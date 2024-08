Mark Smith Wins Sprint Car Spectacular Feature at Lernerville

SARVER, PA (August 24, 2024) — Mark Smith won the winged 410 sprint car portion of the Sprint Car Spectacular Saturday night at Lernerville Speedway. A.J. Flick charged from ninth starting spot to finish in the runner up position while 11th starting Conner Morrell, David Kalb, and Jared Zimbardi rounded out the top five.

Blaze Myers won the RUSH Sprint Car Series feature while Andy Priest won the Allegheny Sprint Tour main event.

Lernerville Speedway

Sarver, Pennsylvania

Saturday, August 24, 2024

Winged 410 Sprint Cars

Qualifying Flight A

1. 71-AJ Flick, 12.989[1]

2. 20B-Cody Bova, 13.089[2]

3. 35-Jared Zimbardi, 13.089[3]

4. 28M-Conner Morrell, 13.225[8]

5. 46-Michael Bauer, 13.477[6]

6. 79W-Will Fleming, 13.695[9]

7. 13-Brandon Matus, 13.710[7]

8. 22-Jeremy Kornbau, 13.900[4]

9. 3V0-Chris Verda, 13.930[5]

Qualifying Flight B

1. 67-Justin Whittall, 13.145[5]

2. 11-Carl Bowser, 13.306[6]

3. 6-Bob Felmlee, 13.331[8]

4. 29S-Dan Shetler, 13.514[9]

5. M1-Mark Smith, 13.551[1]

6. 3J-Jacob Begenwald, 13.597[7]

7. 83X-Nate Reeser, 13.635[3]

8. 33-Brent Matus, 13.865[4]

9. 55*-Matt Sherlock III, 14.210[2]

Qualifying Flight C

1. 29-Logan McCandless, 13.224[8]

2. 95-Garrett Bard, 13.255[7]

3. 11J-David Kalb, 13.575[1]

4. 08-Danny Kuriger, 13.626[6]

5. 5K-Adam Kekich, 13.630[2]

6. 31C-Chase Metheney, 13.937[9]

7. 14K-Tori Knutson, 13.992[5]

8. M4-Louie Mattes, 15.009[3]

9. 4K-Todd Burgurd, 15.078[4]

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 35-Jared Zimbardi[2]

2. 28M-Conner Morrell[1]

3. 71-AJ Flick[4]

4. 20B-Cody Bova[3]

5. 13-Brandon Matus[7]

6. 79W-Will Fleming[6]

7. 22-Jeremy Kornbau[8]

8. 3V0-Chris Verda[9]

DNS: 46-Michael Bauer

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 67-Justin Whittall[4]

2. 29S-Dan Shetler[1]

3. 6-Bob Felmlee[2]

4. M1-Mark Smith[5]

5. 11-Carl Bowser[3]

6. 55*-Matt Sherlock III[9]

7. 3J-Jacob Begenwald[6]

8. 33-Brent Matus[8]

9. 83X-Nate Reeser[7]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 11J-David Kalb[2]

2. 08-Danny Kuriger[1]

3. 29-Logan McCandless[4]

4. 95-Garrett Bard[3]

5. 5K-Adam Kekich[5]

6. 31C-Chase Metheney[6]

7. 14K-Tori Knutson[7]

8. 4K-Todd Burgurd[9]

DNS: M4-Louie Mattes

B-Main (10 Laps)

1. 3J-Jacob Begenwald[2]

2. 3V0-Chris Verda[4]

3. 46-Michael Bauer[7]

4. 22-Jeremy Kornbau[1]

5. 14K-Tori Knutson[3]

6. 33-Brent Matus[5]

7. 83X-Nate Reeser[8]

8. 4K-Todd Burgurd[6]

DNS: M4-Louie Mattes

A-Main (30 Laps)

1. M1-Mark Smith[3]

2. 71-AJ Flick[9]

3. 28M-Conner Morrell[11]

4. 11J-David Kalb[5]

5. 35-Jared Zimbardi[1]

6. 29S-Dan Shetler[6]

7. 29-Logan McCandless[10]

8. 13-Brandon Matus[13]

9. 11-Carl Bowser[14]

10. 20B-Cody Bova[4]

11. 67-Justin Whittall[12]

12. 6-Bob Felmlee[7]

13. 46-Michael Bauer[21]

14. 95-Garrett Bard[8]

15. 31C-Chase Metheney[18]

16. 5K-Adam Kekich[15]

17. 79W-Will Fleming[16]

18. 14K-Tori Knutson[23]

19. 33-Brent Matus[24]

20. 55*-Matt Sherlock III[17]

21. 08-Danny Kuriger[2]

22. 3J-Jacob Begenwald[19]

23. 3V0-Chris Verda[20]

24. 22-Jeremy Kornbau[22]

RUSH Sprint Car Series

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 1T-Ricky Tucker Jr[4]

2. 68-Brent Rhebergen[7]

3. 55-Luke Mulichak[6]

4. 29-Brandon Shughart[2]

5. 43S-Billy Myers[3]

6. 18-Brandon Fiedler[1]

7. 19-Jeremy Kornbau[8]

DNS: 54-Devon Deeter

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 4J-John Mollick[1]

2. 41-Blaze Myers[2]

3. 9-Arnie Kent[5]

4. 5Z-Shane Heath[4]

5. 17M-Charles McClintock[7]

6. 83-Cullen Hutchison[6]

7. 56-Tyler Clark[3]

DNS: 58-Mike Hover

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 24-Gale Ruth Jr[6]

2. 12-Ryan Fraley[2]

3. 17-Trent Marshall[7]

4. 23-Charlie Utsinger[4]

5. 13K-Kevin Kaserman[5]

6. 5B-Joe Buccola[3]

7. 48T-TJ Rosario[1]

A-Main (20 Laps)

1. 41-Blaze Myers[1]

2. 24-Gale Ruth Jr[6]

3. 9-Arnie Kent[5]

4. 17-Trent Marshall[7]

5. 68-Brent Rhebergen[2]

6. 1T-Ricky Tucker Jr[4]

7. 55-Luke Mulichak[8]

8. 19-Jeremy Kornbau[19]

9. 12-Ryan Fraley[3]

10. 23-Charlie Utsinger[12]

11. 43S-Billy Myers[13]

12. 29-Brandon Shughart[10]

13. 54-Devon Deeter[22]

14. 5Z-Shane Heath[11]

15. 13K-Kevin Kaserman[15]

16. 18-Brandon Fiedler[16]

17. 56-Tyler Clark[20]

18. 83-Cullen Hutchison[17]

19. 17M-Charles McClintock[14]

20. 4J-John Mollick[9]

DNS: 5B-Joe Buccola

DNS: 48T-TJ Rosario

DNS: 58-Mike Hover

Allegheny Sprint Tour

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 4J-Jacob Gomola[2]

2. 25-Jarrett Rosencrance[4]

3. 27K-Jeremy Kornbau[9]

4. 21G-Roman Gephart[6]

5. 22K-Mike Koehler[8]

6. 10J-Jay Fry[1]

7. 21-Hunter Hite[3]

8. 3-Ryan Beatty[5]

9. 316-Brandon McWilliams[10]

DNS: 3J-Bella Begenwald

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 01-Timmy Bittner[1]

2. 88-Greg Dobrosky[2]

3. 42-Jim Pattock[3]

4. 21N-Andy Priest[7]

5. 99-AJ Barton[4]

6. 20M-Vivian Jones[10]

7. 25G-Nolan Groves[9]

8. 34M-Aaron Marano[5]

9. 4G-Justin Kovach[8]

10. 36H-Seth Harrelson[6]

A-Main (20 Laps)

1. 21N-Andy Priest[2]

2. 42-Jim Pattock[6]

3. 27K-Jeremy Kornbau[3]

4. 01-Timmy Bittner[8]

5. 88-Greg Dobrosky[4]

6. 20M-Vivian Jones[12]

7. 4J-Jacob Gomola[7]

8. 21G-Roman Gephart[5]

9. 22K-Mike Koehler[9]

10. 21-Hunter Hite[13]

11. 25-Jarrett Rosencrance[10]

12. 10J-Jay Fry[11]

13. 3J-Bella Begenwald[19]

14. 4G-Justin Kovach[18]

15. 36H-Seth Harrelson[20]

16. 25G-Nolan Groves[14]

17. 316-Brandon McWilliams[17]

18. 34M-Aaron Marano[16]

19. 3-Ryan Beatty[15]

20. 99-AJ Barton[1]