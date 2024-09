Charles Davis Jr. wins USAC/CRA event at Perris

Perris Auto Speedway – Perris, California September 21, 2024 – Charles Davis Jr drove to the USAC/CRA feature win Saturday night at Perris over R.J. Johnson, Austin Williams, Tommy Malcolm and Austin Grabowski.

AVANTI WINDOWS & DOORS USAC/CRA SPRINT CAR SERIES: September 21, 2024 – Perris Auto Speedway – Perris, California

WOODLAND AUTO DISPLAY QUALIFICATIONS: 1. Matt Mitchell, 37, Mitchell-16.544; 2. Cody Williams, 44, Williams-16.587; 3. R.J. Johnson, 51, Johnson-16.600; 4. Austin Williams, 17W, Dunkel-16.800; 5. Chris Gansen, 4G, Gansen-16.821; 6. Charles Davis Jr., 47, Davis-16.927; 7. Tommy Malcolm, 5X, Napier-16.972 8. A.J. Bender, 21, Bender-16.998; 9. Eddie Tafoya Jr., 51T, Tafoya-17.012; 10. Logan Williams, 5W, McCarthy-17.025; 11. David Gasper, 18, Kittle/Gasper-17.112; 12. Logan Calderwood, 4, Calderwood-17.139; 13. Austin Grabowski, 72, Grabowski-17.330; 14. Grant Sexton, 22, Sexton-17.343; 15. Stevie Rogers, 11, Burgeson/Rogers-17.396; 16. Jordan Hermansader, 71, Martin-17.400; 17. Verne Sweeney, 98, Guerrero-17.459; 18. Brent Sexton, 44S, Sexton-17.590; 19. Elexa Herrera, 5E, Herrera-17.708; 20. Jonas Reynolds, 0, Reynolds-17.846; 21. Cal Smith, 39, Cal-Sun-18.472; 22. Dan Taylor, T5, Taylor-NT.

FLOWDYNAMICS INCORPORATED / SEXTON FIRE PROTECTION / IN HONOR OF WILEY MILLER SR. & WILEY MILLER II FIRST HEAT: (10 laps, all cars transfer to feature) 1. Austin Grabowski, 2. Tommy Malcolm, 3. Matt Mitchell, 4. Logan Williams, 5. Austin Williams, 6. Jordan Hermansader, 7. Elexa Herrera, 8. Dan Taylor. 2:52.89.

BILLSJERKY.NET / FACTORY WRAPS SECOND HEAT: (10 laps, all cars transfer to feature) 1. Cody Williams, 2. Grant Sexton, 3. David Gasper, 4. Chris Gansen, 5. Verne Sweeney, 6. Jonas Reynolds, 7. A.J. Bender. NT.

WC FRIEND COMPANY / IN MEMORY OF JIM & CHET GARDNER THIRD HEAT: (10 laps, all cars transfer to feature) 1. Charles Davis Jr., 2. R.J. Johnson, 3. Logan Calderwood, 4. Eddie Tafoya Jr., 5. Stevie Rogers, 6. Brent Sexton, 7. Cal Smith. 2:56.48.

FEATURE: (30 laps, With Starting Positions) 1. Charles Davis Jr. (2), 2. R.J. Johnson (4), 3. Austin Williams (7), 4. Tommy Malcolm (1), 5. Austin Grabowski (13), 6. Eddie Tafoya Jr. (9), 7. A.J. Bender (8), 8. Jordan Hermansader (16), 9. Verne Sweeney (17), 10. Logan Williams (10), 11. Brent Sexton (18), 12. Cody Williams (5), 13. David Gasper (11), 14. Matt Mitchell (6), 15. Stevie Rogers (15), 16. Dan Taylor (22), 17. Jonas Reynolds (20), 18. Cal Smith (21), 19. Chris Gansen (3), 20. Logan Calderwood (12), 21. Grant Sexton (14), 22. Elexa Herrera (19). NT.

—————————-

**Chris Gansen and Logan Calderwood flipped on lap 2 of the feature. David Gasper flipped on lap 26 of the feature

FEATURE LAP LEADERS: Laps 1-16 Charles Davis Jr., Laps 17-26 R.J. Johnson, Laps 27-30 Charles Davis Jr.

IN MEMORY OF JIM & CHET GARDNER HARD CHARGER: Austin Grabowski (13th to 5th)

NEW AVANTI WINDOWS & DOORS USAC/CRA SPRINT CAR POINTS:

NEXT AVANTI WINDOWS & DOORS USAC/CRA SPRINT CAR RACES: September 28 – The Dirt Track at Kevin Harvick’s Kern Raceway – Bakersfield, California