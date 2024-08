Naida Wins With Rhino Racing at Butler

QUINCY, MI (August 10, 2024) — Darin Naida was driving a new car but achieved the same result Saturday night at Butler Motor Speedway by winning the 410 sprint car feature event.

Naida, from Adrian, Michigan, made the most of his first start with Rhino Racing by charging from fifth starting position for his third feature win of the 2024 season. Jett Mann from 11th starting position, Dan McCarron, Keith Sheffer Jr, and Luke Griffith rounded out the top five.

Butler Motor Speedway

Quincy, Michigan

Saturday, August 10, 2024

Winged 410 Sprint Cars

Qualifying

1. 10BR-Darin Naida, 13.268[8]

2. 51-Mark Yearling, 13.279[11]

3. 13-Van Gurley Jr, 13.309[13]

4. 12-Luke Griffith, 13.365[14]

5. 10SR-Keith Sheffer Jr, 13.549[17]

6. 22M-Dan McCarron, 13.552[7]

7. 7-Alex Aldrich, 13.560[15]

8. 27-Chris Jones, 13.602[10]

9. 4-Josh Turner, 13.603[18]

10. 20A-Andy Chehowski, 13.707[12]

11. 7G-Nic Rogers, 13.835[1]

12. 15-Darel Woolsey, 14.161[4]

13. 33F-Jason Ferguson, 14.167[6]

14. 22-Aaron Shaffer, 14.258[9]

15. 19-Jett Mann, 14.399[19]

16. 22J-Jeremy Luther, 14.411[5]

17. 17S-Shelby Yeaples, 14.572[2]

18. 11A-Abby Hohlbein, 14.600[16]

19. 99-Jack James, 14.902[3]

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 10SR-Keith Sheffer Jr[2]

2. 7-Alex Aldrich[1]

3. 10BR-Darin Naida[4]

4. 13-Van Gurley Jr[3]

5. 4-Josh Turner[5]

6. 19-Jett Mann[8]

7. 7G-Nic Rogers[6]

8. 17S-Shelby Yeaples[9]

9. 99-Jack James[10]

10. 33F-Jason Ferguson[7]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 22M-Dan McCarron[2]

2. 27-Chris Jones[1]

3. 51-Mark Yearling[4]

4. 12-Luke Griffith[3]

5. 20A-Andy Chehowski[5]

6. 22-Aaron Shaffer[7]

7. 22J-Jeremy Luther[8]

8. 11A-Abby Hohlbein[9]

9. 15-Darel Woolsey[6]

A-Main (25 Laps)

1. 10BR-Darin Naida[5]

2. 19-Jett Mann[11]

3. 22M-Dan McCarron[3]

4. 10SR-Keith Sheffer Jr[4]

5. 12-Luke Griffith[8]

6. 13-Van Gurley Jr[7]

7. 51-Mark Yearling[6]

8. 22-Aaron Shaffer[12]

9. 4-Josh Turner[9]

10. 20A-Andy Chehowski[10]

11. 17S-Shelby Yeaples[15]

12. 11A-Abby Hohlbein[16]

13. 22J-Jeremy Luther[14]

14. 7-Alex Aldrich[2]

15. 99-Jack James[17]

16. 15-Darel Woolsey[18]

17. 7G-Nic Rogers[13]

18. 27-Chris Jones[1]

19. 33F-Jason Ferguson[19]