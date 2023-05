McMullen Wins MSA Feature at Plymouth

PLYMOUTH, Wi. (May 13, 2023) — Brandon McMullen won the Midwest Sprint Car Association feature Saturday night at the Plymouth Dirt Track. McMullen, from Plymouth, was able to move up from fourth starting position for the victory. Lance Fassbender, Alex Pokorski from 10th starting position, Tyler Brabant from 12th, and Will Gerritts rounded out the top five.

1. 98-Brandon McMullen[4]

2. 7-Lance Fassbender[7]

3. 4-Alex Pokorski[10]

4. 99B-Tyler Brabant[12]

5. 21-Will Gerrits[8]

Midwest Sprint Car Association

Plymouth Dirt Track

Plymouth, Wisconsin

Saturday, May 13, 2023

Qualifying Flight A

1. 98-Brandon McMullen, 12.907[2]

2. 4-Alex Pokorski, 12.930[3]

3. 53-Shane Wenninger, 13.284[6]

4. 3-Justin Erickson, 13.394[5]

5. 08-Katelyn Krebsbach, 13.529[1]

6. 12P-JJ Pagel, 13.576[4]

7. 39-Michael Decker, 13.617[7]

Qualifying Flight B

1. 21-Will Gerrits, 13.516[5]

2. 2-Christopher Clayton, 13.566[2]

3. 53A-Spyder Akright, 13.669[3]

4. 69S-TJ Smith, 13.704[6]

5. 54G-Scott Grissom, 14.055[1]

6. 5-Kevin Seidler, 14.279[4]

7. 66T-Tristan Koenings, 14.280[7]

Qualifying Flight C

1. 35-Ben Schmidt, 13.307

2. 63K-Kevin Karnitz, 13.438

3. 85J-Logan Julien, 13.856

4. 30-Doug Wondra, 14.032

5. 69-Bill Taylor, 14.251

6. 51-Chris Larson, 14.291

7. 21H-TJ Haddy, 14.398

Qualifying Flight D

1. 7-Lance Fassbender, 13.401

2. 22B-Brandon Berth, 13.755

3. 11-Tony Wondra, 13.806

4. 1-Tommy Colburn, 13.836

5. 99B-Tyler Brabant, 14.101

6. 54-Randy Post, 14.372

7. 38-Michael Klein, 15.931

Heat Race #1 (10 Laps)

1. 53-Shane Wenninger[3]

2. 98-Brandon McMullen[1]

3. 4-Alex Pokorski[2]

4. 08-Katelyn Krebsbach[5]

5. 3-Justin Erickson[4]

6. 12P-JJ Pagel[6]

7. 39-Michael Decker[7]

Heat Race #2 (10 Laps)

1. 21-Will Gerrits[1]

2. 2-Christopher Clayton[2]

3. 69S-TJ Smith[4]

4. 53A-Spyder Akright[3]

5. 54G-Scott Grissom[5]

6. 66T-Tristan Koenings[7]

7. 5-Kevin Seidler[6]

Heat Race #3 (10 Laps)

1. 63K-Kevin Karnitz[2]

2. 35-Ben Schmidt[1]

3. 30-Doug Wondra[4]

4. 51-Chris Larson[6]

5. 69-Bill Taylor[5]

6. 85J-Logan Julien[3]

7. 21H-TJ Haddy[7]

Heat Race #4 (10 Laps)

1. 7-Lance Fassbender[1]

2. 11-Tony Wondra[3]

3. 1-Tommy Colburn[4]

4. 99B-Tyler Brabant[5]

5. 22B-Brandon Berth[2]

6. 54-Randy Post[6]

7. 38-Michael Klein[7]

B-Main

1. 69-Bill Taylor[2]

2. 3-Justin Erickson[4]

3. 66T-Tristan Koenings[3]

4. 12P-JJ Pagel[6]

5. 85J-Logan Julien[10]

6. 22B-Brandon Berth[7]

7. 54G-Scott Grissom[1]

8. 54-Randy Post[5]

9. 21H-TJ Haddy[12]

10. 5-Kevin Seidler[9]

11. 38-Michael Klein[11]

12. 39-Michael Decker[8]

A-Main (25 Laps)

1. 98-Brandon McMullen[4]

2. 7-Lance Fassbender[7]

3. 4-Alex Pokorski[10]

4. 99B-Tyler Brabant[12]

5. 21-Will Gerrits[8]

6. 11-Tony Wondra[1]

7. 35-Ben Schmidt[3]

8. 63K-Kevin Karnitz[6]

9. 53-Shane Wenninger[5]

10. 69-Bill Taylor[18]

11. 3-Justin Erickson[19]

12. 1-Tommy Colburn[13]

13. 08-Katelyn Krebsbach[11]

14. 2-Christopher Clayton[2]

15. 85J-Logan Julien[22]

16. 53A-Spyder Akright[16]

17. 69S-TJ Smith[15]

18. 51-Chris Larson[9]

19. 30-Doug Wondra[14]

20. 54G-Scott Grissom[17]

21. 12P-JJ Pagel[21]

22. 22B-Brandon Berth[23]

23. 66T-Tristan Koenings[20]