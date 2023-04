Knight Wins URSS Feature at 81 Speedway

PARK CITY, Kan. (April 20, 2022) — Jordan Knight won the United Rebel Sprint Series feature Thursday at 81 Speedway. Zach Blurton, Ty Williams, Jeremy Campbell, and Jake Martens rounded out the top five.

United Rebel Sprint Series

81 Speedway

Park City, Kansas

Thursday, April 20, 2022

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 51-Jeremy Campbell[1]

2. 17X-Jake Martens[3]

3. 21X-Taylor Velasquez[2]

4. 2J-Zach Blurton[7]

5. 97-Brian Herbert[4]

6. 11K-Tyler Knight[6]

7. 23K-Mike Kleymann[5]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 911-Ty Williams[3]

2. 10-Jordan Knight[1]

3. 88J-Jeremy Huish[6]

4. 81-Jon Freeman[2]

5. 31M-Eric Matthews[4]

6. 17S-Chad Salem[5]

A-Main (20 Laps)

1. 10-Jordan Knight[1]

2. 2J-Zach Blurton[3]

3. 911-Ty Williams[2]

4. 51-Jeremy Campbell[5]

5. 17X-Jake Martens[6]

6. 81-Jon Freeman[8]

7. 31M-Eric Matthews[10]

8. 21X-Taylor Velasquez[7]

9. 17S-Chad Salem[12]

10. 23K-Mike Kleymann[13]

11. 88J-Jeremy Huish[4]

12. 11K-Tyler Knight[11]

13. 97-Brian Herbert[9]