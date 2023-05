Larson Wins Buckeye Brawl at Wayne County

ORRVILLE, Ohio (May 16, 2023) — Kyle Larson fittingly won the “Sheldon Haudenschild’s Buckeye Brawl” blasting around the top of Wayne County Speedway on Tuesday night with the High Limit Sprint Car Series. Larson took the lead from Chase Randall with a daring move through turns one and two on lap eight and drove away for the $32,023 payday. The victory was Larson’s second of the season in sprint car competition.

Up and coming California driver Justin Sanders held onto the runner up position while 12th starting Justin Peck rounded out the podium. Brian Brown recovered from using a provisional to start the A-Main to charge from 25th to fourth and picked up a $2,100 hard charger bonus in the process. Rico Abreu moved up from 11th to round out the top five.

Sheldon Haudenschild’s Buckeye Brawl

High Limit Sprint Car Series

Wayne County Speedway

Orrville, Ohio

Tuesday, May 16, 2023

Qualifying A

1. 57-Kyle Larson, 14.059[24]

2. 83-James McFadden, 14.160[19]

3. 9-Chase Randall, 14.312[18]

4. 24-Rico Abreu, 14.413[15]

5. 21H-Brady Bacon, 14.415[10]

6. 11-Cory Eliason, 14.459[16]

7. 19-Brent Marks, 14.468[26]

8. 5T-Ryan Timms, 14.469[27]

9. 4-Chris Windom, 14.486[22]

10. 91-Tyler Gunn, 14.556[14]

11. 21-Brian Brown, 14.664[21]

12. 70M-Henry Malcuit, 14.696[25]

13. 29C-Cole Macedo, 14.756[3]

14. 26-Parker Price Miller, 14.784[23]

15. 49X-Cale Thomas, 14.817[8]

16. 81-Lee Jacobs, 14.846[13]

17. 17S-Ricky Stenhouse Jr, 14.868[11]

18. 99-Skylar Gee, 14.895[12]

19. 3J-Dusty Zomer, 14.963[2]

20. 29-Sye Lynch, 14.982[1]

21. 38-Leyton Wagner, 15.071[17]

22. 38K-Chris Myers, 15.094[20]

23. 101-Kraig Kinser, 15.325[4]

24. 2MD-Conner Morrell, 15.404[9]

25. 20B-Cody Bova, 15.445[6]

26. 15H-Sam Hafertepe Jr, 15.500[7]

27. 187-Tyler Wiles, 16.646[5]

Qualifying B

1. 39-Justin Sanders, 14.396[11]

2. 52-Blake Hahn, 14.471[1]

3. 8-Aaron Reutzel, 14.497[6]

4. 7BC-Tyler Courtney, 14.584[27]

5. 17-Sheldon Haudenschild, 14.618[15]

6. 70-Scotty Thiel, 14.643[17]

7. 55-Hunter Schuerenberg, 14.677[13]

8. 13-Justin Peck, 14.680[22]

9. 45-Tim Shaffer, 14.708[20]

10. 71-Michael Kofoid, 14.740[21]

11. 39M-Anthony Macri, 14.802[5]

12. 48-Danny Dietrich, 14.804[23]

13. 4*-Tyler Street, 14.826[2]

14. 19P-Sean Rayhall, 14.832[7]

15. 55B-Jake Swanson, 14.832[12]

16. 22S-Brandon Spithaler, 14.901[19]

17. 33W-Cap Henry, 14.902[10]

18. 22-Riley Goodno, 15.026[3]

19. 97-JJ Hickle, 15.072[14]

20. 16-Danny Mumaw, 15.111[9]

21. 10-Paulie Colagiovanni, 15.121[8]

22. 2-Ricky Peterson, 15.145[25]

23. 25R-Jordan Ryan, 15.169[26]

24. 1-Justin Henderson, 15.391[24]

25. 20-Danial Burkhart, 16.236[4]

26. 6-Frank Rodgers, 16.317[16]

DNS: 3TJ-Trey Jacobs, 16.317

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 57-Kyle Larson[1]

2. 9-Chase Randall[2]

3. 21H-Brady Bacon[3]

4. 4-Chris Windom[5]

5. 29C-Cole Macedo[7]

6. 19-Brent Marks[4]

7. 38-Leyton Wagner[11]

8. 21-Brian Brown[6]

9. 17S-Ricky Stenhouse Jr[9]

10. 101-Kraig Kinser[12]

11. 3J-Dusty Zomer[10]

12. 49X-Cale Thomas[8]

13. 187-Tyler Wiles[14]

14. 20B-Cody Bova[13]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 83-James McFadden[1]

2. 5T-Ryan Timms[4]

3. 24-Rico Abreu[2]

4. 11-Cory Eliason[3]

5. 26-Parker Price Miller[7]

6. 91-Tyler Gunn[5]

7. 29-Sye Lynch[10]

8. 81-Lee Jacobs[8]

9. 99-Skylar Gee[9]

10. 38K-Chris Myers[11]

11. 70M-Henry Malcuit[6]

12. 15H-Sam Hafertepe Jr[13]

13. 2MD-Conner Morrell[12]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 39-Justin Sanders[1]

2. 8-Aaron Reutzel[2]

3. 17-Sheldon Haudenschild[3]

4. 55-Hunter Schuerenberg[4]

5. 39M-Anthony Macri[6]

6. 4*-Tyler Street[7]

7. 33W-Cap Henry[9]

8. 45-Tim Shaffer[5]

9. 25R-Jordan Ryan[12]

10. 55B-Jake Swanson[8]

11. 10-Paulie Colagiovanni[11]

12. 97-JJ Hickle[10]

13. 20-Danial Burkhart[13]

DNS: 3TJ-Trey Jacobs

Heat Race #4 (8 Laps)

1. 7BC-Tyler Courtney[2]

2. 52-Blake Hahn[1]

3. 13-Justin Peck[4]

4. 71-Michael Kofoid[5]

5. 48-Danny Dietrich[6]

6. 22S-Brandon Spithaler[8]

7. 16-Danny Mumaw[10]

8. 1-Justin Henderson[12]

9. 19P-Sean Rayhall[7]

10. 2-Ricky Peterson[11]

11. 70-Scotty Thiel[3]

12. 6-Frank Rodgers[13]

13. 22-Riley Goodno[9]

Dash (7 Laps)

1. 9-Chase Randall[1]

2. 39-Justin Sanders[2]

3. 57-Kyle Larson[6]

4. 83-James McFadden[4]

5. 7BC-Tyler Courtney[8]

6. 8-Aaron Reutzel[5]

7. 52-Blake Hahn[3]

8. 5T-Ryan Timms[7]

C-Main (10 Laps)

1. 2-Ricky Peterson[4]

2. 70M-Henry Malcuit[7]

3. 55B-Jake Swanson[2]

4. 97-JJ Hickle[8]

5. 10-Paulie Colagiovanni[6]

6. 22-Riley Goodno[14]

7. 3J-Dusty Zomer[5]

8. 15H-Sam Hafertepe Jr[11]

9. 2MD-Conner Morrell[15]

10. 187-Tyler Wiles[13]

11. 101-Kraig Kinser[1]

12. 6-Frank Rodgers[10]

DNS: 38K-Chris Myers

DNS: 49X-Cale Thomas

DNS: 20-Danial Burkhart

DNS: 20B-Cody Bova

DNS: 3TJ-Trey Jacobs

B-Main (12 Laps)

1. 70-Scotty Thiel[2]

2. 91-Tyler Gunn[3]

3. 29-Sye Lynch[7]

4. 22S-Brandon Spithaler[6]

5. 19-Brent Marks[1]

6. 21-Brian Brown[9]

7. 4*-Tyler Street[4]

8. 16-Danny Mumaw[10]

9. 45-Tim Shaffer[12]

10. 17S-Ricky Stenhouse Jr[13]

11. 33W-Cap Henry[8]

12. 38-Leyton Wagner[5]

13. 70M-Henry Malcuit[19]

14. 25R-Jordan Ryan[16]

15. 2-Ricky Peterson[18]

16. 99-Skylar Gee[15]

17. 55B-Jake Swanson[20]

18. 1-Justin Henderson[14]

19. 19P-Sean Rayhall[17]

20. 81-Lee Jacobs[11]

DNS: 97-JJ Hickle

A-Main (35 Laps)

1. 57-Kyle Larson[3]

2. 39-Justin Sanders[2]

3. 13-Justin Peck[12]

4. 21-Brian Brown[25]

5. 24-Rico Abreu[11]

6. 4-Chris Windom[13]

7. 8-Aaron Reutzel[6]

8. 19-Brent Marks[26]

9. 17-Sheldon Haudenschild[10]

10. 83-James McFadden[4]

11. 48-Danny Dietrich[20]

12. 22S-Brandon Spithaler[24]

13. 21H-Brady Bacon[9]

14. 29C-Cole Macedo[17]

15. 39M-Anthony Macri[18]

16. 71-Michael Kofoid[16]

17. 26-Parker Price Miller[19]

18. 29-Sye Lynch[23]

19. 5T-Ryan Timms[8]

20. 9-Chase Randall[1]

21. 91-Tyler Gunn[22]

22. 7BC-Tyler Courtney[5]

23. 11-Cory Eliason[15]

24. 55-Hunter Schuerenberg[14]

25. 70-Scotty Thiel[21]

26. 52-Blake Hahn[7]