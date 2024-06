Emerson Axsom wins round #2 of Midget Week at Lincoln Park

Putnamville, Indiana (June 6th, 2024)- Emerson Axsom passed Ryan Timms on lap 19 and went on to win the 30 lap USAC NOS Energy Drink Midget National Championship feature Thursday night. Following Axsom was Ryan Timms, Daison Pursley, Cannon McIntosh and Taylor Reimer.

USAC NOS ENERGY DRINK MIDGET NATIONAL CHAMPIONSHIP RACE RESULTS: June 6, 2024 – Lincoln Park Speedway – Putnamville, Indiana – 5/16-Mile Dirt Oval – 20th Annual USAC Indiana Midget Week

HONEST ABE ROOFING QUALIFYING: 1. Daison Pursley, 86, CBI-12.705; 2. Emerson Axsom, 67K, Kunz/Curb-Agajanian-12.740; 3. Ryan Timms, 67, Kunz/Curb-Agajanian-12.742; 4. Taylor Reimer, 25K, Kunz/Curb-Agajanian-12.844; 5. Cannon McIntosh, 71K, Kunz/Curb-Agajanian-12.844; 6. Kale Drake, 97K, Kunz/Curb-Agajanian-12.859; 7. Kevin Thomas Jr, 9, Mounce/Stout-12.883; 8. Logan Seavey, 57, Abacus-12.948; 9. Jacob Denney, 25, Malloy-12.954; 10. Zach Daum, 7p, RAMCO-12.973; 11. Jake Andreotti, 14, 4 Kings-12.973; 12. Gavin Miller, 97, Kunz/Curb-Agajanian-12.994; 13. Ricky Lewis, 54, 4 Kings-13.029; 14. Hayden Reinbold, 19AZ, Reinbold/Underwood-13.089; 15. Ethan Mitchell, 19m, Bundy Built-13.103; 16. Kaiden Manders, 7m, RAMCO-13.131; 17. Kyle Cummins, 3G, Styres-13.135; 18. Logan Prickett, 37, MKP-13.168; 19. Justin Grant, 2, RMS-13.190; 20. Chase McDermand, 8w, Ford-13.202; 21. Kyle Jones, 27x, Joyner-13.241; 22. Kayla Roell, 4K, Roell-13.255; 23. Michael Pickens, 54NZ, Mounce/Stout-13.258; 24. Zach Wigal, 89, CBI-13.302; 25. Hank Davis, 8, Cornell-13.314; 26. Jade Avedisian, 71, Kunz/Curb-Agajanian-13.354; 27. Drake Edwards, 3p, Petty-13.461; 28. Blake Brannon, 40, Brannon-13.562; 29. Lance Bennett, 91, Mason-13.823; 30. Weston Gorham, 18N, Dickerson-13.854; 31. Steve Buckwalter, 25B, Buckwalter-13.877; 32. Tom Dunkel, 17A, Ford-13.943; 33. Jeff Schindler, 8x, Schindler-13.949; 34. Adam Bolyard, 4, Bolyard-14.017; 35. Glenn Styres, 0G, Styres-14.343; 36. Robert Carson, 99K, LOK-NT; 37. Justin Dickerson, 21D, Dickerson-NT; 38. Abby Hohlbein, 27, Joyner-13.796.

SIMPSON RACE PRODUCTS FIRST HEAT: (10 laps, top-5 transfer to the feature) 1. Kyle Cummins, 2. Kyle Jones, 3. Daison Pursley, 4. Jacob Denney, 5. Cannon McIntosh, 6. Ricky Lewis, 7. Hank Davis, 8. Lance Bennett, 9. Jeff Schindler. 2:14.732

ROD END SUPPLY SECOND HEAT: (10 laps, top-5 transfer to the feature) 1. Jade Avedisian, 2. Kale Drake, 3. Emerson Axsom, 4. Zach Daum, 5. Hayden Reinbold, 6. Kayla Roell, 7. Logan Prickett, 8. Weston Gorham, 9. Abby Hohlbein, 10. Adam Bolyard. 2:16.805

T.J. FORGED THIRD HEAT: (10 laps, top-5 transfer to the feature) 1. Justin Grant, 2. Ryan Timms, 3. Jake Andreotti, 4. Michael Pickens, 5. Ethan Mitchell, 6. Steve Buckwalter, 7. Drake Edwards, 8. Glenn Styres, 9. Kevin Thomas Jr. 2:14.070

CAR IQ FOURTH HEAT: (10 laps, top-5 transfer to the feature) 1. Chase McDermand, 2. Zach Wigal, 3. Taylor Reimer, 4. Gavin Miller, 5. Logan Seavey, 6. Kaiden Manders, 7. Blake Brannon, 8. Tom Dunkel, 9. Robert Carson. 2:16.906

ELLIOTT’S CUSTOM TRAILERS & CARTS SEMI: (12 laps, top-4 transfer to the feature) 1. Kaiden Manders, 2. Ricky Lewis, 3. Kevin Thomas Jr., 4. Drake Edwards, 5. Kayla Roell, 6. Hank Davis, 7. Blake Brannon, 8. Weston Gorham, 9. Lance Bennett, 10. Logan Prickett, 11. Abby Hohlbein, 12. Jeff Schindler, 13. Glenn Styres, 14. Adam Bolyard, 15. Robert Carson, 16. Steve Buckwalter, 17. Justin Dickerson. 2:54.024

FEATURE: (30 laps, starting positions in parentheses) 1. Emerson Axsom (5), 2. Ryan Timms (4), 3. Daison Pursley (6), 4. Cannon McIntosh (2), 5. Taylor Reimer (3), 6. Chase McDermand (9), 7. Jade Avedisian (10), 8. Kale Drake (1), 9. Kyle Cummins (7), 10. Gavin Miller (16), 11. Logan Seavey (12), 12. Jacob Denney (13), 13. Hayden Reinbold (18), 14. Kyle Jones (20), 15. Justin Grant (8), 16. Kevin Thomas Jr. (11), 17. Jake Andreotti (15), 18. Michael Pickens (21), 19. Drake Edwards (23), 20. Zach Wigal (22), 21. Zach Daum (14), 22. Ricky Lewis (17), 23. Kaiden Manders (24), 24. Ethan Mitchell (19). NT

FEATURE LAP LEADERS: Laps 1-18 Ryan Timms, Laps 19-30 Emerson Axsom.

USAC NOS ENERGY DRINK MIDGET NATIONAL CHAMPIONSHIP POINTS: 1-Daison Pursley-355, 2-Ryan Timms-345, 3-Cannon McIntosh-345, 4-Logan Seavey-277, 5-Zach Daum-277, 6-Justin Grant-260, 7-Kyle Jones-259, 8-Jacob Denney-258, 9-Kale Drake-255, 10-Kevin Thomas Jr.-229.

USAC INDIANA MIDGET WEEK POINTS: 1-Ryan Timms-155, 2-Daison Pursley-154, 3-Emerson Axsom-151, 4-Cannon McIntosh-136, 5-Taylor Reimer-124, 6-Hayden Reinbold-107, 7-Jade Avedisian-102, 8-Kale Drake-100, 9-Justin Grant-99, 10-Jacob Denney-96.

OVERALL PROSOURCE PASSING MASTER POINTS: 1-C.J. Leary-81, 2-Robert Ballou-74, 3-Daison Pursley-73, 4-Logan Seavey-70, 5-Joey Amantea-54, 6-Brady Bacon-50, 7-Carson Garrett-50, 8-Kyle Cummins-47, 9-Justin Grant-46, 10-Matt Westfall-45.

USAC INDIANA MIDGET WEEK PROSOURCE PASSING MASTER POINTS: 1-Ryan Timms-18, 2-Justin Grant-14, 3-Daison Pursley-12, 4-Kale Drake-12, 5-Taylor Reimer-11, 6-Jade Avedisian-11, 7-Lance Bennett-9, 8-Drake Edwards-8, 9-Emerson Axsom-7, 10-Kyle Jones-7.

NEXT USAC NOS ENERGY DRINK MIDGET NATIONAL CHAMPIONSHIP RACE: June 7, 2024 – Bloomington Speedway – Bloomington, Indiana – 1/4-Mile Dirt Oval – 20th Annual USAC Indiana Midget Week