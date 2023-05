Jake Scott Wins at Paragon

PARAGON, Ind. (May 6, 2023) — Jake Scott won the non-wing sprint car feature Saturday night at Paragon Speedway. Sterling Cling, Braxton Cummings, Trey Osborne, and Cody Trammell rounded out the top five.

Paragon Speedway

Paragon, Indiana

Saturday, May 6, 2023

Non-Wing 410 Sprint Cars

Qualifying Flight A

1. 77FR-Ryan Thomas, 15.549[2]

2. 76J-JJ Hughes, 15.607[3]

3. 34-Sterling Cling, 15.752[6]

4. 8-Michael Clark, 16.356[5]

5. 1S-Nathan Seale, 16.457[4]

6. 18S-Aiden Salisbury, 17.002[1]

Qualifying Flight B

1. 27-Cody Trammell, 16.021[3]

2. 86-Andy Bradley, 16.029[6]

3. 6T-Trey Osborne, 16.299[4]

4. 26-Pat Giddens, 16.831[5]

5. 67L-Josh Lane, 17.072[1]

6. 39X-Scott Bradley, 17.736[2]

Qualifying Flight C

1. 33-Jake Scott, 15.545[4]

2. 71B-Braxton Cummings, 15.973[1]

3. 39-Damon Fortune, 16.136[6]

4. 78-Robert Caho Jr, 16.282[3]

5. 7C-Brady Click, 16.911[5]

6. 314-Michael Daugherty, 17.897[2]

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 34-Sterling Cling[2]

2. 76J-JJ Hughes[3]

3. 77FR-Ryan Thomas[4]

4. 18S-Aiden Salisbury[6]

5. 8-Michael Clark[1]

6. 1S-Nathan Seale[5]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 27-Cody Trammell[4]

2. 6T-Trey Osborne[2]

3. 26-Pat Giddens[1]

4. 39X-Scott Bradley[6]

5. 67L-Josh Lane[5]

6. 86-Andy Bradley[3]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 33-Jake Scott[4]

2. 71B-Braxton Cummings[3]

3. 78-Robert Caho Jr[1]

4. 314-Michael Daugherty[6]

5. 7C-Brady Click[5]

6. 39-Damon Fortune[2]

A-Main (25 Laps)

1. 33-Jake Scott[1]

2. 34-Sterling Cling[2]

3. 71B-Braxton Cummings[4]

4. 6T-Trey Osborne[6]

5. 27-Cody Trammell[3]

6. 77FR-Ryan Thomas[7]

7. 76J-JJ Hughes[5]

8. 78-Robert Caho Jr[9]

9. 8-Michael Clark[13]

10. 39X-Scott Bradley[11]

11. 26-Pat Giddens[8]

12. 67L-Josh Lane[14]

13. 7C-Brady Click[15]

14. 314-Michael Daugherty[12]

15. 1S-Nathan Seale[16]

16. 18S-Aiden Salisbury[10]

17. 39-Damon Fortune[18]

DNS: 86-Andy Bradley