Jason Shultz Wins URC Feature at Bedford

BEDFORD, Penn. (May 12, 2023) — Jason Shultz won the United Racing Club feature Friday at Bedford Speedway. Derek Locke, Josh Weller, Reese Nowotarski, and Adam Carberry rounded out the top five.

United Racing Club

Bedford Speedway

Bedford, Pennsylvania

Friday, May 12, 2023

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 35-Jason Shultz[1]

2. 10X-Reese Nowotarski[2]

3. 17K-Kyle Keen[3]

4. 4-Ken Meisner[7]

5. 669-Brandon McGough[5]

6. 27G-Jay Galloway Jr[6]

7. 5Z-Zack Burd[4]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 63-Josh Weller[1]

2. 77-Derek Locke[6]

3. 11T-Mike Thompson[4]

4. 47-Adam Carberry[3]

5. 11H-Hayden Miller[5]

6. 89-Robbie Stillwaggon[2]

7. 11-Ryan Stillwaggon[7]

A-Main (25 Laps)

1. 35-Jason Shultz[2]

2. 77-Derek Locke[6]

3. 63-Josh Weller[3]

4. 10X-Reese Nowotarski[1]

5. 47-Adam Carberry[8]

6. 11H-Hayden Miller[10]

7. 11T-Mike Thompson[5]

8. 669-Brandon McGough[7]

9. 11-Ryan Stillwaggon[13]

10. 5Z-Zack Burd[12]

11. 17K-Kyle Keen[4]

12. 4-Ken Meisner[9]

13. 27G-Jay Galloway Jr[11]

14. 89-Robbie Stillwaggon[14]