Ryan Timms Wins Ventura Sprint Car Prelim

From Lance Jennings

November 25, 2022 – Ventura Raceway – Ventura, California-Ryan Timms won the 15 lap dash in USAC West Coast preliminary event at Ventura Raceway Wednesday night.

USAC WEST COAST SPRINT CAR SERIES SPECIAL EVENT RESULTS: November 25, 2022 – Ventura Raceway – Ventura, California – “ARP 81st Running of the Turkey Night Grand Prix”



EXTREME MUFFLERS FIRST HEAT: (10 laps) 1. Chase Johnson (#8W May), 2. Ricky Lewis (#41 Lewis), 3. Jake Swanson (#57 Hix), 4. Tyler Hatzikian (#27 Hatzikian), 5. Tom Dunkel (#17A Dunkel), 6. Gage Rucker (#10K Kruseman), 7. Chris Muraoka (#25 Muraoka), 8. Joey Bishop (#45 Bishop), 9. James Turnbull II (#2J Turnbull). NT.



COMPETITION SUSPENSION INCORPORATED SECOND HEAT: (10 laps) 1. Verne Sweeney (#98 Tracy), 2. Brody Roa (#8M May), 3. Colby Johnson (#38 Johnson), 4. T.J. Smith (#32 Sarale), 5. Heath Holdsclaw (#33 Case), 6. Alex Pettas (#2 Pettas), 7. Rick Hendrix (#15 Hendrix), 8. David Lindt (#52 Lindt). NT.



VAHLCO WHEELS THIRD HEAT: (10 laps) 1. Mitchel Moles (#51T Roth), 2, Ronald Webster (#52W Webster), 3. Matt Mitchell (#37 Mitchell), 4. A.J. Bender (#21B Bender), 5. Austin Ervine (#21 Ervine), 6. Todd Pratt (#17 Pratt), 7. Jon DeWees (#63 DeWees), 8. Troy Rutherford (#11 Rutherford). NT.



SALDANA RACING PRODUCTS FOURTH HEAT: (10 laps) 1. Logan Calderwood (#6 Calderwood), 2. Troy DeGaton (#39T DeGaton), 3. Charles Davis Jr. (#4C Calderwood), 4. Shon Deskins (#20 Deskins), 5. Cash Culp (#$ Culp), 6. Camie Bell (#29 Bell), 7. Nate Robinson (#54 Perkins), 8. James Herrera (#5J Herrera). NT.



ROD END SUPPLY FIFTH HEAT: (10 laps) 1. Brody Fuson (#51 Van Meter), 2. Ryan Timms (#5T Timms), 3. Grant Sexton (#22 Sexton), 4. Albert Pombo (#35 Pombo), 5. Tanner Boul (#99T Boul), 6. Nathan Byrd (#21K Kruseman), 7. Hannah Mayhew (#43 Mayhew), 8. Max Adams. NT.



WILWOOD DISC BRAKES SIXTH HEAT: (10 laps) 1. Kyle Edwards (#39 Edwards), 2. Tony Gomes (#73 Ford), 3. Carson Macedo (#21T Tarlton), 4. Austin Grabowski (#13 Stanford), 5. Dennis Rodriguez (#19 Streeter), 6. Mark Hanson (#79 Matranga), 7. Michael Pombo (#98P Pombo), 8. Elexa Herrera (#16J Herrera). NT.



EXTREME MUFFLERS FIRST QUALIFIER: (12 laps) 1. Mitchell, 2. Timms, 3. Macedo, 4. Swanson, 5. Adams, 6. Sexton, 7. Pettas, 8. Hendrix, 9. Bell, 10. Ervine, 11. Lewis, 12. Turnbull, 13. Rodriguez. NT.



COMPETITION SUSPENSION INCORPORATED SECOND QUALIFIER: (12 laps) 1. Roa, 2. Ch.Johnson, 3. Moles, 4. Deskins, 5. Bender, 6. Sweeney, 7. M.Pombo, 8. Rucker, 9. Hatzikian, 10. Lindt, 11. Rutherford, 12. Robinson. NT.



VAHLCO WHEELS THIRD QUALIFIER: (12 laps) 1. Fuson, 2. Smith, 3. Calderwood, 4. Webster, 5. Byrd, 6. J.Herrera, 7. Grabowski, 8. Muraoka, 9. E.Herrera, 10. Pratt, 11. DeGaton, 12. Holdsclaw. NT.



SALDANA RACING PRODUCTS FOURTH QUALIFIER: (12 laps) 1. Gomes, 2. Davis, 3. Edwards, 4. A.Pombo, 5. Mayhew, 6. Culp, 7. DeWees, 8. Dunkel, 9. Boul, 10. Co.Johnson, 11. Hanson. NT.



ROD END SUPPLY DASH: (15 laps) 1. Ryan Timms, 2. Logan Calderwood, 3. Matt Mitchell, 4. Charles Davis Jr., 5. Mitchell Moles, 6. Brody Roa, 7. Kyle Edwards, 8. Brody Fuson, 9. Chase Johnson, 10. Tony Gomes. NT.

**DeGaton flipped on lap 1 of the third qualifier. DeWees flipped on lap 1 of the fourth qualifier. Ch.Johnson flipped on lap 11 of the dash.



NEXT USAC WEST COAST SPRINT CAR SPECIAL EVENT: November 26 – Ventura Raceway – Ventura, California –”ARP 81st Running of the Turkey Night Grand Prix”