LeVea and Connors Win Twin 40’s at Oswego

OSWEGO, NY (August 3, 2024) — Lou LeVea Jr and Dan Connors Jr were victorious during the twin 40-lap supermodified features Saturday night at Oswego Speedway. LeVea won the first 40 lap feature event from outside the front row while Connors worked his way up from fourth starting position to win the second main event.

Josh Sokolic won the 350 supermodified feature while Alex Hoag won the small block supermodified main.

Supermodifieds

Heat Race #1 (12 Laps)

1. O1-Dan Connors Jr[1]

2. 95-Dave Shullick Jr[5]

3. O2-Brandon Bellinger[2]

4. 27-Aric Iosue[6]

5. O4-Camden Proud[3]

6. 19-Bobby Holmes[8]

7. 90-Jack Patrick[7]

8. 68-Michael Barnes[4]

Heat Race #2 (12 Laps)

1. 52-Dave Danzer[2]

2. 98T-Tyler Thompson[3]

3. 75-Brian Osetek[1]

4. 22-Mike Bruce[4]

5. 0-Tim Snyder[5]

6. 66-Lou LeVea Sr[6]

7. 25-Ryan Zitzka[7]

Heat Race #3 (12 Laps)

1. 83-Lou LeVea Jr[1]

2. 7-Otto Sitterly[3]

3. O5-Jeff Abold[4]

4. 20-Nick Snyder[6]

5. OO-Joe Gosek[2]

6. 14-Joey Payne[7]

7. 94-Logan Rayvals[5]

A-Main #1 (40 Laps)

1. 83-Lou LeVea Jr[2]

2. 95-Dave Shullick Jr[9]

3. O2-Brandon Bellinger[3]

4. 7-Otto Sitterly[5]

5. 68-Michael Barnes[22]

6. 52-Dave Danzer[4]

7. O5-Jeff Abold[6]

8. 22-Mike Bruce[8]

9. O1-Dan Connors Jr[7]

10. OO-Joe Gosek[15]

11. 0-Tim Snyder[14]

12. 19-Bobby Holmes[16]

13. 14-Joey Payne[18]

14. 27-Aric Iosue[11]

15. 66-Lou LeVea Sr[17]

16. 75-Brian Osetek[1]

17. O4-Camden Proud[12]

18. 98T-Tyler Thompson[10]

19. 20-Nick Snyder[13]

20. 90-Jack Patrick[19]

21. 25-Ryan Zitzka[20]

22. 94-Logan Rayvals[21]

A-Main #2 (40 Laps)

1. O1-Dan Connors Jr[4]

2. OO-Joe Gosek[3]

3. 22-Mike Bruce[2]

4. 98T-Tyler Thompson[22]

5. 52-Dave Danzer[7]

6. 68-Michael Barnes[8]

7. 0-Tim Snyder[1]

8. O5-Jeff Abold[5]

9. 19-Bobby Holmes[11]

10. O2-Brandon Bellinger[10]

11. 14-Joey Payne[13]

12. 7-Otto Sitterly[6]

13. 94-Logan Rayvals[21]

14. 27-Aric Iosue[14]

15. O4-Camden Proud[17]

16. 75-Brian Osetek[16]

17. 66-Lou LeVea Sr[15]

18. 95-Dave Shullick Jr[9]

19. 83-Lou LeVea Jr[12]

20. 25-Ryan Zitzka[20]

21. 90-Jack Patrick[19]

DNS: 20-Nick Snyder

Winged 350 Supermodifieds

Heat Race #1 (10 Laps)

1. 31-Nick Barzee[2]

2. 20-Kyle Perry[4]

3. 73-Noah Ratcliff[1]

4. 75-Brendan Young[3]

5. 79-Talen Hawksby[6]

6. 45-Dawson Hawksby[9]

7. 91-Barry Kingsley[7]

8. 19-Bailey Groves[8]

9. 6-Josh Sokolic[5]

A-Main (25 Laps)

1. 6-Josh Sokolic[8]

2. 31-Nick Barzee[2]

3. 20-Kyle Perry[4]

4. 79-Talen Hawksby[5]

5. 75-Brendan Young[3]

6. 45-Dawson Hawksby[9]

7. 19-Bailey Groves[7]

8. 73-Noah Ratcliff[1]

9. 91-Barry Kingsley[6]

Small Block Supermodifieds

Heat Race #1 (10 Laps)

1. 41-Alex Hoag[6]

2. O4-Rob Wirth[2]

3. 67-Ken Pierce[1]

4. 20-Tessa Crawford[5]

5. 35-Anthony Larkin[7]

6. 55-Carter Gates[4]

7. 47-Matt Matteson[3]

8. 27-Steven Bradshaw[8]

Heat Race #2 (10 Laps)

1. 31-Matt Magner[1]

2. 62-DJ Shuman[4]

3. 77-Cameron Rowe[6]

4. 72-Drew Pascuzzi[5]

5. 24-Tony DeStevens[3]

6. 90-Greg O’Connor[8]

7. 66-Darrick Hilton[2]

8. 88-Brad Haynes[7]

A-Main (30 Laps)

1. 41-Alex Hoag[4]

2. 24-Tony DeStevens[2]

3. 62-DJ Shuman[3]

4. O4-Rob Wirth[1]

5. 88-Brad Haynes[14]

6. 77-Cameron Rowe[6]

7. 31-Matt Magner[8]

8. 55-Carter Gates[10]

9. 20-Tessa Crawford[9]

10. 66-Darrick Hilton[13]

11. 72-Drew Pascuzzi[5]

12. 90-Greg O’Connor[11]

13. 35-Anthony Larkin[15]

14. 67-Ken Pierce[7]

15. 47-Matt Matteson[12]