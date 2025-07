Scotty Thiel sweeps weekend with Angell Park Win, Jones takes 9th Badger victory

Sun Prarie,Wi (July 27,2025)- Scotty Thiel capped a great weekend after an epic race long battle with Blake Nimee and took the checkers after 30 laps at Angell Park Speedway Sunday night. Things clicked for Thiel and the #51 with wins at I-96 Friday, Beaver Dam Saturday and Angell Park this week.

Thiel and Nimee swapped the lead several times and made it through heavey traffic, a red flag and yellows with Thiel taking command late in the feature.

In Badger Midget action, Parker Jones won his 9th consecutive midget main and took home a nice bonus.

Interstate Racing Association Sprint

A Feature (30 Laps): 1. 51-Scotty Thiel[2]; 2. 79-Blake Nimee[1]; 3. 15K-Creed Kemenah[3]; 4. 96-Jake Blackhurst[12]; 5. 85J-Logan Julien[16]; 6. 17GP-Tim Shaffer[11]; 7. 19-Joel Myers Jr[8]; 8. 51B-Joe B Miller[6]; 9. 12-Corbin Gurley[20]; 10. 9K-Kyle Schuett[4]; 11. 25T-Travis Arenz[17]; 12. 2W-Scott Neitzel[10]; 13. GR8-Will Gerrits[13]; 14. 16C-Max Guilford[7]; 15. 3N-Jake Neuman[15]; 16. 7A-Will Armitage[21]; 17. 87A-Austin Hartmann[14]; 18. 41-Thomas Schinderle[18]; 19. 21H-TJ Haddy[24]; 20. (DNF) 65-Jordan Goldesberry[19]; 21. (DNF) 68-Dave Uttech[22]; 22. (DNF) 49-Josh Schneiderman[23]; 23. (DNF) 97-Scotty Milan[9]; 24. (DNF) 37-Bryce Norris[5]

B Feature (12 Laps): 1. 65-Jordan Goldesberry[3]; 2. 12-Corbin Gurley[1]; 3. 7A-Will Armitage[4]; 4. 68-Dave Uttech[2]; 5. 49-Josh Schneiderman[5]; 6. 21H-TJ Haddy[6]; 7. 4K-Kris Spitz[7]; 8. 24S-Danny Schlafer[9]; 9. 99-Tyler Brabant[8]; 10. P1-Mark Chevalier[10]; 11. 43-Jereme Schroeder[11]; 12. (DNS) 25C-Scott Conger; 13. (DNS) 4-Alex Pokorski

Dash 1 (4 Laps): 1. 79-Blake Nimee[1]; 2. 15K-Creed Kemenah[3]; 3. 37-Bryce Norris[2]; 4. 16C-Max Guilford[5]; 5. 97-Scotty Milan[4]

Dash 2 (4 Laps): 1. 51-Scotty Thiel[2]; 2. 9K-Kyle Schuett[1]; 3. 51B-Joe B Miller[3]; 4. 19-Joel Myers Jr[5]; 5. 2W-Scott Neitzel[4]

Heat 1 (8 Laps): 1. 79-Blake Nimee[1]; 2. 16C-Max Guilford[3]; 3. 19-Joel Myers Jr[4]; 4. 2W-Scott Neitzel[2]; 5. 87A-Austin Hartmann[5]; 6. 25T-Travis Arenz[6]; 7. 68-Dave Uttech[7]; 8. 21H-TJ Haddy[8]; 9. 4K-Kris Spitz[9]; 10. 43-Jereme Schroeder[10]; 11. (DNS) 4-Alex Pokorski

Heat 2 (8 Laps): 1. 9K-Kyle Schuett[1]; 2. 17GP-Tim Shaffer[2]; 3. 37-Bryce Norris[4]; 4. GR8-Will Gerrits[6]; 5. 85J-Logan Julien[8]; 6. 97-Scotty Milan[3]; 7. 65-Jordan Goldesberry[7]; 8. 12-Corbin Gurley[5]; 9. 99-Tyler Brabant[9]; 10. (DNS) 25C-Scott Conger

Heat 3 (8 Laps): 1. 51B-Joe B Miller[1]; 2. 51-Scotty Thiel[3]; 3. 96-Jake Blackhurst[2]; 4. 15K-Creed Kemenah[4]; 5. 3N-Jake Neuman[5]; 6. 41-Thomas Schinderle[6]; 7. 7A-Will Armitage[8]; 8. 49-Josh Schneiderman[7]; 9. 24S-Danny Schlafer[10]; 10. P1-Mark Chevalier[9]

Qualifying: 1. 19-Joel Myers Jr, 00:12.326[6]; 2. 37-Bryce Norris, 00:12.572[16]; 3. 15K-Creed Kemenah, 00:12.581[13]; 4. 16C-Max Guilford, 00:12.608[14]; 5. 97-Scotty Milan, 00:12.625[3]; 6. 51-Scotty Thiel, 00:12.716[20]; 7. 2W-Scott Neitzel, 00:12.726[27]; 8. 17GP-Tim Shaffer, 00:12.737[21]; 9. 96-Jake Blackhurst, 00:12.780[9]; 10. 79-Blake Nimee, 00:12.784[15]; 11. 9K-Kyle Schuett, 00:12.789[5]; 12. 51B-Joe B Miller, 00:12.808[22]; 13. 87A-Austin Hartmann, 00:12.808[29]; 14. 12-Corbin Gurley, 00:12.827[28]; 15. 3N-Jake Neuman, 00:12.867[24]; 16. 25T-Travis Arenz, 00:12.871[18]; 17. GR8-Will Gerrits, 00:12.911[2]; 18. 41-Thomas Schinderle, 00:12.940[7]; 19. 68-Dave Uttech, 00:12.993[12]; 20. 65-Jordan Goldesberry, 00:13.031[26]; 21. 49-Josh Schneiderman, 00:13.070[23]; 22. 21H-TJ Haddy, 00:13.093[11]; 23. 85J-Logan Julien, 00:13.137[31]; 24. 7A-Will Armitage, 00:13.139[25]; 25. 4K-Kris Spitz, 00:13.248[8]; 26. 99-Tyler Brabant, 00:13.274[17]; 27. P1-Mark Chevalier, 00:13.613[10]; 28. 43-Jereme Schroeder, 00:13.613[19]; 29. 25C-Scott Conger, 00:14.322[30]; 30. (DNF) 24S-Danny Schlafer, 00:12.995[1]; 31. (DNS) 4-Alex Pokorski

Badger Midgets

Lyco Manufacturing A – Feature (25 Laps): 1. 41-Parker Jones[10]; 2. 40-Jace Sparks[3]; 3. 55-Todd Kluever[7]; 4. 5X-Adam Taylor[8]; 5. 57R-Daniel Robinson[6]; 6. 20D-Derek Doerr[5]; 7. 20-Cody Weisensel[2]; 8. 73W-Luke Wackerlin[9]; 9. 68-Eric Blumer[14]; 10. 31-Tommy Colburn[18]; 11. 51-Zach Boden[13]; 12. 7F-Aaron Fiscus[4]; 13. 67U-Mike Unger[23]; 14. 29-Harrison Kleven[20]; 15. 40JR-Dave Collins Jr[12]; 16. 2-Jake Dohner[11]; 17. 8-Jake Goeglein[1]; 18. 29K-Mike Stroik[21]; 19. 57-Matt Rechek[19]; 20. (DNS) 17N-Nick Kilian; 21. (DNS) 8D-Miles Doherty; 22. (DNS) 45-Trey Weishoff; 23. (DNS) 98-Jordan Nelson; 24. (DNS) 59-Kyle Koch

Dash 1 (6 Laps): 1. 41-Parker Jones[6]; 2. 57R-Daniel Robinson[4]; 3. 68-Eric Blumer[1]; 4. 5X-Adam Taylor[5]; 5. 2-Jake Dohner[2]; 6. 20-Cody Weisensel[3]

Auto Meter Heat 1 (8 Laps): 1. 5X-Adam Taylor[8]; 2. 57R-Daniel Robinson[7]; 3. 51-Zach Boden[3]; 4. 7F-Aaron Fiscus[6]; 5. 8-Jake Goeglein[5]; 6. 31-Tommy Colburn[4]; 7. 29K-Mike Stroik[1]; 8. 59-Kyle Koch[2]

Dave Jones Plumbing HVAC Electrical Heat 2 (8 Laps): 1. 20-Cody Weisensel[5]; 2. 2-Jake Dohner[4]; 3. 73W-Luke Wackerlin[8]; 4. 20D-Derek Doerr[6]; 5. 40JR-Dave Collins Jr[3]; 6. 45-Trey Weishoff[7]; 7. 29-Harrison Kleven[2]; 8. 67U-Mike Unger[1]

Behlings Race Products Heat 3 (8 Laps): 1. 41-Parker Jones[8]; 2. 68-Eric Blumer[2]; 3. 40-Jace Sparks[5]; 4. 55-Todd Kluever[7]; 5. 17N-Nick Kilian[1]; 6. 8D-Miles Doherty[6]; 7. 57-Matt Rechek[3]; 8. 98-Jordan Nelson[4]

Rod End Supply Fast Time Qualifying (100 Laps): 1. 41-Parker Jones, 00:15.858[8]; 2. 73W-Luke Wackerlin, 00:16.271[21]; 3. 5X-Adam Taylor, 00:16.313[7]; 4. 55-Todd Kluever, 00:16.386[11]; 5. 45-Trey Weishoff, 00:16.451[14]; 6. 57R-Daniel Robinson, 00:16.517[20]; 7. 8D-Miles Doherty, 00:16.627[15]; 8. 20D-Derek Doerr, 00:16.667[12]; 9. 7F-Aaron Fiscus, 00:16.703[4]; 10. 40-Jace Sparks, 00:16.708[22]; 11. 20-Cody Weisensel, 00:16.725[1]; 12. 8-Jake Goeglein, 00:16.792[5]; 13. 98-Jordan Nelson, 00:16.801[6]; 14. 2-Jake Dohner, 00:16.895[2]; 15. 31-Tommy Colburn, 00:17.000[18]; 16. 57-Matt Rechek, 00:17.024[17]; 17. 40JR-Dave Collins Jr, 00:17.036[3]; 18. 51-Zach Boden, 00:17.065[10]; 19. 68-Eric Blumer, 00:17.182[9]; 20. 29-Harrison Kleven, 00:17.386[24]; 21. 59-Kyle Koch, 00:17.518[19]; 22. 17N-Nick Kilian, 00:17.666[16]; 23. 67U-Mike Unger, 00:17.934[23]; 24. (DNS) 29K-Mike Stroik; 25. (DNS) 55K-Colin Campbell; 26. (DNS) 20R-Randy Doerr; 27. (DNS) 41J-John Jones