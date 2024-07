King David the 41st: Gravel Outruns Schatz for Kings Royal Victory

ROSSBURG, Ohio (July 20, 2024) — David Gravel realized a career dream Saturday night at Eldora Speedway by winning the 41st Kings Royal with the World of Outlaws NOS Energy Drink Sprint Car Series. Gravel took the lead from Tyler Courtney and had to fend off challenges from Logan Schuchart and defending Kings Royal champions Donny Schatz, losing the lead to both for a pair of laps before retaking the lead each time.

Gravel added the $175,000 payday to the $100,000 he won earlier in the week during the Jokers Jackpot.

41st Kings Royal

World of Outlaws NOS Energy Drink Sprint Car Series

Eldora Speedway

Rossburg, Ohio

Saturday, July 20th, 2024

Sea Foam Qualifying

1. 24-Rico Abreu, 12.933[59]

2. 39M-Anthony Macri, 12.982[10]

3. 15-Donny Schatz, 12.996[1]

4. 21-Brian Brown, 13.051[6]

5. 70-Kraig Kinser, 13.083[4]

6. 49-Brad Sweet, 13.133[12]

7. 16T-Cole Macedo, 13.174[2]

8. 26-Zeb Wise, 13.195[9]

9. 1S-Logan Schuchart, 13.196[14]

10. 33W-Cap Henry, 13.199[5]

11. 23B-Devon Borden, 13.219[3]

12. 2-David Gravel, 13.221[58]

13. 27-Emerson Axsom, 13.240[32]

14. 42-Sye Lynch, 13.268[34]

15. 13-Justin Peck, 13.269[40]

16. 83SR-James McFadden, 13.296[18]

17. 7S-Landon Crawley, 13.301[28]

18. 45-Landon Brooks, 13.345[13]

19. 1A-Jacob Allen, 13.355[20]

20. 17-Sheldon Haudenschild, 13.366[33]

21. 99-Skylar Gee, 13.372[24]

22. 9P-Parker Price Miller, 13.382[62]

23. 7BC-Tyler Courtney, 13.385[19]

24. 19-Brent Marks, 13.389[21]

25. 24D-Danny Sams III, 13.402[23]

26. 1-Brenham Crouch, 13.406[30]

27. 11-Hunter Schuerenberg, 13.415[25]

28. 6-Kelby Watt, 13.422[39]

29. 83-Michael Kofoid, 13.424[36]

30. 32-Bryce Lucius, 13.442[8]

31. 18T-Tanner Holmes, 13.444[38]

32. 21H-Brady Bacon, 13.462[56]

33. 18-Giovanni Scelzi, 13.473[47]

34. W20-Greg Wilson, 13.475[7]

35. 25-Daison Pursley, 13.480[26]

36. 5-Spencer Bayston, 13.485[49]

37. 55W-Chris Windom, 13.499[16]

38. 14-Corey Day, 13.510[44]

39. 9-Kasey Kahne, 13.515[22]

40. 57-Kyle Larson, 13.528[41]

41. 3Z-Brock Zearfoss, 13.534[11]

42. 10-Scott Bogucki, 13.538[31]

43. 81-Lee Jacobs, 13.539[17]

44. 19H-Joel Myers Jr, 13.563[15]

45. 55-Kerry Madsen, 13.581[61]

46. 101-Kalib Henry, 13.593[54]

47. 41-Carson Macedo, 13.595[53]

48. 29-Logan McCandless, 13.595[57]

49. 11N-Kasey Jedrzejek, 13.607[29]

50. 23-Garet Williamson, 13.644[45]

51. 2MD-Darin Naida, 13.651[35]

52. 2KS-Chase Randall, 13.659[55]

53. 17B-Bill Balog, 13.665[37]

54. 8-Cory Eliason, 13.693[52]

55. 49X-Tim Shaffer, 13.709[50]

56. 23J-Cale Thomas, 13.739[42]

57. 55T-McKenna Haase, 13.845[46]

58. 15K-Creed Kemenah, 13.848[43]

59. 25R-Jordan Ryan, 13.942[27]

60. 50YR-Gary Taylor, 14.023[60]

61. 28-Brian Paulus, 14.031[51]

62. O1-Tyler Gunn, [48]

Heat Race #1 (10 Laps)

1. 24-Rico Abreu[4]

2. 1A-Jacob Allen[1]

3. 27-Emerson Axsom[2]

4. 16T-Cole Macedo[3]

5. 11N-Kasey Jedrzejek[9]

6. 55W-Chris Windom[7]

7. 24D-Danny Sams III[5]

8. 81-Lee Jacobs[8]

9. 18T-Tanner Holmes[6]

10. 49X-Tim Shaffer[10]

11. 28-Brian Paulus[11]

Milton Hershey School Heat Race #2 (10 Laps)

1. 17-Sheldon Haudenschild[1]

2. 42-Sye Lynch[2]

3. 26-Zeb Wise[3]

4. 39M-Anthony Macri[4]

5. 21H-Brady Bacon[6]

6. 23J-Cale Thomas[10]

7. 14-Corey Day[7]

8. 19H-Joel Myers Jr[8]

9. 1-Brenham Crouch[5]

10. 23-Garet Williamson[9]

11. O1-Tyler Gunn[11]

Heat Race #3 (10 Laps)

1. 1S-Logan Schuchart[3]

2. 99-Skylar Gee[1]

3. 13-Justin Peck[2]

4. 11-Hunter Schuerenberg[5]

5. 15-Donny Schatz[4]

6. 18-Giovanni Scelzi[6]

7. 9-Kasey Kahne[7]

8. 55-Kerry Madsen[8]

9. 2MD-Darin Naida[9]

10. 55T-McKenna Haase[10]

Heat Race #4 (10 Laps)

1. 9P-Parker Price Miller[1]

2. 83SR-James McFadden[2]

3. 21-Brian Brown[4]

4. 33W-Cap Henry[3]

5. 6-Kelby Watt[5]

6. 57-Kyle Larson[7]

7. W20-Greg Wilson[6]

8. 101-Kalib Henry[8]

9. 2KS-Chase Randall[9]

10. 15K-Creed Kemenah[10]

Heat Race #5 (10 Laps)

1. 7BC-Tyler Courtney[1]

2. 83-Michael Kofoid[5]

3. 7S-Landon Crawley[2]

4. 23B-Devon Borden[3]

5. 70-Kraig Kinser[4]

6. 25-Daison Pursley[6]

7. 3Z-Brock Zearfoss[7]

8. 41-Carson Macedo[8]

9. 17B-Bill Balog[9]

10. 25R-Jordan Ryan[10]

Heat Race #6 (10 Laps)

1. 2-David Gravel[3]

2. 19-Brent Marks[1]

3. 45-Landon Brooks[2]

4. 5-Spencer Bayston[6]

5. 49-Brad Sweet[4]

6. 10-Scott Bogucki[7]

7. 8-Cory Eliason[9]

8. 32-Bryce Lucius[5]

9. 29-Logan McCandless[8]

10. 50YR-Gary Taylor[10]

C-Main (12 Laps)

1. 55-Kerry Madsen[3]

2. 3Z-Brock Zearfoss[5]

3. 24D-Danny Sams III[1]

4. W20-Greg Wilson[4]

5. 101-Kalib Henry[10]

6. 8-Cory Eliason[6]

7. 1-Brenham Crouch[8]

8. 23-Garet Williamson[14]

9. 2KS-Chase Randall[16]

10. 15K-Creed Kemenah[21]

11. 2MD-Darin Naida[9]

12. 25R-Jordan Ryan[22]

13. 55T-McKenna Haase[15]

14. 19H-Joel Myers Jr[2]

15. 41-Carson Macedo[11]

16. 50YR-Gary Taylor[23]

17. 32-Bryce Lucius[12]

18. 29-Logan McCandless[18]

19. 81-Lee Jacobs[7]

20. 18T-Tanner Holmes[13]

21. 17B-Bill Balog[17]

22. 49X-Tim Shaffer[19]

23. O1-Tyler Gunn[20]

24. 28-Brian Paulus[24]

MicroLite Last Chance Showdown (15 Laps)

1. 11-Hunter Schuerenberg[3]

2. 21H-Brady Bacon[2]

3. 5-Spencer Bayston[6]

4. 16T-Cole Macedo[1]

5. 49-Brad Sweet[12]

6. 18-Giovanni Scelzi[9]

7. 70-Kraig Kinser[11]

8. 23J-Cale Thomas[8]

9. 6-Kelby Watt[10]

10. 23B-Devon Borden[5]

11. 57-Kyle Larson[16]

12. 14-Corey Day[14]

13. 8-Cory Eliason[24]

14. 25-Daison Pursley[17]

15. 55W-Chris Windom[13]

16. 11N-Kasey Jedrzejek[7]

17. W20-Greg Wilson[22]

18. 9-Kasey Kahne[15]

19. 3Z-Brock Zearfoss[20]

20. 101-Kalib Henry[23]

21. 33W-Cap Henry[4]

22. 24D-Danny Sams III[21]

23. 10-Scott Bogucki[18]

24. 55-Kerry Madsen[19]

NOS Energy Drink Feature (40 Laps)

1. 2-David Gravel[1]

2. 15-Donny Schatz[20]

3. 13-Justin Peck[15]

4. 1S-Logan Schuchart[4]

5. 1A-Jacob Allen[7]

6. 27-Emerson Axsom[13]

7. 17-Sheldon Haudenschild[5]

8. 26-Zeb Wise[14]

9. 19-Brent Marks[12]

10. 83-Michael Kofoid[11]

11. 7BC-Tyler Courtney[2]

12. 5-Spencer Bayston[23]

13. 39M-Anthony Macri[19]

14. 83SR-James McFadden[10]

15. 11-Hunter Schuerenberg[21]

16. 99-Skylar Gee[9]

17. 21H-Brady Bacon[22]

18. 24-Rico Abreu[6]

19. 21-Brian Brown[16]

20. 7S-Landon Crawley[17]

21. 45-Landon Brooks[18]

22. 16T-Cole Macedo[24]

23. 42-Sye Lynch[8]

24. 9P-Parker Price Miller[3]