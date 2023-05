Westbrook Wins GLSS/NRA Feature at Lima

LIMA, Ohio (May 5, 2023) — Dylan Westbrook won the Great Lakes Super Sprints / National Racing Alliance feature Friday at Limaland Motorsports Park. Nate Dussel, Randy Hannagan from 16th starting position, Darin Naida, and Mike Keegan rounded out the top five.

Great Lakes Super Sprints / National Racing Alliance

Limaland Motorsports Park

Lima, Ohio

Friday, May 5, 2023

Qualifying

1. 1-Nate Dussel, 13.440[1]

2. 49T-Gregg Dalman, 13.536[9]

3. 11G-Luke Griffith, 13.573[20]

4. 47X-Dylan Westbrook, 13.580[16]

5. 11N-Harli White, 13.596[21]

6. X-Mike Keegan, 13.660[6]

7. 22H-Randy Hannagan, 13.775[24]

8. 5J-Jake Hesson, 13.897[5]

9. 14H-Darin Naida, 13.904[3]

10. 83-Adam Cruea, 13.920[2]

11. 23-Devon Dobie, 13.933[15]

12. 0-Brayton Phillips, 13.966[7]

13. 7C-Phil Gressman, 13.980[14]

14. 71H-Max Stambaugh, 13.981[13]

15. 85-Dustin Daggett, 14.005[10]

16. 31-Jac Nickles, 14.047[22]

17. 22M-Dan McCarron, 14.134[26]

18. 17-Jared Horstman, 14.218[12]

19. 66-Chase Dunham, 14.353[17]

20. 2A-AJ Aldrich, 14.515[4]

21. 24-Kobe Allison, 14.586[11]

22. 16C-Tylar Rankin, 14.658[19]

23. 51-Garrett Craine, 14.726[18]

24. 73C-Cody Fendley, 14.797[25]

25. 11H-Caleb Harmon, 14.861[23]

26. 27K-Zac Broughman, 14.983[27]

DNS: 24V-Levi Voyce, 14.999

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 1-Nate Dussel[4]

2. 47X-Dylan Westbrook[3]

3. 83-Adam Cruea[1]

4. 7C-Phil Gressman[5]

5. 16C-Tylar Rankin[8]

6. 66-Chase Dunham[7]

7. 11H-Caleb Harmon[9]

8. 31-Jac Nickles[6]

9. (DQ) 22H-Randy Hannagan[2]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 23-Devon Dobie[1]

2. 5J-Jake Hesson[2]

3. 71H-Max Stambaugh[5]

4. 11N-Harli White[3]

5. 22M-Dan McCarron[6]

6. 49T-Gregg Dalman[4]

7. 27K-Zac Broughman[9]

8. 51-Garrett Craine[8]

9. 2A-AJ Aldrich[7]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. X-Mike Keegan[3]

2. 14H-Darin Naida[2]

3. 11G-Luke Griffith[4]

4. 0-Brayton Phillips[1]

5. 17-Jared Horstman[6]

6. 24-Kobe Allison[7]

7. 85-Dustin Daggett[5]

8. 73C-Cody Fendley[8]

9. 24V-Levi Voyce[9]

B-Main (12 Laps)

1. 22H-Randy Hannagan[10]

2. 49T-Gregg Dalman[2]

3. 66-Chase Dunham[1]

4. 85-Dustin Daggett[6]

5. 24-Kobe Allison[3]

6. 11H-Caleb Harmon[4]

7. 73C-Cody Fendley[9]

8. 2A-AJ Aldrich[11]

9. 27K-Zac Broughman[5]

10. 51-Garrett Craine[8]

11. 24V-Levi Voyce[12]

DNS: 31-Jac Nickles

A-Main (25 Laps)

1. 47X-Dylan Westbrook[3]

2. 1-Nate Dussel[2]

3. 22H-Randy Hannagan[16]

4. 14H-Darin Naida[4]

5. X-Mike Keegan[1]

6. 7C-Phil Gressman[10]

7. 11G-Luke Griffith[9]

8. 71H-Max Stambaugh[8]

9. 17-Jared Horstman[15]

10. 23-Devon Dobie[6]

11. 5J-Jake Hesson[5]

12. 49T-Gregg Dalman[17]

13. 24-Kobe Allison[20]

14. 22M-Dan McCarron[14]

15. 11N-Harli White[11]

16. 0-Brayton Phillips[12]

17. 85-Dustin Daggett[19]

18. 16C-Tylar Rankin[13]

19. 66-Chase Dunham[18]

20. 83-Adam Cruea[7]