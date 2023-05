Weyant Wins at Jacksonville

JACKSONVILLE, Ill. (May 5, 2023) — Korey Weyant won the Midwest Open Wheel Association feature Friday at Jacksonville Speedway. Jake Blachurst, Riley Goodno, Joe B Miller, and Tim Estenson rounded out the top five. Joey Moughan won the 305 sprint car feature.

Midwest Open Wheel Association

Jacksonville Speedway

Jacksonville, Illinois

Friday, May 5, 2023

Heat Race #1 (10 Laps)

1. 17B-Bill Balog[5]

2. 12-Corbin Gurley[3]

3. 14-Tim Estenson[4]

4. 96-Jake Blackhurst[8]

5. 33$-Shane O’Banion[1]

6. 7-Tyler Lee[6]

7. 3B-Shelby Bosie[2]

8. 1-Brenham Crouch[7]

Heat Race #2 (10 Laps)

1. 44-Chris Martin[2]

2. 22-Riley Goodno[4]

3. 3N-Joe B Miller[8]

4. 79-Gage Montgomery[5]

5. 52F-Logan Faucon[6]

6. 1T-Trevin Littleton[3]

7. 17-Paul Haley[1]

8. 83B-Jeff Beasley[7]

Heat Race #3 (10 Laps)

1. 47-Korey Weyant[2]

2. 9X-Paul Nienhiser[4]

3. 10S-Jeremy Standridge[5]

4. 40-Van Gurley Jr[1]

5. 42P-Preston Perlmutter[6]

6. 97-Scotty Milan[3]

7. 357-Ryan Edwards[7]

A-Main (25 Laps)

1. 47-Korey Weyant[6]

2. 96-Jake Blackhurst[4]

3. 22-Riley Goodno[5]

4. 3N-Joe B Miller[3]

5. 14-Tim Estenson[10]

6. 44-Chris Martin[1]

7. 12-Corbin Gurley[8]

8. 52F-Logan Faucon[12]

9. 97-Scotty Milan[18]

10. 1-Brenham Crouch[21]

11. 40-Van Gurley Jr[14]

12. 79-Gage Montgomery[11]

13. 33$-Shane O’Banion[15]

14. 10S-Jeremy Standridge[9]

15. 7-Tyler Lee[16]

16. 83B-Jeff Beasley[22]

17. 1T-Trevin Littleton[17]

18. 42P-Preston Perlmutter[13]

19. 3B-Shelby Bosie[20]

20. 9X-Paul Nienhiser[2]

21. 17B-Bill Balog[7]

22. 17-Paul Haley[23]

23. 357-Ryan Edwards[19]

Winged 305 Sprint Cars

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 00X-Patrick Ryan[3]

2. B8-John Barnard[4]

3. 14T-Evan Turner[5]

4. 22K-Kelli Harter[1]

5. 41-Joe Jiannoni[2]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 5H-Joey Moughan[3]

2. 99-Jarrett Weyant[2]

3. 00-Matt Fair[1]

4. 7B-Bret Bunton[4]

A-Main (20 Laps)

1. 5H-Joey Moughan[2]

2. B8-John Barnard[3]

3. 00X-Patrick Ryan[1]

4. 14T-Evan Turner[4]

5. 00-Matt Fair[6]

6. 7B-Bret Bunton[7]

7. 41-Joe Jiannoni[9]

8. 22K-Kelli Harter[8]

9. 99-Jarrett Weyant[5]