Ordway Wins Winged Super Challenge at Oswego

OSWEGO, N.Y. (August 13, 2023) — Mike Ordway Jr. won the Winged Supermodified Challenge Sunday at Oswego Speedway after rain pushed the event to Sunday morning. Ordway started on the pole and held off 6th starting Trent Stephens. Michael Muldoon Jr, Bent Seitz from 10th, and Otter Sitterly rounded out the top five.

Dave Cliff won the Winged 350 Supermodified feature while Drew Pascuzzi won the Small Block Supermodified main event.

Oswego Speedway

Oswego, New York

Sunday, August 13, 2023

ISMA / MSS Supermodifieds

Qualifying

1. 61-Mike Ordway Jr, 14.779[15]

2. 84-Mike Lichty, 14.980[11]

3. 11E-Kyle Edwards, 14.986[6]

4. 7-Otto Sitterly, 15.006[20]

5. 22-Mike McVetta, 15.023[13]

6. 19-Trent Stephens, 15.040[22]

7. 78-Mark Sammut, 15.119[17]

8. 68-Michael Barnes, 15.149[1]

9. 15-Michael Muldoon Jr, 15.150[14]

10. 52-Dave Danzer, 15.162[5]

11. 55-Rich Reid, 15.233[16]

12. 11-Ben Seitz, 15.258[18]

13. 27-Aric Iosue, 15.281[7]

14. 74-Johnny Benson, 15.347[3]

15. O1-Dan Connors Jr, 15.351[4]

16. 14-AJ Leseicki, 15.391[8]

17. 32-Moe Lilje, 15.457[12]

18. O2-Brandon Bellinger, 15.664[2]

19. 41-Russ Wood Sr, 15.805[23]

20. 25-Kenyon Zitzka, 15.867[24]

21. 88-Tyler Shullick, 15.903[19]

22. 83-Lou LeVea Jr, 15.929[9]

23. 66-Lou LeVea Sr, 16.583[10]

DNS: 0-Tim Snyder

Heat Race #1 (10 Laps)

1. 11-Ben Seitz[1]

2. 19-Trent Stephens[3]

3. 15-Michael Muldoon Jr[2]

4. 11E-Kyle Edwards[4]

5. 27-Aric Iosue[5]

6. 41-Russ Wood Sr[6]

7. 83-Lou LeVea Jr[7]

Heat Race #2 (10 Laps)

1. 55-Rich Reid[1]

2. 68-Michael Barnes[2]

3. 84-Mike Lichty[4]

4. 22-Mike McVetta[3]

5. 74-Johnny Benson[5]

6. 32-Moe Lilje[6]

7. 25-Kenyon Zitzka[7]

Heat Race #3 (10 Laps)

1. 52-Dave Danzer[1]

2. 78-Mark Sammut[2]

3. 61-Mike Ordway Jr[4]

4. 7-Otto Sitterly[3]

5. O1-Dan Connors Jr[5]

6. 88-Tyler Shullick[7]

7. O2-Brandon Bellinger[6]

8. 14-AJ Leseicki[9]

9. 0-Tim Snyder[8]

A-Main (50 Laps)

1. 61-Mike Ordway Jr[1]

2. 19-Trent Stephens[6]

3. 15-Michael Muldoon Jr[3]

4. 11-Ben Seitz[10]

5. 7-Otto Sitterly[5]

6. 22-Mike McVetta[8]

7. 84-Mike Lichty[7]

8. 52-Dave Danzer[11]

9. 68-Michael Barnes[9]

10. 78-Mark Sammut[12]

11. 26-Josh Sokolic[23]

12. O1-Dan Connors Jr[15]

13. 83-Lou LeVea Jr[18]

14. 41-Russ Wood Sr[16]

15. 27-Aric Iosue[13]

16. 0-Tim Snyder[22]

17. 74-Johnny Benson[14]

18. 88-Tyler Shullick[17]

19. O2-Brandon Bellinger[20]

20. 14-AJ Leseicki[21]

21. 55-Rich Reid[4]

22. 25-Kenyon Zitzka[19]

DNS: 11E-Kyle Edwards

350 Supermodifieds

Heat Race #1 (10 Laps)

1. 4-Rob Wirth[2]

2. 50-Dave Cliff[5]

3. 23-Jason Spaulding[1]

4. 75-Brendan Young[3]

5. 12-John Leonard[4]

6. 20-Kyle Perry[6]

7. 31-Nick Barzee[9]

8. 79-Talen Hawksby[8]

DNS: 26-Josh Sokolic

DNS: O4-Cameron Rowe

A-Main (30 Laps)

1. 50-Dave Cliff[5]

2. 4-Rob Wirth[1]

3. 79-Talen Hawksby[3]

4. 20-Kyle Perry[4]

5. 12-John Leonard[8]

6. 75-Brendan Young[6]

7. 23-Jason Spaulding[2]

8. 31-Nick Barzee[7]

9. 26-Josh Sokolic[10]

DNS: O4-Cameron Rowe

Small Block Supermodifieds

Heat Race #1 (10 Laps)

1. 72-Drew Pascuzzi[3]

2. 10-Mike Fowler[1]

3. 77-Cameron Rowe[4]

4. 35-Anthony Larkin[2]

5. 24-Tony DeStevens[5]

6. 66-Darrick Hilton[6]

7. 55-Carter Gates[7]

Heat Race #2 (10 Laps)

1. 89-Tony Pisa[1]

2. O4-Rob Wirth[2]

3. 9-Griffin Miller[3]

4. 88-Brad Haynes[7]

5. 73-Noah Ratcliff[5]

6. 90-Greg O’Connor[4]

7. 26-Jake Brown[6]

A-Main (35 Laps)

1. 72-Drew Pascuzzi[4]

2. 89-Tony Pisa[1]

3. 24-Tony DeStevens[8]

4. 73-Noah Ratcliff[9]

5. 35-Anthony Larkin[3]

6. 10-Mike Fowler[2]

7. 26-Jake Brown[14]

8. 55-Carter Gates[13]

9. 90-Greg O’Connor[12]

10. 66-Darrick Hilton[11]

11. 88-Brad Haynes[7]

12. 77-Cameron Rowe[6]

13. 9-Griffin Miller[5]

14. O4-Rob Wirth[10]