Kyler Johnson Wins Malvern Bank Series Feature at Beatrice Speedway

BEATRICE, NE (September 6, 2024) — Kyler Johnson won the Malvern Bank 360 Sprint Car Series feature Friday night at Beatrice Speedway. Johnson took the lead from Jason Martin on the second circuit and led the remaining 23 laps for the victory.

Jack Dover, Martin, Don Droud Jr, and Jake Bubak rounded out the top five.

Montry Ferriera won he United Rebel Sprint Car Series main event.

Beatrice Speedway

Beatrice, Nebraska

Friday, September 6, 2024

Malvern Bank 360 Sprint Car Series

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 36-Jason Martin[1]

2. 2-Chase Porter[2]

3. 6K-Dustin Selvage[6]

4. 3Z-Cole Vanderheiden[5]

5. 99D-Tucker Daly[4]

6. 14-Joey Danley[7]

7. 03-Shayle Bade[8]

8. 8B-Jake Galusha[3]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 45X-Kyler Johnson[3]

2. 23S-Stuart Snyder[4]

3. 55B-Brandon Anderson[6]

4. 27B-Jake Bubak[8]

5. 5A-Alex Vande Voort[7]

6. 91-Brandon Stevenson[5]

7. 23J-Ethan Jones[1]

8. 20-Brant O’Banion[2]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 23-Lance Moss[1]

2. 53-Jack Dover[4]

3. 55-Chase Brown[6]

4. 18-Ryan Roberts[5]

5. 13V-Seth Brahmer[8]

6. 22D-Daniel Nekolite[7]

7. 7-Tyler Lee[2]

8. 1B-Brandon Horton[3]

Heat Race #4 (8 Laps)

1. 22X-Riley Goodno[7]

2. 1TAZ-Tasker Phillips[1]

3. 1M-Don Droud Jr[6]

4. 99-Tony Rost[2]

5. 91X-Adam Gullion[5]

6. 11-Colton Fisher[3]

7. 44-Chris Martin[4]

B-Main (8 Laps)

1. 99-Tony Rost[1]

2. 91X-Adam Gullion[2]

3. 91-Brandon Stevenson[4]

4. 20-Brant O’Banion[8]

5. 03-Shayle Bade[5]

6. 8B-Jake Galusha[7]

7. 14-Joey Danley[3]

8. 7-Tyler Lee[6]

B-Main 2 (8 Laps)

1. 11-Colton Fisher[4]

2. 5A-Alex Vande Voort[1]

3. 1B-Brandon Horton[7]

4. 44-Chris Martin[5]

5. 22D-Daniel Nekolite[3]

6. 99D-Tucker Daly[2]

7. 23J-Ethan Jones[6]

Malvern Bank A-Main (25 Laps)

1. 45X-Kyler Johnson[4]

2. 53-Jack Dover[2]

3. 36-Jason Martin[1]

4. 1M-Don Droud Jr[10]

5. 27B-Jake Bubak[13]

6. 23-Lance Moss[3]

7. 6K-Dustin Selvage[7]

8. 55-Chase Brown[9]

9. 3Z-Cole Vanderheiden[14]

10. 22X-Riley Goodno[6]

11. 2-Chase Porter[11]

12. 23S-Stuart Snyder[5]

13. 99-Tony Rost[17]

14. 91X-Adam Gullion[19]

15. 18-Ryan Roberts[15]

16. 5A-Alex Vande Voort[20]

17. 13V-Seth Brahmer[16]

18. 1TAZ-Tasker Phillips[12]

19. 55B-Brandon Anderson[8]

20. 11-Colton Fisher[18]

United Rebel Sprint Series

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 15V-Cole Vanderheiden[2]

2. 45-Monty Ferriera[6]

3. 11R-Cade Richards[1]

4. 25-Gunnar Pike[7]

5. 17-Lee Goos Jr[4]

6. 4X-Jason Danley[3]

7. 2A-Alex Salzman[5]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 5-Stuart Snyder[3]

2. 20-Jeremy Huish[6]

3. 03-Shayle Bade[2]

4. 81-Jon Freeman[5]

5. 22-Daniel Nekolite[1]

6. 8X-Charlee Chaffin[4]

A-Main (20 Laps)

1. 45-Monty Ferriera[3]

2. 25-Gunnar Pike[1]

3. 5-Stuart Snyder[5]

4. 20-Jeremy Huish[6]

5. 15V-Cole Vanderheiden[2]

6. 17-Lee Goos Jr[9]

7. 4X-Jason Danley[12]

8. 03-Shayle Bade[4]

9. 81-Jon Freeman[7]

10. 22-Daniel Nekolite[10]

11. 8X-Charlee Chaffin[11]

12. 2A-Alex Salzman[13]

13. 11R-Cade Richards[8]