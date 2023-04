Dietrich Wins at Selinsgrove

SELINSGROVE, Penn. (April 23, 2023) — Danny Dietrich won the sprint car feature Sunday night at Selinsgrove Speedway. Dietrich topped Dylan Cisney by 0.0158 seconds at the finish. Anthony Macri, Blaine Heimbach, and Devon Borden rounded out the top five.

Selisngrove Speedway

Selinsgrove, Pennsylvania

Sunday, April 23, 2023

Winged 410 Sprint Cars

Feature:

1. 48-Danny Dietrich

2. 5-Dylan Cisney

3. 20-Anthony Macri

4. 12-Blaine Heimbach

5. 23-Devon Borden

6. 75-Tyler Ross

7. 35-Jason Shultz

8. 91-Kyle Reinhardt

9. 5w-Lucas Wolfe

10. 67-Justin Whittall

11. 12d-Billy Dietrich

12. 11-Tj Stutts

13. 11a-Austin Bishop

14. 97-Jj Hickle

15. 11p-Tim Wagaman

16. 45-Jeff Halligan

17. 4-Chris Windom

18. 77-Tyler Bear

19. 5k-Jake Karklin

20. 24b-Dustin Baney

21. 33w-Michael Walter

22. 19-Sean Rayhall

23. 51-Freddie Rahmer

24. 77k-Steve Kisamore

25. 19r-Mark Smith

26. 99-Devin Adams