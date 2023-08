Massingill and Galridge Win at Moler

WILLIAMSBURG, Ohio (August 4, 2023) — Bryce Masingill and Alfred Galridge Jr. won features Friday during “Open Wheel Night” at Moler Raceway Park.

Massingill won the USAC Speed2 Midwest Thunder Midget Car Series feature for his fifth feature win of the 2023 season. Startton Briggs, Ian Creager, Cale Coons, and Gunner Lucius rounded out the top five.

Galridge won the Ohio Thunder RaceSaver Sprint Car series main event. The victory was Galridge’s first of the 2023 season. Austin Powell, Wyatt Justice, Dillan Baldwin, and Jacob Stickle rounded out the top five.

Open Wheel Night

Moler Raceway Park

Williamsburg, Ohio

Friday, August 4, 2023

USAC Speed2 Midwest Thunder Midget Car Series

Qualifying Flight A

1. 18W-Zach Wigal, 14.524[6]

2. 36C-Ian Creager, 14.647[4]

3. 11T-Cale Coons, 14.679[3]

4. 5KB-Matt Lux, 14.705[5]

5. 23D-Bryce Dues, 14.727[9]

6. 6K-Kyle Keaton, 14.736[8]

7. 5M-Michael Magic, 14.899[7]

8. 2-Conner Bolding, 14.956[1]

9. 44JB-Jakeb Boxell, 14.974[2]

Qualifying Flight B

1. 21B-Stratton Briggs, 15.070[5]

2. 10-Chett Gehrke, 15.148[7]

3. 7M-Cole Morgan, 15.238[2]

4. 34M-Tate Martz, 15.265[6]

5. 49P-Carl Peterson IV, 15.284[8]

6. 3E-Alex Watson, 15.336[9]

7. 16Y-Josh Yenser, 15.348[4]

8. 4T-Cody Dye, 15.593[1]

9. 27G-steve Gresham, 16.321[3]

Qualifying Flight C

1. 35M-Bryce Massingill, 15.015[7]

2. 22L-Runner Lucius, 15.193[1]

3. 11H-Abby Hohlbein, 15.277[9]

4. 32K-Tyler Kalb, 15.531[2]

5. 4K-Kayla Roell, 15.650[4]

6. 33L-Luke Lemons, 15.740[8]

7. 55S-Brayden Schwartz, 15.755[6]

8. 21G-Jimmy Guidry, 16.190[5]

9. 55P-Page Perrine, 17.281[3]

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 18W-Zach Wigal[4]

2. 36C-Ian Creager[3]

3. 11T-Cale Coons[2]

4. 44JB-Jakeb Boxell[9]

5. 5KB-Matt Lux[1]

6. 6K-Kyle Keaton[6]

7. 5M-Michael Magic[7]

DNS: 23D-Bryce Dues

DNS: 2-Conner Bolding

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 34M-Tate Martz[1]

2. 21B-Stratton Briggs[4]

3. 7M-Cole Morgan[2]

4. 16Y-Josh Yenser[7]

5. 10-Chett Gehrke[3]

6. 3E-Alex Watson[6]

7. 4T-Cody Dye[8]

8. 49P-Carl Peterson IV[5]

DNS: 27G-steve Gresham

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 35M-Bryce Massingill[4]

2. 11H-Abby Hohlbein[2]

3. 22L-Gunner Lucius[3]

4. 32K-Tyler Kalb[1]

5. 33L-Luke Lemons[5]

6. 55S-Brayden Schwartz[6]

7. 55P-Page Perrine[8]

8. 4K-Kayla Roell[9]

9. 21G-Jimmy Guidry[7]

A-Main (20 Laps)

1. 35M-Bryce Massingill[4]

2. 21B-Stratton Briggs[1]

3. 36C-Ian Creager[3]

4. 11T-Cale Coons[7]

5. 22L-Gunner Lucius[9]

6. 11H-Abby Hohlbein[6]

7. 34M-Tate Martz[5]

8. 7M-Cole Morgan[8]

9. 10-Chett Gehrke[14]

10. 44JB-Jakeb Boxell[10]

11. 32K-Tyler Kalb[12]

12. 5M-Michael Magic[19]

13. 4K-Kayla Roell[23]

14. 55S-Brayden Schwartz[18]

15. 21G-Jimmy Guidry[24]

16. 4T-Cody Dye[20]

17. 55P-Page Perrine[21]

18. 18W-Zach Wigal[2]

19. 5KB-Matt Lux[13]

20. 6K-Kyle Keaton[16]

21. 16Y-Josh Yenser[11]

22. 33L-Luke Lemons[15]

23. 3E-Alex Watson[17]

DNS: 49P-Carl Peterson IV

Ohio Thunder RaceSaver Sprint Car Series

Qualifying

1. 19A-Alfred Galedrige Jr, 13.848[13]

2. 67B-Dillan Baldwin, 13.880[1]

3. 17P-Austin Powell, 13.911[2]

4. 79M-Chris Miller, 14.014[4]

5. 11J-James Moore, 14.266[3]

6. 83D-Carson Dillion, 14.349[9]

7. 99S-Jacob Stickle, 14.360[14]

8. 104-Lance Whaley, 14.453[8]

9. 11R-Blayne Ridgley, 14.486[6]

10. 21J-Jaylynn Montgomery, 14.668[7]

11. 8C-Lewie Christian, 14.773[5]

12. 25W-Wyatt Justice, 14.989[11]

13. C31-Brad Graves, 14.990[15]

14. 51B-Chase Baker, 15.087[16]

15. 4C-Caleb Coffman, 15.439[10]

16. 14A-Alexander Clute, 15.643[12]

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 99S-Jacob Stickle[1]

2. 17P-Austin Powell[3]

3. 19A-Alfred Galedrige Jr[4]

4. 11J-James Moore[2]

5. 11R-Blayne Ridgley[5]

6. 8C-Lewie Christian[6]

7. C31-Brad Graves[7]

8. 4C-Caleb Coffman[8]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 83D-Carson Dillion[2]

2. 67B-Dillan Baldwin[4]

3. 79M-Chris Miller[3]

4. 25W-Wyatt Justice[6]

5. 51B-Chase Baker[7]

6. 14A-Alexander Clute[8]

7. 21J-Jaylynn Montgomery[5]

8. 104-Lance Whaley[1]

A-Main (25 Laps)

1. 19A-Alfred Galedrige Jr[5]

2. 17P-Austin Powell[1]

3. 25W-Wyatt Justice[4]

4. 67B-Dillan Baldwin[13]

5. 99S-Jacob Stickle[7]

6. 51B-Chase Baker[3]

7. 11J-James Moore[8]

8. 83D-Carson Dillion[14]

9. 8C-Lewie Christian[9]

10. 79M-Chris Miller[6]

11. 4C-Caleb Coffman[16]

12. C31-Brad Graves[11]

13. 14A-Alexander Clute[10]

14. 21J-Jaylynn Montgomery[15]

15. 11R-Blayne Ridgley[2]

DNS: 104-Lance Whaley