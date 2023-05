LAWRENCEBURG, Ind. (May 6, 2023) — Joss Moffatt won the non-wing sprint car feature Saturday night at Lawrenceburg Speedway. Tyler Kendall, Nick Bilbee, Jack Hoyer, and Garrett Abrams rounded out the top five.

Lawrenceburg Speedway

Lawrenceburg, Indiana

Saturday, May 6, 2023

Non-Wing 410 Sprint Cars

Feature:

1. 5J-Joss Moffatt

2. 20-Tyler Kendall

3. 17-Nick Bilbee

4. 11-Jack Hoyer

5. 32-Garrett Abrams

6. 0-Noah Whitehouse

7. 71-Brian Vaughn