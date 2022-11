Ryan Timms Takes USAC West Coast Sprints Main at Ventura

USAC WEST COAST SPRINT CAR SERIES SPECIAL EVENT RESULTS: November 26, 2022 – Ventura Raceway – Ventura, California – “ARP 81st Running of the Turkey Night Grand Prix”



EXTREME MUFFLERS C-MAIN: (10 laps) 1. Austin Ervine (#21 Ervine), 2. Heath Holdsclaw (#33 Case), 3. Mark Hanson (#79 Matranga), 4. Troy Rutherford (#11 Rutherford), 5. James Turnbull II (#2J Turnbull), 6. Rick Hendrix (#15 Hendrix), 7. Joey Bishop (#45 Bishop), 8. Camie Bell (#29C Bell), 9. Elexa Herrera (#16J Herrera), 10. Davis Lindt (#52 Lindt), 11. Todd Pratt (#17 Pratt), 12. Dennis Rodriguez (#19 Sala). NT.



ROD END SUPPLY SEMI #1: (12 laps) 1. T.J. Smith (#32 Sarale), 2. Shon Deskins (#20 Deskins), 3. Austin Grabowski (#13 Stanford), 4. Verne Sweeney (#98 Tracy), 5. Colby Johnson (#38 Johnson), 6. Michael Pombo (#98P Pombo), 7. Hannah Mayhew (#43 Mayhew), 8. Hanson, 9. Tanner Boul (#99T Boul), 10. Alex Pettas (#2 Pettas), 11. Jake Swanson (#57 Hix), 12. Ervine, 13. Cash Culp (#$ Culp). NT.



ROD END SUPPLY SEMI #2: (12 laps) 1. A.J. Bender (#21B Bender), 2. Albert Pombo (#35 Pombo), 3. Rutherford, 4. Nathan Byrd (#21K Kruseman), 5. Gage Rucker (#10K Kruseman), 6. Tom Dunkel (#17A Dunkel), 7. Jon DeWees (#63D DeWees), 8. Ronald Webster (#51W Webster), 9. Holdsclaw, 10. Chris Muraoka (#25 Muraoka), 11. Max Adams (#3 Montgomery), 12. Ricky Lewis (#41 Lewis), 13. Grant Sexton (#22 Sexton), 14. James Herrera (#5J Herrera). NT.



FEATURE: (30 laps, With Starting Positions) 1. Ryan Timms (1), 2. Logan Calderwood (2), 3. Mitchel Moles (5), 4. Matt Mitchell (3), 5. Chase Johnson (9), 6. Charles Davis Jr. (4), 7. Brody Fuson (7), 8. Jake Swanson (23), 9. Colby Johnson (19), 10. Troy Rutherford (16), 11. T.J. Smith (11), 12. Verne Sweeney (17), 13. Tom Dunkel (22), 14. Shon Deskins (13), 15. Kyle Edwards (8), 16. Nathan Byrd (18), 17. Brody Roa (6), 18. A.J. Bender (12), 19. Gage Rucker (20), 20. Albert Pombo (14), 21. Austin Grabowski (15), 22. Michael Pombo (21), 23. Carson Macedo (10). NT.

**M.Pombo flipped on lap 9 of the feature.



FEATURE LAP LEADERS: Laps 1-30 Timms.

WOODLAND AUTO DISPLAY TOP QUALIFIER: Ryan Timms

BR MOTORSPORTS / ROD END SUPPLY HARD CHARGER: Colby Johnson (19th to 9th)

WILWOOD DISC BRAKES LUCKY 13 AWARD: Tom Dunkel

HIGH TECH PERFORMANCE LUCKY PILL DRAW: Tanner Boul

**Provisionals (Jake Swanson) are not eligible for hard charger award.