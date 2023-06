2023 Feature Win List Week 25: Day Leads the Pack

(June 27, 2023) — After 25 weeks of racing Corey Day now leads the TJSlideways.com Feature Win List. Day’s three victories last week including two Dirt Cup preliminary features at Skagit Speedway in Alger, Washington put Day atop the list, passing Derek Hagar. A.J. Flick, Cannon McIntosh, Freddie Rahmer, and Jake Bubak are tied for third through sixth with eight victories.

The TJSlideways.com Feature Win List tallies victories from Midget Car, Sprint Car, Silver Crown, and Supermodified races.

2023 TJSlideways.com Feature Win List as of 06/26/2023

1. Corey Day – 10

2. Derek Hagar – 9

3. A.J. Flick – 8

4. Cannon McIntosh – 8

5. Freddie Rahmer – 8

6. Jake Bubak – 8

7. Aaron Reutzel – 7

8. Anthony Macri – 7

9. Brad Mosen – 7

10. Carson Macedo – 7

11. David Gravel – 7

12. Tyler Courtney – 7

13. Brad Sweet – 6

14. Brad Whitchurch – 6

15. Brady Bacon – 6

16. Brody Roa – 6

17. Jason Martin – 6

18. Joe B Miller – 6

19. Joel Myers – 6

20. Logan Spahr – 6

21. Lorne Wofford – 6

22. Michael Pickens – 6

23. Tye Mihocko – 6

24. Brandon Spithaler – 5

25. Caleb Stelzig – 5

26. Cap Henry – 5

27. Cory Eliason – 5

28. Dominic Scelzi – 5

29. Ethan Barrow – 5

30. Jake Swanson – 5

31. James McFadden – 5

32. Jamie Bricknell – 5

33. Jamie Veal – 5

34. Justin Sanders – 5

35. Kyle Larson – 5

36. Lachlan McHugh – 5

37. Logan Seavey – 5

38. Rees Moran – 5

39. Rico Abreu – 5

40. Ryan Timms – 5

41. Shane Smith – 5

42. Thomas Meseraull – 5

43. Aaron Willison – 4

44. Adam Sobolik – 4

45. Adam Taylor – 4

46. Ben Schmidt – 4

47. Ben Woods – 4

48. Brent Marks – 4

49. C.J. Leary – 4

50. Carmen Perigo – 4

51. Chase Viebrock – 4

52. Cody Gardner – 4

53. Cole Macedo – 4

54. Daison Pursley – 4

55. Dylan Westbrook – 4

56. Jacob Denney – 4

57. Jadon Rogers – 4

58. Jamie Miller – 4

59. jared Peterson – 4

60. Jeremy Kornbau – 4

61. Jock Goodyer – 4

62. Joey Moughan – 4

63. Jordan Goldesberry – 4

64. Jordan Kinser – 4

65. Kasey Burch – 4

66. Kelly Miller – 4

67. Ken Hron – 4

68. Kyle Cummins – 4

69. Luke Oldfield – 4

70. Mike Goodman – 4

71. Nick DaRonco – 4

72. Ricky Lewis – 4

73. Scott Thomsen – 4

74. Travis Millar – 4

75. Wyatt Burks – 4

76. Zach Blurton – 4

77. Zach Daum – 4

78. Alex Bright – 3

79. Alex Sewell – 3

80. Andy Forsberg – 3

81. Austin McCarl – 3

82. Ayrton Gennetten – 3

83. Bill Balog – 3

84. Brady Short – 3

85. Brandon McMullen – 3

86. Brandon Waelti – 3

87. Brekton Crouch – 3

88. Brian Brown – 3

89. Brock Hallett – 3

90. Bryan Sebetto – 3

91. Bryan Warf – 3

92. Bryce Massingill – 3

93. Cameron La Rose – 3

94. Chad Ruhlman – 3

95. Chase Randall – 3

96. Clayton Rossmann – 3

97. Coby Pearce – 3

98. Cole Duncan – 3

99. Colton Nelson – 3

100. D.J. Netto – 3

101. Daniel Harding – 3

102. Danny Dietrich – 3

103. Daran Humfrey – 3

104. Davey Hamilton Jr. – 3

105. Davie Franek – 3

106. Dominic Gorden – 3

107. Elliot Amdahl – 3

108. Emerson Axsom – 3

109. Garrett Thomas – 3

110. Gavan Boschele – 3

111. Giovanni Scelzi – 3

112. Hunter Schuerenberg – 3

113. Jacob Jolley – 3

114. Jake Andreotti – 3

115. Jake Wheeler – 3

116. Jamie McDonald – 3

117. Jonathan Allard – 3

118. Jordan Hutton – 3

119. Josh Verne Jr. – 3

120. Justin Grant – 3

121. Kaiden Manders – 3

122. Kaleb Currie – 3

123. Luke McClymont – 3

124. Mark Blyton – 3

125. Mark Smith – 3

126. Matt Covington – 3

127. Matt Tanner – 3

128. Nate Barger – 3

129. Nick Bilbee – 3

130. Ryan Newton – 3

131. Scott Koerner – 3

132. Sean McClelland – 3

133. Seth Bergman – 3

134. Shawn Arriaga – 3

135. Steve Diamond Jr. – 3

136. Tim Estenson – 3

137. Tim King – 3

138. Travis Oldfield – 3

139. Trevor Serbus – 3

140. Trey Starks – 3

141. Ty Williams – 3

142. Tye Wilke – 3

143. Tyler Thompson – 3

144. Zeb Wise – 3

145. Adam Gullion – 2

146. Adrian Redpath – 2

147. Alex Peck – 2

148. Andrew Marker – 2

149. Andrew Sullivan – 2

150. Austin Powell – 2

151. Blaine Stegenga – 2

152. Blake Bower – 2

153. Blake Hendricks – 2

154. Blake Iwanow – 2

155. Blake Nimee – 2

156. Bobby Santos III – 2

157. Boyd Westbury – 2

158. Bradley Terrell – 2

159. Braxston Wilson – 2

160. Brayden Fox – 2

161. Brayden Shute – 2

162. Brenden Hires – 2

163. Brett Milburn – 2

164. Brian Bell – 2

165. Brianna Lawson – 2

166. Brody Fuson – 2

167. Brooklyn Holland – 2

168. Bryant Bell – 2

169. Bryce Norris – 2

170. Buddy Kofoid – 2

171. Buddy Schweibinz – 2

172. Camden Robustelli – 2

173. Carl Droivold – 2

174. Carson Garrett – 2

175. Chase Dietz – 2

176. Chase Howard – 2

177. Chase Johnson – 2

178. Chase McDermand – 2

179. Chris Bonneau – 2

180. Chris Martin – 2

181. Cody Gallogly – 2

182. Cody Maroske – 2

183. Cody Wehrle – 2

184. Colby Copeland – 2

185. Colby Hill – 2

186. Corbin Gurley – 2

187. Cory Lockwood – 2

188. Dakoda Armstrong – 2

189. Daniel Thomas – 2

190. Danny Martin Jr. – 2

191. Dave Blaney – 2

192. Dave Helliwell – 2

193. Dave Shullick Jr. – 2

194. David Eggins – 2

195. David Gasper – 2

196. DayDay Lindt – 2

197. Derek Locke – 2

198. Derek Sheaffer – 2

199. Destry Miller – 2

200. Devon Borden – 2

201. Donny Schatz – 2

202. Doug Hammaker – 2

203. Drake Edwards – 2

204. Eric Fisher – 2

205. Evan Margeson – 2

206. Frank Neill – 2

207. Garet Williamson – 2

208. Harley Burns – 2

209. Ian Madsen – 2

210. Jack McCarthy – 2

211. Jack Wagner – 2

212. Jacob Gomola – 2

213. Jake Glasgow – 2

214. Jake Scott – 2

215. Jake Trainor – 2

216. James Setters – 2

217. Jamie Larsen – 2

218. Jared Horstman – 2

219. Jason Blonde – 2

220. Jay Cole – 2

221. Jay Russell – 2

222. Jeb Sessums – 2

223. Jeff Oliver – 2

224. Jeff Westergard – 2

225. Jeremy Allen – 2

226. Jim Morris – 2

227. Jimmy McCune – 2

228. Joel Ettridge – 2

229. Joey Danley – 2

230. Josh Pelkey – 2

231. Josh Sokolic – 2

232. Justin Kawahata – 2

233. Kaidon Brown – 2

234. Kaleb Montgomery – 2

235. Kerry Madsen – 2

236. Kody Hartlaub – 2

237. Kody Swanson – 2

238. Kyle Rasmussen – 2

239. Lance Dewease – 2

240. Logan Schuchart – 2

241. Luke Redpath – 2

242. Marcus Dumesny – 2

243. Mark Dobmeier – 2

244. Mark McMahill – 2

245. Marshall Skinner – 2

246. Matt Meredith – 2

247. Matthew Kaiser – 2

248. Max Adams – 2

249. Michael Keen – 2

250. Michael Stewart – 2

251. Misty Castleberry – 2

252. Nate Dussel – 2

253. Nick Evans – 2

254. Nigel Laity – 2

255. Paul Nienhiser – 2

256. Paul Weaver – 2

257. Paulie Colagiovanni – 2

258. Phil Gressman – 2

259. Quinton Benson – 2

260. R.J. Johnson – 2

261. Randy Hannagan – 2

262. Rich Mellor – 2

263. Ricky Stenhouse Jr. – 2

264. Rob Lindsey – 2

265. Robert Vetter – 2

266. Ryan Bernal – 2

267. Ryan Turner – 2

268. Ryan Zielski – 2

269. Sam Hafertepe Jr. – 2

270. Sam Walsh – 2

271. Sammy Swindell – 2

272. Shane Forte – 2

273. Shane Golobic – 2

274. Shane Hopkins – 2

275. Sheldon Haudenschild – 2

276. Skylar Gee – 2

277. Steven Shebester – 2

278. Stuart Snyder – 2

279. T.J. Sneva – 2

280. Tanner Carrick – 2

281. Tanner Conn – 2

282. Tanner Holmes – 2

283. Terry Easum – 2

284. Terry McCarl – 2

285. Todd Hobson – 2

286. Tom Payet – 2

287. Tom Sires – 2

288. Tommy Malcolm – 2

289. Tony Seidelman – 2

290. Tylar Rankin – 2

291. Tyler Gunn – 2

292. Zach Wigal – 2

293. A.J. Luttmer – 1

294. A.J.Johnson – 1

295. A.J.Maddox – 1

296. Aaron Andruskevitch – 1

297. Adam Evans – 1

298. Adam Greenwood – 1

299. Adam Walton – 1

300. Aidan Salisbury – 1

301. Akex DeCamp – 1

302. Al Cheney – 1

303. Alex Pokorski – 1

304. Andrew Felker – 1

305. Andrew Schartner – 1

306. Andy Baugh – 1

307. Andy Hibbert – 1

308. Anthony Quintana – 1

309. Ashton Torgerson – 1

310. Austin Martin – 1

311. Austin Reed – 1

312. Austin Roes – 1

313. Austyn Gossel – 1

314. Avery Stoehr – 1

315. Ayrton Houk – 1

316. B.J. Simmerman – 1

317. Bailey Goodwin – 1

318. Ben Morgan – 1

319. Ben Morris – 1

320. Ben Seitz – 1

321. Ben Worth – 1

322. Bhoe Paterson – 1

323. Bill Brian Jr. – 1

324. Billy VanInwegan – 1

325. Blaine Cory – 1

326. Blake Walsh – 1

327. Blane Hiembach – 1

328. Bobby Parrow – 1

329. Bobby Timmons – 1

330. Brad Lambersom – 1

331. Bradley Fitzgerald – 1

332. Bradley Sterrett – 1

333. Brady Allison – 1

334. Brady Allum – 1

335. Brady Donnohue – 1

336. Brandon Bosma – 1

337. Brandon Buysse – 1

338. Brandon Emmett – 1

339. Brandon Nelson – 1

340. Brandon Palm – 1

341. Brandon Sharpe – 1

342. Brandon Ternora – 1

343. Brandon Wimmer – 1

344. Braxton Cummings – 1

345. Braydon Cromwell – 1

346. Breckton Crouch – 1

347. Brendan Hires – 1

348. Brendan Mullen – 1

349. Brendon Wedge – 1

350. Brent Steck – 1

351. Brenten Farrer – 1

352. Brett Allen – 1

353. Brett Ireland – 1

354. Brian Carber – 1

355. Brian Hayden – 1

356. Brian McGahan Jr. – 1

357. Briggs Danner – 1

358. Brinton Marvel – 1

359. Brody Anderson – 1

360. Bruce Douglass – 1

361. Bryan Whitely – 1

362. C.J. Faison – 1

363. Cade Lewis – 1

364. Caleb Martin – 1

365. Caleb Saiz – 1

366. Caley Emerson – 1

367. Callum Williamson – 1

368. Cam Schafer – 1

369. Camerson Smith – 1

370. Carly Holmes – 1

371. Carson McCarl – 1

372. Casey Friedrichsen – 1

373. Casey Schmitz – 1

374. Chad Criswell – 1

375. Chad Goff – 1

376. Chad Wilson – 1

377. Channin Tankersley – 1

378. Charlie Brown – 1

379. Charlie Schultz – 1

380. Charlie Thompson – 1

381. Chase Locke – 1

382. Chase Majdic – 1

383. Chase Young – 1

384. Cheyenne Miller – 1

385. Chris Donnelly – 1

386. Chris Douglas – 1

387. Chris Lamb – 1

388. Chris Meredith – 1

389. Chris Miller – 1

390. Chris Myers – 1

391. Chris Soloman – 1

392. Christopher Temby – 1

393. Claud Estes III – 1

394. Clay Dow – 1

395. Clayton Carl – 1

396. Cody Bova – 1

397. Cody Fletcher – 1

398. Cody Nash – 1

399. Cody O’Connell – 1

400. Cody Price – 1

401. Cody Trammell – 1

402. Colby Stubblefield – 1

403. Colby Thornhill – 1

404. Colt Treharm – 1

405. Colton Heath – 1

406. Colton Young – 1

407. Conner Thomas – 1

408. Corey McCullagh – 1

409. Corey Sandow – 1

410. Craig Botterll – 1

411. Craig Mintz – 1

412. Craig Perigo – 1

413. D.J. Johnson – 1

414. Dale Curran – 1

415. Dale Howard – 1

416. Dallas Hewitt – 1

417. Dalton Domagala – 1

418. Dalton Rombough – 1

419. Dameron Taylor – 1

420. Dan Bowes – 1

421. Dan Cugini – 1

422. Dan Kuriger – 1

423. Danial Frickel – 1

424. Daniel Blaeser – 1

425. Daniel Golding – 1

426. Daniel Pestka – 1

427. Daniel Storer – 1

428. Danny Jones – 1

429. Danny Mumaw – 1

430. Danny Nekolite – 1

431. Danny Sams III – 1

432. Danny Varin – 1

433. Darin Gallagher – 1

434. Dave Cameron – 1

435. Dave Danzer – 1

436. Davey Heskin – 1

437. David Goodwill – 1

438. David Lindt – 1

439. Davie Grobe – 1

440. Dean Brindle – 1

441. Devin Freidrichsen – 1

442. Devon Westover – 1

443. Doug Sylvester – 1

444. Drew Young – 1

445. Dugan Thye – 1

446. Dustin Burton – 1

447. Dustin Cormany – 1

448. Dustin Stroup – 1

449. Dusty Ballenger – 1

450. Dusty Ballinger – 1

451. Dusty Lawson – 1

452. Dylan Cisney – 1

453. Dylan Harris – 1

454. Dylan Menz – 1

455. Dylan Norris – 1

456. Dylan Swiernik – 1

457. Ed Schwarz – 1

458. Eddie Gallagher – 1

459. Eddie Wagner – 1

460. Eric Guyot – 1

461. Eric Heydenreich – 1

462. Eric Humphries – 1

463. Eric Jennings – 1

464. Ethan Gray – 1

465. Fred Mattox – 1

466. Gale Ruth – 1

467. Gary Owens – 1

468. Gavin Miller – 1

469. George Loux – 1

470. Grant Stansfield – 1

471. Grasen Ternora – 1

472. Greg Andrews – 1

473. Greg O’Connor – 1

474. Gunnar Pike – 1

475. Gunner Pike – 1

476. Hank Davis – 1

477. Harli White – 1

478. Hayden Williams – 1

479. Henry Malcuit – 1

480. Howard Moore – 1

481. Isaac Chapple – 1

482. J.J. Henes – 1

483. J.J. Hickle – 1

484. J.J. Hughes – 1

485. J.R. Bonesteel – 1

486. J.T. Imperial – 1

487. Jace Park – 1

488. Jace Sparks – 1

489. Jack Potter – 1

490. Jacob Dye – 1

491. Jacob Harris – 1

492. Jacob Smith – 1

493. Jade Avedisian – 1

494. Jake Haulot – 1

495. Jake Helsel – 1

496. Jake Hesson – 1

497. Jake Kouba – 1

498. Jake Martens – 1

499. Jake McClain – 1

500. Jake Munn – 1

501. Jake Shearing – 1

502. James Bissaker – 1

503. James Inglis – 1

504. Jamie Duff – 1

505. Jamo Stephenson – 1

506. Jan Howard – 1

507. Jarrett Soares – 1

508. Jason Ballengine – 1

509. Jason Barney – 1

510. Jason Bates – 1

511. Jason Danley – 1

512. Jason Davis – 1

513. Jason Failor – 1

514. Jason Howell – 1

515. Jason Keith – 1

516. Jason Shultz – 1

517. Jay Fannasy – 1

518. Jeff Emerson – 1

519. Jeff Halligan – 1

520. Jeffrey Newell – 1

521. Jeremy Webb – 1

522. Jesse Baearup – 1

523. Jesse Baker – 1

524. Jesse Bearup – 1

525. Jesse Costa – 1

526. Jesse Love – 1

527. Jesse Schlotfeldt – 1

528. Jimmy Sivia – 1

529. Joe Leavell – 1

530. Joel Chadwick – 1

531. John Barnard – 1

532. John Carney II – 1

533. John Lambertz – 1

534. John McDonald – 1

535. John Molick – 1

536. John Riggins – 1

537. John Scarborough – 1

538. Johnny Bridges – 1

539. Johnny Burke – 1

540. Johnny Petrozelle – 1

541. Jon DeWees – 1

542. Jonathan Beason – 1

543. Jordan Knight – 1

544. Jordan Poirier – 1

545. Jordan Rae – 1

546. Josh Hansen – 1

547. Josh Riggins – 1

548. Josh Spicer – 1

549. Josh Weller – 1

550. Josh Young – 1

551. Joshua Turner – 1

552. Joss Moffatt – 1

553. Justin Clark – 1

554. Justin Fifield – 1

555. Justin McMinn – 1

556. Justin Peck – 1

557. Justin Webster – 1

558. Justin Zimmerman – 1

559. Justyn Cox – 1

560. Jye McKenzie – 1

561. K.C. Hawkinson – 1

562. Kade Higday – 1

563. Kalib Henry – 1

564. Karter Sarff – 1

565. Kasey Jedrzejek – 1

566. Kasey Kahne – 1

567. Keira Zylstra – 1

568. Keith Ainsworth – 1

569. Keith Martin – 1

570. Kenney Johnson – 1

571. Kenny Edkin – 1

572. Kenny Miller III – 1

573. Kevin Famey – 1

574. Kevin Morrow – 1

575. Kevin Nagy – 1

576. Kevin Newton – 1

577. Kevin Ramey – 1

578. Kevin Thomas Jr. – 1

579. Kolt Walker – 1

580. Korey Weyant – 1

581. Kory Crabtree – 1

582. Kory Schudy – 1

583. Kraig Kinser – 1

584. Kyle Bellm – 1

585. Kyle Edwards – 1

586. Kyle Ford – 1

587. Kyle Jones – 1

588. Kyle Moody – 1

589. Kyle O’Gara – 1

590. Kyle Perry – 1

591. Kyle Reinhardt – 1

592. Kyle Spence – 1

593. Kyle Tellstrom – 1

594. Kyle Valeri – 1

595. Lachlan Robins – 1

596. Lance Fassbender – 1

597. Landon Brooks – 1

598. Landon Crawley – 1

599. Lane Goodman – 1

600. Lee Goos Jr. – 1

601. Lee Jacobs – 1

602. Lee Ladouceur – 1

603. Levi Klatt – 1

604. Levi Kuntz – 1

605. Liam Martin – 1

606. Logan Forler – 1

607. Logan Shpahr – 1

608. Logan Sulyi – 1

609. Logan Williams – 1

610. Lucas Wolfe – 1

611. Luke Griffith – 1

612. Luke Hall – 1

613. Luke Weel – 1

614. Mack DeMan – 1

615. Manny Rockhold – 1

616. Marc Wiersma – 1

617. Marcus Rothenbacher – 1

618. Marcus Thomas – 1

619. Mark Caruso – 1

620. Mark Chevalier – 1

621. Mark Sammut – 1

622. Mathiew Barbier – 1

623. Matt Fredrichsen – 1

624. Matt Johnson – 1

625. Matt Lux – 1

626. Matt Mitchell – 1

627. Matt Ondek – 1

628. Matt Tebbs – 1

629. Matthew Leversedge – 1

630. Matthew Lux – 1

631. Matthew Stelzer – 1

632. Max Frank – 1

633. Max Guilford – 1

634. Max Stambaugh – 1

635. Michael Kendall – 1

636. Michael Smith – 1

637. Mike Bond – 1

638. Mike Bowman – 1

639. Mike Enders – 1

640. Mike Houseman Jr. – 1

641. Mike Mayberry – 1

642. Mike McVetta – 1

643. Miles Paulus – 1

644. Mitch Brien – 1

645. Mitchell Davis – 1

646. Mitchell Faccinto – 1

647. Mitchell Wormall – 1

648. Mmax Guilford – 1

649. Myles Tomlinson – 1

650. Nate Hammond – 1

651. Nate Little – 1

652. Nick Hall – 1

653. Nick Haygood – 1

654. Nick Larson – 1

655. Nick Parker – 1

656. Otto Sitterly – 1

657. Parker Price-Miller – 1

658. Patrick Bruns – 1

659. Patrick Heikkinen – 1

660. Paxton Flemming – 1

661. Peter Munnibell – 1

662. Preston Lattomus – 1

663. Randy Cabral – 1

664. Randy Martin – 1

665. Randy Maustelle – 1

666. Rick Ashley – 1

667. Rick Hendrix – 1

668. Ricky Peterson – 1

669. Riley Goodno – 1

670. Rod Craddock – 1

671. Rodney Wood – 1

672. Ross Rankine – 1

673. Russell Shoulders – 1

674. Rusty Hickman – 1

675. Rusty Whittaker – 1

676. Ryan Kitchen – 1

677. Ryan Marshall – 1

678. Ryan Timmons – 1

679. Ryan Tusing – 1

680. Rylan Gray – 1

681. Sam Comeau – 1

682. Sam Leonard – 1

683. Sam McCreanor – 1

684. Sammy Reakes IV – 1

685. Sawyer Lind – 1

686. Scott Bogucki – 1

687. Scott Dellinger – 1

688. Scottie Gretzmacher – 1

689. Shadrach Sporaa – 1

690. Shane Van Gisbergen – 1

691. Shauna Hogg – 1

692. Shawn Donath – 1

693. Sierra Jackson – 1

694. Stephen Taylor – 1

695. Sterling Cling – 1

696. Steve Buckwalter – 1

697. Steve Drevicki – 1

698. Steve Irwin – 1

699. Steve Mulienburg – 1

700. Steve Owings – 1

701. Steve Rando – 1

702. Steve Shebester – 1

703. Steve Surniak – 1

704. Steven Drevicki – 1

705. Steven Russell – 1

706. T.J. Herrell – 1

707. T.J. Winningham – 1

708. Tanner Gebhardt – 1

709. Tanner Thorson – 1

710. Tasker Phillips – 1

711. Tate Frost – 1

712. Taylor Prosser – 1

713. Taylor Walton – 1

714. Terry Gray – 1

715. Thomas Schinderle – 1

716. Tim Alberding – 1

717. Tim Iulg – 1

718. Tim Shaffer – 1

719. Tim Skoglund – 1

720. Timmy Bittner – 1

721. Todd Kluever – 1

722. Todd Moule – 1

723. Tom Schnabel – 1

724. Tomy Moreau – 1

725. Tony Gomes – 1

726. Tony Jackson – 1

727. Tony Wondra – 1

728. Travis Hery – 1

729. Travis Philo – 1

730. Trefer Walker – 1

731. Trent Dixson – 1

732. Trent Yoder – 1

733. Tres Mehler – 1

734. Trey Burke – 1

735. Trey Osborn – 1

736. Troy DeCaire – 1

737. Troy Wagaman Jr. – 1

738. Troy Ware – 1

739. Tucker Doughty – 1

740. Ty Husley – 1

741. TyeWilke – 1

742. Tyler Blank – 1

743. Tyler Clem – 1

744. Tyler Drueke – 1

745. Tyler Graves – 1

746. Tyler Newcom – 1

747. Tyler Rabenberg – 1

748. Tyler Reeser – 1

749. Tyler Roahrig – 1

750. Tyler Street – 1

751. Tyson Martin – 1

752. Vance Wofford – 1

753. Wayne Louge – 1

754. Wes Wofford – 1

755. Whit Gastineau – 1

756. Will Carroll – 1

757. William Caruso – 1

758. Wyatt Justice – 1

759. Xavier Doney – 1

760. Zach Glaser – 1

761. Zach Hampton – 1

762. Zach Rhodes – 1

763. Zackary Sokol – 1