Mihocko Wins at Bloomington

BLOOMINGTON, Ind. (May 12, 2023) — Tye Mihocko was victorious in the non-wing sprint car division Friday night at Bloomington Speedway. Mihocko, from Peoria, Arizona, moved up from third starting position for hid second feature win of the 2023 season. Brayden Fox, Alex Sipes, Brandon Spencer, and 10th starting Brian Hayden rounded out the top five.

Ryan Tusing won the 305 sprint car main event.

Bloomington Speedway

Bloomington, Indiana

Friday, May 12, 2023

Non-Wing 410 Sprint Cars

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 99-Alec Sipes[1]

2. 53-Brayden Fox[4]

3. 34-Sterling Cling[5]

4. 2H-Brian Hayden[6]

5. 26-Matt Thompson[2]

6. 37-Joss Moffatt[7]

7. 4R-John Sluss[3]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 36-Brady Short[2]

2. 22-Brandon Spencer[3]

3. 6T-Trey Osborne[5]

4. 14-Jadon Rogers[4]

5. 24M-Hunter Maddox[1]

6. 06-Rylan Gray[6]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 24P-Tye Mihocko[3]

2. 04-Jordan Kinser[4]

3. 16B-Harley Burns[2]

4. 17G-Geoff Ensign[1]

5. I1-Ivan Glotzbach[6]

6. 4U-Allen Howard Jr[5]

A-Main (25 Laps)

1. 24P-Tye Mihocko[3]

2. 53-Brayden Fox[2]

3. 99-Alec Sipes[5]

4. 22-Brandon Spencer[1]

5. 2H-Brian Hayden[10]

6. 6T-Trey Osborne[8]

7. 36-Brady Short[4]

8. 34-Sterling Cling[7]

9. 17G-Geoff Ensign[12]

10. 14-Jadon Rogers[11]

11. 24M-Hunter Maddox[14]

12. 26-Matt Thompson[13]

13. 06-Rylan Gray[17]

14. 37-Joss Moffatt[16]

15. I1-Ivan Glotzbach[15]

16. 4R-John Sluss[19]

17. 4U-Allen Howard Jr[18]

18. 16B-Harley Burns[9]

19. 04-Jordan Kinser[6]

Winged 305 Sprint Cars

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 15J-Jeff Wimmenauer[2]

2. 23J-Jordan Welch[4]

3. 21G-Roman Gephart[1]

4. 83-Carson Dillion[5]

5. 14C-Logan Anderson[6]

6. 14N-Kevin Newton[3]

7. 67B-Dillan Baldwin[7]

8. 13-Tyson Lady[8]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 22H-Rod Henning[4]

2. 23-John Paynter Jr[2]

3. 23F-Dustin Clark[3]

4. 37G-Max Guilford[5]

5. 39-Justin Mathews[1]

6. 45-Eric Perrott[6]

7. 36M-Barry Miller[7]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 14-Ethan Barrow[2]

2. 3C-Ryan Tusing[4]

3. 26-Keith Langley[1]

4. 5-Terry Arthur[7]

5. 88-Charlie Stines[6]

6. 21A-Bradley Sterrett[3]

7. 37-Bryce Norris[5]

A-Main (20 Laps)

1. 3C-Ryan Tusing[1]

2. 14-Ethan Barrow[4]

3. 23J-Jordan Welch[3]

4. 23-John Paynter Jr[2]

5. 22H-Rod Henning[5]

6. 15J-Jeff Wimmenauer[6]

7. 21G-Roman Gephart[7]

8. 23F-Dustin Clark[8]

9. 26-Keith Langley[9]

10. 14C-Logan Anderson[13]

11. 39-Justin Mathews[14]

12. 83-Carson Dillion[10]

13. 37G-Max Guilford[11]

14. 21A-Bradley Sterrett[18]

15. 37-Bryce Norris[21]

16. 67B-Dillan Baldwin[19]

17. 5-Terry Arthur[12]

18. 45-Eric Perrott[17]

19. 14N-Kevin Newton[16]

20. 88-Charlie Stines[15]

21. 13-Tyson Lady[22]

22. 36M-Barry Miller[20]