Emerson Axsom victorious at Eldora “Ohio Speedweek” event

Rossburg,OH (June 18,2025)- Emerson Axsom drove to the 30 lap NAPA All Star Circuit of Champions “Ohio Speedweek” victory Tuesday night at Eldora Speedway during the “Jack Hewitt Challenge”. Axsom inherited the top spot when leader Daison Pursley dropped out with engine issue while waiting during a red flag for Brandon Spithaler on lap four.

Axsom went on unchallenged to win, however there were some spirited battles behind him. A strong run by Brock Zearfoss netted him a second place while Kalib Henry finished third after swapping positions with fourth place Cap Henry several times. Steven Snyder rounded out the top five.

NAPA All Star Circuit of Champions

RMT/Wisebridge Wealth Management Jack Hewitt Challenge A Feature (30 Laps): 1. 27W-Emerson Axsom[1]; 2. 3Z-Brock Zearfoss[5]; 3. 101-Kalib Henry[12]; 4. 33W-Cap Henry[8]; 5. 27H-Steven Snyder Jr[10]; 6. 48-Danny Dietrich[16]; 7. 45-Devon Borden[3]; 8. 49X-Cale Thomas[7]; 9. 7N-Darin Naida[6]; 10. 1-Nate Dussel[9]; 11. 22C-Cole Duncan[13]; 12. 4-Zane DeVault[11]; 13. 17GP-Tim Shaffer[19]; 14. 6-Ryan Smith[14]; 15. 14-Sean Rayhall[22]; 16. 34-Sterling Cling[18]; 17. W20-Greg Wilson[17]; 18. 09-Craig Mintz[21]; 19. 71-Parker Price Miller[4]; 20. 15C-Chris Andrews[15]; 21. 2-AJ Flick[24]; 22. 19-TJ Michael[20]; 23. 13-Daison Pursley[2]; 24. 22-Brandon Spithaler[23]

Gates Corporation B Feature (12 Laps): 1. 09-Craig Mintz[2]; 2. 14-Sean Rayhall[4]; 3. 22-Brandon Spithaler[3]; 4. 2-AJ Flick[6]; 5. 20B-Cody Bova[1]; 6. 66-Ryan Newton[5]; 7. 15K-Creed Kemenah[9]; 8. 37-Bryce Norris[8]; 9. 33MW-Michael Walter[11]; 10. 29-Zeth Sabo[10]; 11. 22M-Dan McCarron[14]; 12. 17-Dylan Norris[15]; 13. 40-Howard Moore[7]; 14. 5AU-Brock Hallett[13]; 15. 98-Ricky Peterson[12]; 16. (DNS) 12S-Aydn Schmidt; 17. (DNS) 11N-Kasey Jedrzejek; 18. (DNS) 38-Leyton Wagner; 19. (DNS) 32-Bryce Lucius

Level Utilities Dash (6 Laps): 1. 27W-Emerson Axsom[2]; 2. 13-Daison Pursley[3]; 3. 45-Devon Borden[1]; 4. 71-Parker Price Miller[6]; 5. 3Z-Brock Zearfoss[5]; 6. 7N-Darin Naida[4]

Premier Planning Heat 1 (8 Laps): 1. 13-Daison Pursley[2]; 2. 101-Kalib Henry[1]; 3. 27W-Emerson Axsom[3]; 4. 48-Danny Dietrich[5]; 5. 49X-Cale Thomas[4]; 6. 09-Craig Mintz[6]; 7. 40-Howard Moore[8]; 8. 37-Bryce Norris[7]; 9. 12S-Aydn Schmidt[10]; 10. 11N-Kasey Jedrzejek[9]

All Pro Heat 2 (8 Laps): 1. 27H-Steven Snyder Jr[1]; 2. 3Z-Brock Zearfoss[4]; 3. 33W-Cap Henry[3]; 4. 15C-Chris Andrews[2]; 5. 19-TJ Michael[7]; 6. 66-Ryan Newton[6]; 7. 14-Sean Rayhall[5]; 8. 98-Ricky Peterson[8]; 9. 17-Dylan Norris[9]; 10. (DNS) 32-Bryce Lucius

Adaptive One Heat 3 (8 Laps): 1. 71-Parker Price Miller[4]; 2. 22C-Cole Duncan[1]; 3. 4-Zane DeVault[2]; 4. W20-Greg Wilson[5]; 5. 6-Ryan Smith[3]; 6. 22-Brandon Spithaler[6]; 7. 15K-Creed Kemenah[9]; 8. 29-Zeth Sabo[8]; 9. 33MW-Michael Walter[7]; 10. 38-Leyton Wagner[10]

Bazell Race Fuels Heat 4 (8 Laps): 1. 45-Devon Borden[2]; 2. 7N-Darin Naida[4]; 3. 1-Nate Dussel[3]; 4. 17GP-Tim Shaffer[8]; 5. 34-Sterling Cling[1]; 6. 20B-Cody Bova[5]; 7. 2-AJ Flick[6]; 8. 22M-Dan McCarron[9]; 9. 5AU-Brock Hallett[7]

Capital Renegade Qualifying 1 (2 Laps): 1. 49X-Cale Thomas, 00:13.092[2]; 2. 3Z-Brock Zearfoss, 00:13.123[20]; 3. 27W-Emerson Axsom, 00:13.155[15]; 4. 33W-Cap Henry, 00:13.170[13]; 5. 13-Daison Pursley, 00:13.200[9]; 6. 15C-Chris Andrews, 00:13.244[8]; 7. 101-Kalib Henry, 00:13.270[3]; 8. 27H-Steven Snyder Jr, 00:13.326[7]; 9. 48-Danny Dietrich, 00:13.377[17]; 10. 14-Sean Rayhall, 00:13.402[6]; 11. 09-Craig Mintz, 00:13.455[11]; 12. 66-Ryan Newton, 00:13.483[1]; 13. 37-Bryce Norris, 00:13.503[10]; 14. 19-TJ Michael, 00:13.504[19]; 15. 40-Howard Moore, 00:13.518[16]; 16. 98-Ricky Peterson, 00:13.627[5]; 17. 11N-Kasey Jedrzejek, 00:13.630[12]; 18. 17-Dylan Norris, 00:13.638[4]; 19. 12S-Aydn Schmidt, 00:13.693[14]; 20. 32-Bryce Lucius, 00:59.990[18]

Capital Renegade Qualifying 2 (2 Laps): 1. 71-Parker Price Miller, 00:13.223[4]; 2. 7N-Darin Naida, 00:13.297[5]; 3. 6-Ryan Smith, 00:13.326[7]; 4. 1-Nate Dussel, 00:13.338[11]; 5. 4-Zane DeVault, 00:13.405[19]; 6. 45-Devon Borden, 00:13.427[16]; 7. 22C-Cole Duncan, 00:13.432[15]; 8. 34-Sterling Cling, 00:13.483[14]; 9. W20-Greg Wilson, 00:13.510[3]; 10. 20B-Cody Bova, 00:13.532[12]; 11. 22-Brandon Spithaler, 00:13.554[8]; 12. 2-AJ Flick, 00:13.558[17]; 13. 33MW-Michael Walter, 00:13.564[18]; 14. 5AU-Brock Hallett, 00:13.569[1]; 15. 29-Zeth Sabo, 00:13.571[9]; 16. 17GP-Tim Shaffer, 00:13.676[2]; 17. 15K-Creed Kemenah, 00:13.677[6]; 18. 22M-Dan McCarron, 00:13.689[13]; 19. 38-Leyton Wagner, 00:13.878[10]