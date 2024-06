Corey Day takes High Limit checkers at LOS from 15th

Elden,Mo (June 26,2024)- Corey Day yet again did Corey Day things Wednesday night at Lake Ozark Speedway with Kubota High Limit Racing by winning the 35 lap feature from the 15th starting position.

After missing time trials with mechanical problems Day started last in his heat race and transferred. He then came from his 15th starting spot in the A main and passed leader Justin Peck on lap 14 and drove to a dominating win over Peck, Spencer Bayston, Carson Macedo and Brad Sweet.

Kubota A Feature (35 Laps): 1. 14-Corey Day[15]; 2. 13-Justin Peck[3]; 3. 5-Spencer Bayston[5]; 4. 41-Carson Macedo[11]; 5. 49-Brad Sweet[2]; 6. 57-Kyle Larson[10]; 7. 83-James McFadden[16]; 8. 9P-Parker Price Miller[22]; 9. 18-Giovanni Scelzi[4]; 10. 88-Tanner Thorson[20]; 11. 7BC-Tyler Courtney[9]; 12. 21-Brian Brown[12]; 13. 8-Cory Eliason[8]; 14. 2MD-Cap Henry[25]; 15. 24-Rico Abreu[13]; 16. 2KS-Chase Randall[7]; 17. 3-Ayrton Gennetten[19]; 18. 9-Kasey Kahne[21]; 19. 77-Jack Wagner[14]; 20. 26-Zeb Wise[18]; 21. 16T-Cole Macedo[1]; 22. 19-Brent Marks[6]; 23. 19H-Hunter Schuerenberg[24]; 24. 55-Chris Windom[17]; 25. 55V-Kerry Madsen[23]

B Feature (12 Laps): 1. 9-Kasey Kahne[3]; 2. 9P-Parker Price Miller[6]; 3. 55V-Kerry Madsen[4]; 4. 19H-Hunter Schuerenberg[8]; 5. 23-Garet Williamson[7]; 6. 25-Daison Pursley[5]; 7. 74-Xavier Doney[9]; 8. 45X-Jace Park[13]; 9. 1A-Jacob Allen[11]; 10. 79-Gage Montgomery[14]; 11. 23B-Brian Bell[10]; 12. 1K-Kelby Watt[2]; 13. 5T-Ryan Timms[1]; 14. 42-Sye Lynch[12]

C Feature (10 Laps): 1. 45X-Jace Park[1]; 2. 79-Gage Montgomery[7]; 3. 50K-Kyle Bellm[9]; 4. 2MD-Cap Henry[12]; 5. 73-Samuel Wagner[5]; 6. 1-Brenham Crouch[10]; 7. 98P-Miles Paulus[4]; 8. 16TH-Kevin Newton[6]; 9. 21R-Gunner Ramey[8]; 10. 22M-Rees Moran[3]; 11. 75-Tyler Blank[2]; 12. 7A-Will Armitage[11]

FK Rod Ends Dash (7 Laps): 1. 16T-Cole Macedo[1]; 2. 49-Brad Sweet[3]; 3. 13-Justin Peck[2]; 4. 18-Giovanni Scelzi[4]; 5. 5-Spencer Bayston[5]; 6. 19-Brent Marks[6]; 7. 2KS-Chase Randall[8]; 8. 8-Cory Eliason[7]

TJ Forged Heat 1 (8 Laps): 1. 16T-Cole Macedo[1]; 2. 13-Justin Peck[2]; 3. 41-Carson Macedo[5]; 4. 24-Rico Abreu[3]; 5. 55-Chris Windom[6]; 6. 5T-Ryan Timms[4]; 7. 25-Daison Pursley[8]; 8. 74-Xavier Doney[7]; 9. 45X-Jace Park[10]; 10. 73-Samuel Wagner[11]; 11. 50K-Kyle Bellm[9]

DMI Heat 2 (8 Laps): 1. 5-Spencer Bayston[1]; 2. 7BC-Tyler Courtney[2]; 3. 2KS-Chase Randall[4]; 4. 14-Corey Day[11]; 5. 3-Ayrton Gennetten[3]; 6. 9-Kasey Kahne[6]; 7. 23-Garet Williamson[5]; 8. 1A-Jacob Allen[7]; 9. 22M-Rees Moran[10]; 10. 79-Gage Montgomery[9]; 11. (DNF) 7A-Will Armitage[8]

BR Motorsports Heat 3 (8 Laps): 1. 8-Cory Eliason[1]; 2. 18-Giovanni Scelzi[4]; 3. 21-Brian Brown[2]; 4. 77-Jack Wagner[6]; 5. 26-Zeb Wise[3]; 6. 55V-Kerry Madsen[7]; 7. 19H-Hunter Schuerenberg[8]; 8. 23B-Brian Bell[9]; 9. 75-Tyler Blank[10]; 10. 16TH-Kevin Newton[11]; 11. 1-Brenham Crouch[5]

Winters Performance Heat 4 (8 Laps): 1. 19-Brent Marks[1]; 2. 57-Kyle Larson[2]; 3. 49-Brad Sweet[4]; 4. 83-James McFadden[5]; 5. 88-Tanner Thorson[8]; 6. 9P-Parker Price Miller[7]; 7. 1K-Kelby Watt[3]; 8. 42-Sye Lynch[9]; 9. 98P-Miles Paulus[11]; 10. 21R-Gunner Ramey[10]; 11. 2MD-Cap Henry[6]

Capital Custom Trailers Qualifying A: 1. 5T-Ryan Timms, 00:11.575[2]; 2. 2KS-Chase Randall, 00:11.670[11]; 3. 16T-Cole Macedo, 00:11.687[13]; 4. 5-Spencer Bayston, 00:11.746[15]; 5. 13-Justin Peck, 00:11.805[10]; 6. 7BC-Tyler Courtney, 00:11.822[17]; 7. 24-Rico Abreu, 00:11.853[9]; 8. 3-Ayrton Gennetten, 00:11.934[20]; 9. 41-Carson Macedo, 00:11.946[7]; 10. 23-Garet Williamson, 00:11.982[3]; 11. 55-Chris Windom, 00:12.014[1]; 12. 9-Kasey Kahne, 00:12.028[4]; 13. 74-Xavier Doney, 00:12.029[22]; 14. 1A-Jacob Allen, 00:12.069[21]; 15. 25-Daison Pursley, 00:12.119[8]; 16. 7A-Will Armitage, 00:12.144[5]; 17. 50K-Kyle Bellm, 00:12.222[19]; 18. 79-Gage Montgomery, 00:12.264[6]; 19. 45X-Jace Park, 00:12.270[16]; 20. 22M-Rees Moran, 00:12.358[18]; 21. 73-Samuel Wagner, 00:12.452[14]; 22. (DNS) 14-Corey Day

Capital Custom Trailers Qualifying B: 1. 18-Giovanni Scelzi, 00:11.828[5]; 2. 49-Brad Sweet, 00:11.953[18]; 3. 8-Cory Eliason, 00:11.973[7]; 4. 19-Brent Marks, 00:11.999[11]; 5. 21-Brian Brown, 00:12.032[1]; 6. 57-Kyle Larson, 00:12.050[4]; 7. 26-Zeb Wise, 00:12.167[8]; 8. 1K-Kelby Watt, 00:12.170[19]; 9. 1-Brenham Crouch, 00:12.178[10]; 10. 83-James McFadden, 00:12.198[22]; 11. 77-Jack Wagner, 00:12.216[6]; 12. 2MD-Cap Henry, 00:12.229[2]; 13. 55V-Kerry Madsen, 00:12.229[17]; 14. 9P-Parker Price Miller, 00:12.235[9]; 15. 19H-Hunter Schuerenberg, 00:12.246[16]; 16. 88-Tanner Thorson, 00:12.334[15]; 17. 23B-Brian Bell, 00:12.336[14]; 18. 42-Sye Lynch, 00:12.461[12]; 19. 75-Tyler Blank, 00:12.628[3]; 20. 21R-Gunner Ramey, 00:12.661[13]; 21. 16TH-Kevin Newton, 00:12.780[20]; 22. 98P-Miles Paulus, 00:13.103[21]