Corey Day Wins the Cotton Classic

HANFORD, Ca. (October 7, 2022) — Corey Day won the Sprint Car Challenge Tour portion of the Cotton Classic Friday night at Keller Auto Speedway. D.J. Netto, Dominic Scelzi, Tim Kaeding, and Justin Sanders from 14th starting spot rounded out the top five.

Cotton Classic

Sprint Car Challenge Tour

Keller Auto Speedway

Hanford, California

Friday, October 7, 2022

Qualifying Flight A

1. 2K-Kaleb Montgomery, 13.951[3]

2. 7P-Jake Andreotti, 13.978[4]

3. 88N-DJ Netto, 14.093[8]

4. 9L-Luke Hayes, 14.125[9]

5. 2X-Justin Sanders, 14.172[1]

6. 10F-Jared Faria, 14.175[5]

7. 69-Bud Kaeding, 14.234[10]

8. 33-Dylan Bloomfield, 14.282[7]

9. 5D-Connor Danell, 14.319[2]

10. 72W-Kurt Nelson, 14.414[6]

Qualifying Flight B

1. 75-Tony Gomes, 14.147[3]

2. 88W-Sean Watts, 14.230[9]

3. 115-Nick Parker, 14.303[4]

4. 9-Dustin Freitas, 14.315[8]

5. 88K-Koen Shaw, 14.380[6]

6. 97-Ryan Robinson, 14.389[11]

7. 21X-Gauge Garcia, 14.411[7]

8. 32-Caden Sarale, 14.470[5]

9. 87-Ashlyn Rodriguez, 14.553[2]

10. 94-Greg Decaires V, 14.579[1]

11. 15-Cody Key, 14.680[10]

Qualifying Flight C

1. 21-Mitchell Faccinto[3]

2. 57-Tim Kaeding[9]

3. 92-Andy Forsberg[1]

4. 2-Brooklyn Holland[8]

5. 17W-Shane Golobic[5]

6. X1-Michael Faccinto[4]

7. 0-Jonathan Allard[6]

8. 2XM-Max Mittry[7]

9. 36-Craig Stidham[2]

10. 51-Brody Fuson[11]

11. 63D-Jon De Wees[10]

Qualifying Flight D

1. 41-Dominic Scelzi[1]

2. 14-Corey Day[4]

3. 67G-Grant Duinkerken[2]

4. 46JR-Joel Myers[5]

5. 28-Chase Johnson[9]

6. 18-Grant Champlin[11]

7. 6C-Travis Coelho[8]

8. 38N-Kyle Rasmussen[10]

9. 5R-Ryan Rocha[6]

10. 4-Jake Hodges[3]

11. 12B-Dawson Faria[7]

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 88N-DJ Netto[2]

2. 69-Bud Kaeding[7]

3. 2K-Kaleb Montgomery[4]

4. 2X-Justin Sanders[5]

5. 33-Dylan Bloomfield[8]

6. 72W-Kurt Nelson[10]

7. 5D-Connor Danell[9]

8. 10F-Jared Faria[6]

9. 9L-Luke Hayes[3]

10. 7P-Jake Andreotti[1]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 115-Nick Parker[2]

2. 88W-Sean Watts[1]

3. 97-Ryan Robinson[6]

4. 75-Tony Gomes[4]

5. 32-Caden Sarale[8]

6. 9-Dustin Freitas[3]

7. 21X-Gauge Garcia[7]

8. 94-Greg Decaires V[10]

9. 87-Ashlyn Rodriguez[9]

10. 15-Cody Key[11]

11. 88K-Koen Shaw[5]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 57-Tim Kaeding[1]

2. 92-Andy Forsberg[2]

3. 17W-Shane Golobic[5]

4. 0-Jonathan Allard[7]

5. 2-Brooklyn Holland[3]

6. X1-Michael Faccinto[6]

7. 21-Mitchell Faccinto[4]

8. 2XM-Max Mittry[8]

9. 63D-Jon De Wees[11]

10. 51-Brody Fuson[10]

11. 36-Craig Stidham[9]

Heat Race #4 (8 Laps)

1. 14-Corey Day[1]

2. 41-Dominic Scelzi[4]

3. 67G-Grant Duinkerken[2]

4. 46JR-Joel Myers[3]

5. 28-Chase Johnson[5]

6. 18-Grant Champlin[6]

7. 12B-Dawson Faria[11]

8. 6C-Travis Coelho[7]

9. 38N-Kyle Rasmussen[8]

10. 5R-Ryan Rocha[9]

11. 4-Jake Hodges[10]

Dash #1 (4 Laps)

1. 41-Dominic Scelzi[1]

2. 57-Tim Kaeding[2]

3. 88N-DJ Netto[6]

4. 75-Tony Gomes[3]

5. 14-Corey Day[7]

6. 92-Andy Forsberg[5]

7. 115-Nick Parker[8]

8. 2K-Kaleb Montgomery[4]

B-Main (12 Laps)

1. X1-Michael Faccinto[1]

2. 21-Mitchell Faccinto[5]

3. 18-Grant Champlin[4]

4. 12B-Dawson Faria[8]

5. 9-Dustin Freitas[2]

6. 38N-Kyle Rasmussen[15]

7. 2XM-Max Mittry[10]

8. 21X-Gauge Garcia[7]

9. 9L-Luke Hayes[13]

10. 94-Greg Decaires V[11]

11. 36-Craig Stidham[18]

12. 87-Ashlyn Rodriguez[14]

13. 5D-Connor Danell[6]

14. 15-Cody Key

15. 6C-Travis Coelho[12]

16. 88K-Koen Shaw[17]

17. 4-Jake Hodges[19]

18. 63D-Jon De Wees[16]

19. 51-Brody Fuson

20. 72W-Kurt Nelson[3]

21. 10F-Jared Faria[9]

A-Main (30 Laps)

1. 14-Corey Day[5]

2. 88N-DJ Netto[3]

3. 41-Dominic Scelzi[1]

4. 57-Tim Kaeding[2]

5. 2X-Justin Sanders[14]

6. 17W-Shane Golobic[11]

7. 88W-Sean Watts[9]

8. 75-Tony Gomes[4]

9. 28-Chase Johnson[19]

10. 46JR-Joel Myers[16]

11. 2K-Kaleb Montgomery[8]

12. 67G-Grant Duinkerken[12]

13. 92-Andy Forsberg[6]

14. 12B-Dawson Faria[24]

15. 2-Brooklyn Holland[17]

16. X1-Michael Faccinto[21]

17. 33-Dylan Bloomfield[18]

18. 97-Ryan Robinson[13]

19. 18-Grant Champlin[23]

20. 115-Nick Parker[7]

21. 0-Jonathan Allard[15]

22. 69-Bud Kaeding[10]

23. 32-Caden Sarale[20]

24. 21-Mitchell Faccinto[22]