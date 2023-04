Brinton Marvel Wins at Marysville

MARYSVILLE, Ca. (April 22, 2023) — Brinton Marvel won the winged 360 sprint car feature Saturday at Marysville Raceway. Brian McGahan Jr, Chase Majdic, Carson Hammes, and Daweson Hammes rounded out the top five.

Marysville Raceway

Marysville, California

Friday, April 22, 2023

Winged 360 Sprint Cars

Feature:

1. 5H-Brinton Marvel

2. 8JR-Brian McGahan Jr.

3. 1-Chase Majdic

4. 56C-Carson Hammes

5. 55D-Dawson Hammes

6. 6W-Billy Wallace

7. 54-Carson Hall

8. 2-Wyatt Brown

9. 3C-Casey Schmitz

10. 21-Josh Wiesz

11. 15-Pat Harvey Jr.

12. 88-Brad Bumgarner

13. 8-William Fielding

14. 24K-Koa Crane

15. 46J-Geoffrey Grimm.