Corey Day Wins Opening Night of the Commonwealth Clash

SARVER, PA (September 13, 2024) — Corey Day put on a dominating performance in route to winning the opening night of the Commonwealth Clash Friday night at Lernerville Speedway with the Kubota High Limit Sprint Car Series. After briefly dicing for the lead with Tyler Courtney and Sye Lynch, Day took the lead on lap 13 and drove away to a 4.503 second advantage at the finish.

Lynch scored a second place finish at his home track while Courtney, Anthony Macri, and James McFadden rounded out the top five.

Commonwealth Clash

Kubota High Limit Sprint Car Series

Lernerville Speedway

Sarver, Pennsylvania

Friday, September 13, 2024

Capital Custom Trailers Qualifying A (2 Laps)

1. 24-Rico Abreu, 12.794[4]

2. 19-Brent Marks, 12.802[8]

3. 83-James McFadden, 12.917[19]

4. 39M-Anthony Macri, 12.947[2]

5. 42-Sye Lynch, 13.025[3]

6. 27-Emerson Axsom, 13.077[6]

7. 71-AJ Flick, 13.144[13]

8. 2KS-Hunter Schuerenberg, 13.189[15]

9. 55-Chris Windom, 13.223[16]

10. 9-Kasey Kahne, 13.226[5]

11. 9P-Parker Price Miller, 13.247[10]

12. 6-Ryan Smith, 13.257[9]

13. 5K-Adam Kekich, 13.346[17]

14. 26-Zeb Wise, 13.348[14]

15. 11-Carl Bowser, 13.688[11]

16. 21S-Bryan Salisbury, 13.774[12]

17. 3J-Jacob Begenwald, 13.868[20]

18. 4K-Todd Burgurd, 15.276[1]

19. 13-Justin Peck[7]

20. 99-Skylar Gee[18]

Capital Custom Trailers Qualifying B (2 Laps)

1. 1A-Jacob Allen, 13.012[9]

2. 14-Corey Day, 13.013[1]

3. 49-Brad Sweet, 13.071[7]

4. 7BC-Tyler Courtney, 13.114[8]

5. 24D-Danny Sams III, 13.125[10]

6. 21-Brian Brown, 13.137[6]

7. 5-Spencer Bayston, 13.223[4]

8. 1-Brenham Crouch, 13.264[2]

9. 69K-Logan Wagner, 13.271[14]

10. 28M-Conner Morrell, 13.277[15]

11. 88-Tanner Thorson, 13.316[17]

12. 20B-Cody Bova, 13.341[12]

13. 8-Cory Eliason, 13.412[13]

14. 17GP-Justin Henderson, 13.423[11]

15. 12-Lance Dewease, 13.460[20]

16. 11J-David Kalb, 13.494[16]

17. 3-John Jerich, 13.573[3]

18. 29-Logan McCandless, 13.577[19]

19. 71RT-Ricky Thornton Jr, 13.642[5]

20. 7T-Brett Brunkenhoefer, 14.059[18]

TJ Forged Heat Race #1 (8 Laps)

1. 83-James McFadden[1]

2. 42-Sye Lynch[2]

3. 71-AJ Flick[3]

4. 55-Chris Windom[5]

5. 9P-Parker Price Miller[6]

6. 13-Justin Peck[10]

7. 24-Rico Abreu[4]

8. 11-Carl Bowser[8]

9. 5K-Adam Kekich[7]

10. 3J-Jacob Begenwald[9]

DMI Heat Race #2 (8 Laps)

1. 39M-Anthony Macri[1]

2. 27-Emerson Axsom[2]

3. 19-Brent Marks[4]

4. 2KS-Hunter Schuerenberg[3]

5. 6-Ryan Smith[6]

6. 9-Kasey Kahne[5]

7. 26-Zeb Wise[7]

8. 21S-Bryan Salisbury[8]

9. 4K-Todd Burgurd[9]

DNS: 99-Skylar Gee

BR Motorsports Heat Race #3 (8 Laps)

1. 49-Brad Sweet[1]

2. 24D-Danny Sams III[2]

3. 5-Spencer Bayston[3]

4. 88-Tanner Thorson[6]

5. 1A-Jacob Allen[4]

6. 8-Cory Eliason[7]

7. 69K-Logan Wagner[5]

8. 12-Lance Dewease[8]

9. 3-John Jerich[9]

10. 71RT-Ricky Thornton Jr[10]

Winters Performance Heat Race #4 (8 Laps)

1. 7BC-Tyler Courtney[1]

2. 21-Brian Brown[2]

3. 14-Corey Day[4]

4. 20B-Cody Bova[6]

5. 1-Brenham Crouch[3]

6. 28M-Conner Morrell[5]

7. 29-Logan McCandless[9]

8. 17GP-Justin Henderson[7]

9. 11J-David Kalb[8]

10. 7T-Brett Brunkenhoefer[10]

FK Rod Ends Dash (7 Laps)

1. 42-Sye Lynch[1]

2. 39M-Anthony Macri[3]

3. 14-Corey Day[2]

4. 7BC-Tyler Courtney[4]

5. 19-Brent Marks[6]

6. 83-James McFadden[5]

7. 49-Brad Sweet[7]

8. 1A-Jacob Allen[8]

FK Rod Ends B-Main (12 Laps)

1. 69K-Logan Wagner[2]

2. 24-Rico Abreu[1]

3. 8-Cory Eliason[4]

4. 13-Justin Peck[3]

5. 9-Kasey Kahne[5]

6. 28M-Conner Morrell[6]

7. 12-Lance Dewease[10]

8. 26-Zeb Wise[7]

9. 11-Carl Bowser[9]

10. 5K-Adam Kekich[13]

11. 11J-David Kalb[16]

12. 17GP-Justin Henderson[12]

13. 3-John Jerich[14]

14. 71RT-Ricky Thornton Jr[18]

15. 21S-Bryan Salisbury[11]

16. 7T-Brett Brunkenhoefer[20]

17. 3J-Jacob Begenwald[17]

18. 4K-Todd Burgurd[15]

19. 29-Logan McCandless[8]

20. 99-Skylar Gee[19]

Kubota A-Main (30 Laps)

1. 14-Corey Day[3]

2. 42-Sye Lynch[1]

3. 7BC-Tyler Courtney[4]

4. 39M-Anthony Macri[2]

5. 83-James McFadden[6]

6. 19-Brent Marks[5]

7. 49-Brad Sweet[7]

8. 1A-Jacob Allen[8]

9. 5-Spencer Bayston[14]

10. 88-Tanner Thorson[16]

11. 27-Emerson Axsom[9]

12. 55-Chris Windom[13]

13. 2KS-Hunter Schuerenberg[15]

14. 9P-Parker Price Miller[17]

15. 24-Rico Abreu[22]

16. 21-Brian Brown[12]

17. 24D-Danny Sams III[10]

18. 13-Justin Peck[24]

19. 8-Cory Eliason[23]

20. 1-Brenham Crouch[20]

21. 6-Ryan Smith[19]

22. 71-AJ Flick[11]

23. 20B-Cody Bova[18]

24. 69K-Logan Wagner[21]