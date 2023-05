Rankin and Griffith Win at Limaland

From Gerry Keysor

LIMA, Ohio (May 26, 2023) — After battling weather the past 2 weeks, Mother Nature finally smiled down on Limaland Motorsports Park on Friday night. Coldwater Michigan’s Tylar Rankin won the makeup feature from May 19th’s Run For The Rabbit feature in the Wheeler Motorsports No. 16C while Luke Griffith of Sandusky Ohio won the NRA Sprint Invader A Main to claim his first feature win.

National Racing Alliance Sprint Invanders

Limaland Motorsports Park

Lima, Ohio

Friday,. May 25, 2023

Run for the Rabbit Make up feature from May 19th

Feature (25 Laps)

1. 16C-Tylar Rankin[1]

2. 22M-Dan McCarron[2]

3. 23-Devon Dobie[3]

4. 11G-Luke Griffith[5]

5. 11H-Caleb Harmon[7]

6. 17-Jared Horstman[4]

7. 7C-Phil Gressman[6]

8. 24D-Danny Sams III[10]

9. 2-Kyle Sauder[11]

10. 24-Kobe Allison[9]

11. 73C-Cody Fendley[13]

12. 83-Adam Cruea[20]

13. 71H-Max Stambaugh[21]

14. X-Mike Keegan[8]

15. 66-Chase Dunham[16]

16. 49I-John Ivy[14]

17. 20I-Kelsey Ivy[15]

18. 12B-Luke Hall[18]

19. 0-Brayton Phillips[12]

20. 2B-Noah Dunlap[17]

21. 31-Jac Nickles[19]

DNS: 5J-Jake Hesson

DNS: 10TS-Tyler Schiets

Qualifying

1. 2-Kyle Sauder, 11.597[26]

2. 22H-Randy Hannagan, 11.781[16]

3. 17-Jared Horstman, 11.809[6]

4. 73C-Cody Fendley, 11.849[25]

5. X-Mike Keegan, 11.864[21]

6. 16C-Tylar Rankin, 11.877[8]

7. 22M-Dan McCarron, 11.926[24]

8. 7C-Phil Gressman, 11.958[10]

9. 27-Brad Lamberson, 11.960[5]

10. 71H-Max Stambaugh, 12.021[17]

11. 70-Eli Lakin, 12.098[9]

12. 85-Dustin Daggett, 12.115[4]

13. 11G-Luke Griffith, 12.125[15]

14. 24-Kobe Allison, 12.135[13]

15. 12B-Luke Hall, 12.138[22]

16. 83-Adam Cruea, 12.156[18]

17. 49I-John Ivy, 12.178[27]

18. 24D-Danny Sams III, 12.195[1]

19. 66-Chase Dunham, 12.224[3]

20. 23-Devon Dobie, 12.232[2]

21. 11H-Caleb Harmon, 12.233[20]

22. 2B-Noah Dunlap, 12.240[23]

23. 14H-Darin Naida, 12.257[7]

24. 0-Brayton Phillips, 12.259[12]

25. 51-Caleb Helms, 12.280[19]

26. 31-Jac Nickles, 12.528[11]

27. 20I-Kelsey Ivy, 12.568[14]

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 71H-Max Stambaugh[1]

2. 22M-Dan McCarron[2]

3. 11G-Luke Griffith[5]

4. 2-Kyle Sauder[4]

5. 73C-Cody Fendley[3]

6. 66-Chase Dunham[7]

7. 51-Caleb Helms[9]

DNS: 83-Adam Cruea

DNS: 2B-Noah Dunlap

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 7C-Phil Gressman[2]

2. 22H-Randy Hannagan[4]

3. 24-Kobe Allison[5]

4. 23-Devon Dobie[7]

5. 70-Eli Lakin[1]

6. X-Mike Keegan[3]

7. 14H-Darin Naida[8]

8. 49I-John Ivy[6]

DNS: 31-Jac Nickles

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 17-Jared Horstman[4]

2. 27-Brad Lamberson[2]

3. 16C-Tylar Rankin[3]

4. 24D-Danny Sams III[6]

5. 20I-Kelsey Ivy[9]

6. 12B-Luke Hall[5]

7. 0-Brayton Phillips[8]

8. 85-Dustin Daggett[1]

9. 11H-Caleb Harmon[7]

A-Main (25 Laps)

1. 11G-Luke Griffith[8]

2. 22M-Dan McCarron[2]

3. 22H-Randy Hannagan[6]

4. 23-Devon Dobie[11]

5. 71H-Max Stambaugh[5]

6. 17-Jared Horstman[4]

7. 27-Brad Lamberson[3]

8. 24-Kobe Allison[9]

9. 70-Eli Lakin[14]

10. 14H-Darin Naida[20]

11. 66-Chase Dunham[16]

12. 24D-Danny Sams III[12]

13. 49I-John Ivy[22]

14. X-Mike Keegan[17]

15. 20I-Kelsey Ivy[15]

16. 2-Kyle Sauder[7]

17. 16C-Tylar Rankin[10]

18. 0-Brayton Phillips[21]

19. 11H-Caleb Harmon[23]

20. 51-Caleb Helms[19]

21. 73C-Cody Fendley[13]

22. 7C-Phil Gressman[1]

DNS: 12B-Luke Hall

DNS: 85-Dustin Daggett

DNS: 83-Adam Cruea

DNS: 2B-Noah Dunlap

DNS: 31-Jac Nickles