooke[21]

13. 12-Wes Pinkerton[17]

14. 98-Brandon Morin[10]

15. 13-Robert Brown Jr[20]

16. 77FR-Ryan Thomas[13]

17. 24-Scotty Weir[2]

18. 19WI-Derek Crane[19]

19. 10G-Gabriel Gilbert[12]

20. 0-Steve Irwin[8]

21. 81G-Rylan Gray[9]

22. 9Z-Zack Pretorius[14]

23. 11D-Aaron Davis[18]

Indiana RaceSaver Sprint Car Series

Heat Race #1 (10 Laps)

1. 15J-Jeff Wimmenauer[3]

2. 83N-Kevin Newton[1]

3. 22H-Rod Henning[9]

4. 87-Nate Franklin[5]

5. 83-Carson Dillion[7]

6. 79-Chris Miller[6]

7. 11R-Blayne Ridgley[8]

8. 67-Tyler Miller[4]

9. 81-Alan Brown[2]

Heat Race #2 (10 Laps)

1. 23-John Paynter Jr[1]

2. 37-Bryce Norris[2]

3. 33$-Shane O’Banion[8]

4. 18N-Alex Nalon[3]

5. 11M-Kayla Martin[4]

6. 14C-Danny Clark[6]

7. 13R-Rebecca Cevela[9]

8. 17P-Austin Powell[5]

9. 5G-Gary Gipson[7]

A-Main (25 Laps)

1. 83N-Kevin Newton[1]

2. 83-Carson Dillion[2]

3. 15J-Jeff Wimmenauer[6]

4. 22H-Rod Henning[4]

5. 23-John Paynter Jr[3]

6. 11M-Kayla Martin[10]

7. 37-Bryce Norris[7]

8. 87-Nate Franklin[5]

9. 14C-Danny Clark[13]

10. 79-Chris Miller[12]

11. 33$-Shane O’Banion[8]

12. 11R-Blayne Ridgley[14]

13. 67-Tyler Miller[16]

14. 13R-Rebecca Cevela[11]

15. 81-Alan Brown[18]

16. 18N-Alex Nalon[9]

17. 17P-Austin Powell[15]

18. 5G-Gary Gipson[17]