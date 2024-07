Wagner Wins at Port Royal

PORT ROYAL, PA (July 20, 2024) — Logan Wagner won the winged 410 sprint car feature Saturday night at Port Royal Speedway. Gerard McIntyre, Blane Heimbach, Mike Wagner, and Michael Walter rounded out the top five.

Zach Rhodes and Trent Yoder won the PA Sprint Series and Wingless Super Sportsman features respectively.

Port Royal Speedway

Port Royal, Pennsylvania

Saturday, July 20, 2024

Winged 410 Sprint Cars

Qualifying Flight A

1. 77-Michael Walter, 16.365[3]

2. 33-Gerard McIntyre Jr, 16.574[1]

3. 17B-Steve Buckwalter, 16.799[8]

4. 95-Garrett Bard, 17.002[7]

5. 8-Billy Dietrich, 17.340[6]

6. 10-Jake Waters, 17.492[5]

7. 22-Bryn Gohn, 17.611[4]

8. 14-Todd Allen, 18.058[2]

Qualifying Flight B

1. 69K-Logan Wagner, 16.542[6]

2. 12-Blane Heimbach, 16.854[2]

3. 45-Jeff Halligan, 16.910[4]

4. 11P-Aaron Ott, 17.377[3]

5. 47K-Kody Lehman, 17.378[5]

6. 6-Ryan Smith, 17.420[7]

7. 55S-Chris Smith, 17.452[1]

8. 8S-Trenton Sheaffer, 17.471[8]

Qualifying Flight C

1. 55-Mike Wagner, 16.835[3]

2. 5-Dylan Cisney, 16.903[5]

3. 2C-Vince Snyder, 17.057[1]

4. 5W-Lucas Wolfe, 17.197[7]

5. 35-Austin Bishop, 17.630[6]

6. 29-Dan Shetler, 17.642[2]

7. 11Z-Zach Newlin, 18.334[4]

410 Heat Race #1 (8 Laps)

1. 33-Gerard McIntyre Jr[1]

2. 77-Michael Walter[4]

3. 17B-Steve Buckwalter[2]

4. 95-Garrett Bard[3]

5. 22-Bryn Gohn[7]

6. 8-Billy Dietrich[5]

7. 10-Jake Waters[6]

8. 14-Todd Allen[8]

410 Heat Race #2 (8 Laps)

1. 12-Blane Heimbach[1]

2. 69K-Logan Wagner[4]

3. 45-Jeff Halligan[2]

4. 47K-Kody Lehman[5]

5. 6-Ryan Smith[6]

6. 8S-Trenton Sheaffer[8]

7. 11P-Aaron Ott[3]

8. 55S-Chris Smith[7]

410 Heat Race #3 (8 Laps)

1. 5W-Lucas Wolfe[3]

2. 5-Dylan Cisney[1]

3. 55-Mike Wagner[4]

4. 2C-Vince Snyder[2]

5. 35-Austin Bishop[5]

6. 29-Dan Shetler[6]

7. 11Z-Zach Newlin[7]

410 A-Main (25 Laps)

1. 69K-Logan Wagner[6]

2. 33-Gerard McIntyre Jr[2]

3. 12-Blane Heimbach[1]

4. 55-Mike Wagner[5]

5. 77-Michael Walter[4]

6. 5-Dylan Cisney[7]

7. 17B-Steve Buckwalter[8]

8. 45-Jeff Halligan[9]

9. 5W-Lucas Wolfe[3]

10. 47K-Kody Lehman[11]

11. 8-Billy Dietrich[16]

12. 95-Garrett Bard[10]

13. 11P-Aaron Ott[20]

14. 29-Dan Shetler[18]

15. 22-Bryn Gohn[13]

16. 2C-Vince Snyder[12]

17. 8S-Trenton Sheaffer[17]

18. 14-Todd Allen[22]

19. 10-Jake Waters[19]

20. 55S-Chris Smith[23]

21. 35-Austin Bishop[15]

22. 11Z-Zach Newlin[21]

23. 6-Ryan Smith[14]

Winged 305 Sprint Cars

305 Qualifying Flight A

1. 5-Logan Spahr, 18.244[21]

2. 5W-Kolby Weaver, 18.368[11]

3. 89-Nick Sweigart, 18.434[5]

4. 7H-Kyle Hart, 18.531[9]

5. 1R-Christian Rumsey, 18.552[13]

6. 26-Ryan Lynn, 18.588[10]

7. 36-Mike Melair, 18.669[15]

8. 19-Kruz Kepner, 18.683[12]

9. 75-Dylan Shatzer, 18.702[18]

10. 71-Josh Spicer, 18.753[8]

11. 98-Croix Beasom, 18.793[22]

12. 52-Jeff Weaver, 18.874[1]

13. 98P-Chad Phillips, 18.881[7]

14. 88-Fred Arnold, 18.938[17]

15. 15-Alan Rhodes, 19.032[3]

16. 21M-Hunter McFadden, 19.143[19]

17. 21C-Jarrett Cavalet, 19.295[6]

18. 5V-Braeden Varner, 19.491[4]

19. 6-Caleb Harris, 19.733[16]

20. 54M-Todd Lynn, 20.450[2]

21. (DQ) 29R-Seth Schnoke, 18.740[20]

22. 99B-AJ Barton[14]

305 Qualifying Flight B

1. 34-Austin Reed, 18.193[4]

2. 67-Ken Duke Jr, 18.347[22]

3. 46-Mike Alleman, 18.512[11]

4. 97-Kenny Heffner, 18.528[16]

5. 17-Owen Dimm, 18.565[13]

6. 1M-Paul Moyer, 18.620[9]

7. 8-DJ Cassler, 18.646[6]

8. 4W-Kasey Weaver, 18.650[15]

9. 2-Erin Statler, 18.659[8]

10. 01-Timmy Bittner, 18.680[17]

11. 25-Dustin Young, 18.698[19]

12. 7-Drew Young, 18.724[10]

13. 53W-Jimmy White, 18.749[12]

14. 31Z-Zach Rhodes, 18.762[20]

15. 21-Andrew Boyer, 18.773[5]

16. 20-Doug Dodson, 18.840[21]

17. J9-Jerald Harris, 18.842[1]

18. 80-Dave Wickham, 18.912[7]

19. 28R-Jason Roush, 19.018[14]

20. 32A-Austin Greenland, 19.217[2]

21. 47-Benjamin Miklos, 19.282[18]

22. 9R-Mariah Romig, 19.942[3]

23. J2-John Smith, 23.261[23]

305 Heat Race #1 (8 Laps)

1. 89-Nick Sweigart[3]

2. 5-Logan Spahr[4]

3. 36-Mike Melair[1]

4. 1R-Christian Rumsey[2]

5. 75-Dylan Shatzer[5]

6. 98P-Chad Phillips[7]

7. 98-Croix Beasom[6]

8. 21C-Jarrett Cavalet[9]

9. 29R-Seth Schnoke[11]

10. 15-Alan Rhodes[8]

11. 6-Caleb Harris[10]

305 Heat Race #2 (8 Laps)

1. 19-Kruz Kepner[1]

2. 26-Ryan Lynn[2]

3. 52-Jeff Weaver[6]

4. 5W-Kolby Weaver[4]

5. 88-Fred Arnold[7]

6. 7H-Kyle Hart[3]

7. 71-Josh Spicer[5]

8. 21M-Hunter McFadden[8]

9. 54M-Todd Lynn[10]

10. 5V-Braeden Varner[9]

DNS: 99B-AJ Barton

305 Heat Race #3 (8 Laps)

1. 17-Owen Dimm[2]

2. 46-Mike Alleman[3]

3. 34-Austin Reed[4]

4. 8-DJ Cassler[1]

5. 21-Andrew Boyer[8]

6. 25-Dustin Young[6]

7. 2-Erin Statler[5]

8. J9-Jerald Harris[9]

9. 47-Benjamin Miklos[11]

10. 28R-Jason Roush[10]

11. 53W-Jimmy White[7]

12. J2-John Smith[12]

305 Heat Race #4 (8 Laps)

1. 67-Ken Duke Jr[4]

2. 1M-Paul Moyer[2]

3. 01-Timmy Bittner[5]

4. 4W-Kasey Weaver[1]

5. 97-Kenny Heffner[3]

6. 20-Doug Dodson[8]

7. 31Z-Zach Rhodes[7]

8. 7-Drew Young[6]

9. 80-Dave Wickham[9]

10. 32A-Austin Greenland[10]

11. 9R-Mariah Romig[11]

305 B-Main (12 Laps)

1. 31Z-Zach Rhodes[8]

2. 98P-Chad Phillips[1]

3. 25-Dustin Young[3]

4. 20-Doug Dodson[4]

5. 98-Croix Beasom[5]

6. 21C-Jarrett Cavalet[9]

7. 29R-Seth Schnoke[13]

8. J9-Jerald Harris[11]

9. 7-Drew Young[12]

10. 2-Erin Statler[7]

11. 21M-Hunter McFadden[10]

12. 47-Benjamin Miklos[15]

13. 54M-Todd Lynn[14]

14. 32A-Austin Greenland[20]

15. 28R-Jason Roush[19]

16. 80-Dave Wickham[16]

17. 15-Alan Rhodes[17]

18. 6-Caleb Harris[21]

19. 53W-Jimmy White[23]

20. 71-Josh Spicer[6]

21. J2-John Smith[25]

22. 7H-Kyle Hart[2]

23. 9R-Mariah Romig[24]

24. 5V-Braeden Varner[18]

25. 99B-AJ Barton[22]

A-Main (25 Laps)

1. 89-Nick Sweigart[2]

2. 17-Owen Dimm[1]

3. 5-Logan Spahr[8]

4. 52-Jeff Weaver[3]

5. 46-Mike Alleman[6]

6. 67-Ken Duke Jr[4]

7. 34-Austin Reed[5]

8. 36-Mike Melair[11]

9. 19-Kruz Kepner[7]

10. 1M-Paul Moyer[10]

11. 26-Ryan Lynn[12]

12. 4W-Kasey Weaver[16]

13. 31Z-Zach Rhodes[21]

14. 8-DJ Cassler[14]

15. 5W-Kolby Weaver[15]

16. 1R-Christian Rumsey[13]

17. 75-Dylan Shatzer[17]

18. 98-Croix Beasom[25]

19. 25-Dustin Young[23]

20. 88-Fred Arnold[19]

21. 21-Andrew Boyer[18]

22. 01-Timmy Bittner[9]

23. 21C-Jarrett Cavalet[26]

24. 98P-Chad Phillips[22]

25. 97-Kenny Heffner[20]

26. 20-Doug Dodson[24]

Non-Wing Super Sportsman

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 59-Steve Wilbur[3]

2. 28-Cliff Brian Jr[6]

3. 66-Trent Yoder[7]

4. 44-Dexter Ehrenzeller[2]

5. 42-Troy Fraker[1]

6. 69-Brandon Shearer[5]

7. 28N-Brian Nace[4]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 222-Jay Fannasy[1]

2. 2A-Brett Perigo[6]

3. 07-Curt Stroup[5]

4. 12-Andy Burkhart[3]

5. 17S-Cooper Shue[4]

6. 7-Sam Leonard Jr[7]

7. 63-Kevin Gutshall[2]

A-Main (20 Laps)

1. 66-Trent Yoder[1]

2. 07-Curt Stroup[3]

3. 2A-Brett Perigo[2]

4. 59-Steve Wilbur[5]

5. 44-Dexter Ehrenzeller[7]

6. 28-Cliff Brian Jr[6]

7. 222-Jay Fannasy[4]

8. 12-Andy Burkhart[8]

9. 28N-Brian Nace[13]

10. 17S-Cooper Shue[10]

11. 7-Sam Leonard Jr[12]

12. 69-Brandon Shearer[11]

13. 42-Troy Fraker[9]

14. 63-Kevin Gutshall[14]