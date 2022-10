Norris Wins at Moler Raceway Park

WILLIAMSBURG, Ohio (October 7, 2022) — Bryce Norris won the Ohio Thunder RaceSaver Sprint Car Series feature Friday night at Moler Raceway Park. Jacob Stickle, Austin Powell, Justin Clark, and Shane O’Banion rounded out the top five.

Ohio Thunder RaceSaver Sprint Car Series

Moler Raceway Park

Williamsburg, Ohio

Friday, October 7, 2022

Qualifying (3 Laps)

1. 17P-Austin Powell, 12.065[4]

2. 79M-Chris Miller, 12.207[6]

3. 78C-Justin Clark, 12.341[1]

4. 37N-Bryce Norris, 12.373[2]

5. 83D-Carson Dillion, 12.398[10]

6. 14S-Jacob Stickle, 12.444[3]

7. 33$-Shane O’Banion, 12.720[7]

8. 5H-Jay Helton, 12.764[11]

9. A79-Ashley Tackett, 13.107[9]

10. 51B-Chase Baker, 13.191[5]

11. 97-Chad Hyatt Sr, 13.414[8]

12. 13R-Rebecca Cevela[12]

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 17P-Austin Powell[1]

2. 78C-Justin Clark[2]

3. 83D-Carson Dillion[3]

4. 33$-Shane O’Banion[4]

5. 97-Chad Hyatt Sr[6]

6. A79-Ashley Tackett[5]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 37N-Bryce Norris[2]

2. 14S-Jacob Stickle[3]

3. 51B-Chase Baker[5]

4. 5H-Jay Helton[4]

5. 13R-Rebecca Cevela[6]

6. 79M-Chris Miller[1]

A-Main (25 Laps)

1. 37N-Bryce Norris[2]

2. 14S-Jacob Stickle[3]

3. 17P-Austin Powell[1]

4. 78C-Justin Clark[4]

5. 33$-Shane O’Banion[7]

6. 83D-Carson Dillion[5]

7. 5H-Jay Helton[11]

8. 13R-Rebecca Cevela[12]

9. 97-Chad Hyatt Sr[9]

10. 51B-Chase Baker[6]