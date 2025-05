Ballou thrills crowd at Kokomo

Kokomo,In (May 25,2025)- Robert Ballou won a thrilling 25 lap “BC Indiana Double” main event Sunday night at Kokomo Speedway. Ballou came from 10th in the B Main to win which put him in 17th starting position in the feature.

Ballou was back in old form making passing lanes of his own throughout the feature and working his way forward eventually taking the lead and winning in inspiring fashion over Ricky Lewis, Shane Cottle, Zack Pretorius and Harley Burns.B

A Feature 1 (25 Laps): 1. 12-Robert Ballou[17]; 2. 41-Ricky Lewis[3]; 3. 86-Shane Cottle[5]; 4. 9Z-Zack Pretorius[8]; 5. 16-Harley Burns[13]; 6. 2B-Kale Drake[1]; 7. 83-Chance Crum[2]; 8. 47-Charles Davis Jr[7]; 9. 77-Saban Bibent[15]; 10. 11-Aaron Davis[6]; 11. 21B-Beau Brandon[9]; 12. 63-Cale Coons[12]; 13. 21-Scotty Weir[18]; 14. 2-Evan Mosley[19]; 15. 4-Brayden Clark[11]; 16. 00G-Colin Grissom[14]; 17. 21BX-Ryan Barr[20]; 18. 97-Austin Nigh[16]; 19. 4C-Daylan Chambers[10]; 20. (DNF) 57-Jack Hoyer[4]

B Feature 1 (10 Laps): 1. 12-Robert Ballou[10]; 2. 2-Evan Mosley[1]; 3. 2H-Luke Howard[5]; 4. 71H-Sam Hinds[4]; 5. 2A-Abby Hohlbein[7]; 6. 39G-Matt Goodnight[3]; 7. 21S-Bryar Schroeter[6]; 8. 22-Brian Heitkamp[9]; 9. 0C-Andrew Cockman[11]; 10. (DNS) 18-Landon Butler; 11. (DNS) 1-Rylan Gray

B Feature 2 (10 Laps): 1. 21-Scotty Weir[1]; 2. 21BX-Ryan Barr[2]; 3. 78-Rob Caho Jr[5]; 4. 9-Dustin Webber[7]; 5. 84-Camden Winter[8]; 6. 87-Tony Helton[9]; 7. 00-Parker Frederickson[4]; 8. 26-Cody Williams[10]; 9. 73-Zach Lamb[3]; 10. 00W-Noah Whitehouse[6]; 11. (DNS) 12AU-Andrew Van Damme

Heat 1 (8 Laps): 1. 2B-Kale Drake[1]; 2. 86-Shane Cottle[2]; 3. 21B-Beau Brandon[4]; 4. 16-Harley Burns[9]; 5. 2-Evan Mosley[3]; 6. 39G-Matt Goodnight[5]; 7. 2H-Luke Howard[7]; 8. 2A-Abby Hohlbein[6]; 9. 22-Brian Heitkamp[8]; 10. 0C-Andrew Cockman[10]

Heat 2 (8 Laps): 1. 83-Chance Crum[1]; 2. 11-Aaron Davis[2]; 3. 4C-Daylan Chambers[3]; 4. 00G-Colin Grissom[4]; 5. 21-Scotty Weir[5]; 6. 73-Zach Lamb[7]; 7. 78-Rob Caho Jr[8]; 8. 9-Dustin Webber[6]; 9. 87-Tony Helton[9]; 10. (DNS) 12AU-Andrew Van Damme

Heat 3 (8 Laps): 1. 41-Ricky Lewis[3]; 2. 47-Charles Davis Jr[5]; 3. 4-Brayden Clark[4]; 4. 77-Saban Bibent[6]; 5. 18-Landon Butler[7]; 6. 71H-Sam Hinds[9]; 7. 21S-Bryar Schroeter[8]; 8. 1-Rylan Gray[1]; 9. 12-Robert Ballou[2]

Heat 4 (8 Laps): 1. 57-Jack Hoyer[1]; 2. 9Z-Zack Pretorius[2]; 3. 63-Cale Coons[4]; 4. 97-Austin Nigh[5]; 5. 21BX-Ryan Barr[3]; 6. 00-Parker Frederickson[7]; 7. 00W-Noah Whitehouse[6]; 8. 84-Camden Winter[8]; 9. 26-Cody Williams[9]

Qualifying 1 (4 Laps): 1. 2B-Kale Drake, 00:12.977[2]; 2. 86-Shane Cottle, 00:12.998[8]; 3. 2-Evan Mosley, 00:13.122[7]; 4. 21B-Beau Brandon, 00:13.277[4]; 5. 39G-Matt Goodnight, 00:13.380[6]; 6. 2A-Abby Hohlbein, 00:13.583[9]; 7. 2H-Luke Howard, 00:13.626[10]; 8. 22-Brian Heitkamp, 00:13.837[5]; 9. (DNS) 16-Harley Burns, 00:13.837; 10. (DNS) 0C-Andrew Cockman, 00:13.837

Qualifying 2 (4 Laps): 1. 83-Chance Crum, 00:12.927[6]; 2. 11-Aaron Davis, 00:13.218[8]; 3. 4C-Daylan Chambers, 00:13.307[7]; 4. 00G-Colin Grissom, 00:13.312[5]; 5. 21-Scotty Weir, 00:13.365[10]; 6. 9-Dustin Webber, 00:13.391[4]; 7. 73-Zach Lamb, 00:13.539[2]; 8. 78-Rob Caho Jr, 00:13.866[3]; 9. (DNS) 87-Tony Helton, 00:13.866; 10. (DNS) 12AU-Andrew Van Damme, 00:13.866

Qualifying 3 (4 Laps): 1. 1-Rylan Gray, 00:12.893[4]; 2. 12-Robert Ballou, 00:12.916[2]; 3. 41-Ricky Lewis, 00:13.183[3]; 4. 4-Brayden Clark, 00:13.246[9]; 5. 47-Charles Davis Jr, 00:13.266[8]; 6. 77-Saban Bibent, 00:13.407[1]; 7. 18-Landon Butler, 00:13.682[5]; 8. 21S-Bryar Schroeter, 00:13.964[7]; 9. 71H-Sam Hinds, 00:14.024[6]

Qualifying 4 (4 Laps): 1. 57-Jack Hoyer, 00:13.171[2]; 2. 9Z-Zack Pretorius, 00:13.273[8]; 3. 21BX-Ryan Barr, 00:13.341[1]; 4. 63-Cale Coons, 00:13.422[6]; 5. 97-Austin Nigh, 00:13.553[5]; 6. 00W-Noah Whitehouse, 00:13.586[9]; 7. 00-Parker Frederickson, 00:13.790[7]; 8. 84-Camden Winter, 00:14.056[4]; 9. 26-Cody Williams, 00:14.112[3]

26 entries