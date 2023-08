Jett Mann Wins at Butler

QUINCY, Mi. (Augus 12, 2023) — Jett Mann won the sprint car feature Saturday night at Butler Motor Speedway. The victory was Mann’s second of his career and first of the 2023 season.

Mann took over the lead after D.J. Foos, in his first race back since suffering burns earlier in the season, who had a flat tire while leading. Mann then held off Boston Mead, who was looking for his second feature of the day. Josh Turner, Reece Saldana, and Ryan Myers from 16th rounded out the top five.

Butler Motor Speedway

Quincy, Michigan

Saturday, August 12, 2023

Qualifying (99 Laps)

1. 29-Zeth Sabo, 13.791[14]

2. 16C-Tylar Rankin, 13.994[10]

3. 5E-Bobby Elliott, 14.163[17]

4. 24D-Danny Sams III, 14.167[13]

5. 17-Reece Saldana, 14.186[3]

6. 41-Thomas Schinderle, 14.249[15]

7. 42-Boston Mead, 14.276[16]

8. 27-Trey McGranahan, 14.344[24]

9. 16-DJ Foos, 14.357[6]

10. 4-Josh Turner, 14.450[21]

11. 87-Logan Easterday, 14.465[4]

12. 19-Jett Mann, 14.494[22]

13. 13-Van Gurley Jr, 14.545[7]

14. 51-Mark Yearling, 14.726[1]

15. 16B-Kyle Locke, 14.734[2]

16. 10-Justin Adams, 14.814[8]

17. 10JR-Keith Sheffer Jr, 14.870[9]

18. 12-Brian Layen, 14.878

19. 56R-Ryan Myers, 14.899[18]

20. 17S-Shelby Yeaples, 15.013[12]

21. 16TH-Kevin Newton, 15.029[20]

22. 2X-Gage Etgen, 15.083[23]

23. 20A-Andy Chehowski, 15.295[11]

24. 24-Levi Voyce, 15.391[19]

25. 27K-Zac Broughman, 15.495[5]

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 42-Boston Mead[2]

2. 4-Josh Turner[1]

3. 24D-Danny Sams III[3]

4. 29-Zeth Sabo[4]

5. 13-Van Gurley Jr[5]

6. 10-Justin Adams[6]

7. 56R-Ryan Myers[7]

8. 2X-Gage Etgen[8]

9. 27K-Zac Broughman[9]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 27-Trey McGranahan[2]

2. 16C-Tylar Rankin[4]

3. 17-Reece Saldana[3]

4. 10JR-Keith Sheffer Jr[6]

5. 51-Mark Yearling[5]

6. 20A-Andy Chehowski[8]

7. 17S-Shelby Yeaples[7]

8. 87-Logan Easterday[1]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 19-Jett Mann[1]

2. 16-DJ Foos[2]

3. 5E-Bobby Elliott[4]

4. 12-Brian Layen[6]

5. 41-Thomas Schinderle[3]

6. 16B-Kyle Locke[5]

7. 24-Levi Voyce[8]

DNS: 16TH-Kevin Newton

B-Main (12 Laps)

1. 56R-Ryan Myers[4]

2. 16B-Kyle Locke[3]

3. 20A-Andy Chehowski[2]

4. 87-Logan Easterday[8]

5. 27K-Zac Broughman[10]

6. 16TH-Kevin Newton[9]

7. 17S-Shelby Yeaples[5]

8. 10-Justin Adams[1]

9. 24-Levi Voyce[6]

10. 2X-Gage Etgen[7]

A-Main (25 Laps)

1. 19-Jett Mann[4]

2. 42-Boston Mead[6]

3. 4-Josh Turner[3]

4. 17-Reece Saldana[8]

5. 56R-Ryan Myers[16]

6. 41-Thomas Schinderle[15]

7. 13-Van Gurley Jr[13]

8. 24D-Danny Sams III[7]

9. 87-Logan Easterday[19]

10. 20A-Andy Chehowski[18]

11. 5E-Bobby Elliott[9]

12. 10JR-Keith Sheffer Jr[11]

13. 12-Brian Layen[12]

14. 16B-Kyle Locke[17]

15. 51-Mark Yearling[14]

16. 16-DJ Foos[1]

17. 27K-Zac Broughman[20]

18. 27-Trey McGranahan[5]

19. 16C-Tylar Rankin[2]

DNS: 29-Zeth Sabo