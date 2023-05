Kuriger Wins at Lernerville

SARVER, Penn. (May 12, 2023) — Dan Kuriger from Rochester, Pennsylvania won the People’s Sprint Car feature Friday at Lernerville Speedway. Kuriger followed up his heat race victory by winning the main event from the outside front row over 10th starting Brandon Spithaler. Jake Swanson and A.J. Flick rounded out the top five.

Lernerville Speedway

Sarver, Pennsylvania

Friday, May 12, 2023

Winged 410 Sprint Cars

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 40-George Hobaugh Jr[2]

2. 13-Brandon Matus[4]

3. 33-Brent Matus[1]

4. 46-Michael Bauer[6]

5. 12-Darin Gallagher[3]

6. 11-Carl Bowser[7]

7. 13B-Steve Bright[5]

8. 4G-Justin Kovach[9]

9. 4K-William Kiley[8]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 08-Dan Kuriger[1]

2. 22-Brandon Spithaler[7]

3. 55-Jake Swanson[2]

4. 2-A.J. Flick[8]

5. 29-Dan Shetler[3]

6. 11J-David Kalb[4]

7. 55*-Matt Sherlock[6]

8. 21-Hunter Hite[9]

9. 19-Carson Parrish[5]

A-Main (25 Laps)

1. 08-Dan Kuriger[2]

2. 22-Brandon Spithaler[10]

3. 2-A.J. Flick[4]

4. 12-Darin Gallagher[3]

5. 40-George Hobaugh Jr[1]

6. 55-Jake Swanson[9]

7. 46-Michael Bauer[8]

8. 13-Brandon Matus[7]

9. 29-Dan Shetler[6]

10. 11-Carl Bowser[11]

11. 33-Brent Matus[5]

12. 11J-David Kalb[12]

13. 19-Carson Parrish[18]

14. 13B-Steve Bright[13]

15. 21-Hunter Hite[16]

16. 55*-Matt Sherlock[14]

17. 4K-William Kiley[17]

18. 4G-Justin Kovach[15]