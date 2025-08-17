Justin Sanders takes High Limit win at Placerville

Placerville,Ca (August 16,2025)- Justin Sanders drove to the 35 lap feature win at Placerville Speedway with the Kubota High Limit Racing series. Sanders was followed by Kaleb Montgomery, Cory Eliason, Brad Sweet and Spencer Bayston.
Kubota A Feature (35 Laps): 1. 87-Justin Sanders[3]; 2. 3-Kaleb Montgomery[1]; 3. 45-Cory Eliason[4]; 4. 49-Brad Sweet[15]; 5. W-Spencer Bayston[5]; 6. 88-Tanner Thorson[21]; 7. 17W-Shane Golobic[9]; 8. 13-Daison Pursley[6]; 9. 92-Andy Forsberg[14]; 10. 2K-Gauge Garcia[11]; 11. 42-Sye Lynch[18]; 12. 83T-Tanner Carrick[8]; 13. 26-Justin Peck[16]; 14. 41-Dominic Scelzi[17]; 15. 0-Tim Kaeding[10]; 16. 7BC-Giovanni Scelzi[22]; 17. 24-Rico Abreu[25]; 18. 19-Brent Marks[23]; 19. 19JR-Joel Myers Jr[12]; 20. 10-Dominic Gorden[24]; 21. 14-Corey Day[2]; 22. 7B-Sean Becker[19]; 23. 7P-Jake Andreotti[7]; 24. 24D-Danny Sams III[13]; 25. X1-Chance Grasty[20]
Winters Performance B Feature (12 Laps): 1. 88-Tanner Thorson[1]; 2. 7BC-Giovanni Scelzi[2]; 3. 19-Brent Marks[3]; 4. 10-Dominic Gorden[5]; 5. 21-James McFadden[10]; 6. 17M-Colby Copeland[7]; 7. 9-Chase Randall[11]; 8. 21L-Landon Brooks[6]; 9. 83V-Dylan Bloomfield[8]; 10. 15-Michael Sellers[9]; 11. 73-Ryan Bernal[4]; 12. 24-Rico Abreu[12]; 13. 17-Jace Park[13]; 14. 5-Brenham Crouch[14]
C Feature (8 Laps): 1. 17-Jace Park[1]; 2. 5-Brenham Crouch[3]; 3. 2XM-Max Mittry[4]; 4. 24K-Koa Crane[5]; 5. 9F-DJ Freitas[6]; 6. 12J-John Clark[2]; 7. 7W-Dennis Scherer[8]; 8. 18T-Tanner Holmes[7]
FK Rod Ends Dash (7 Laps): 1. 3-Kaleb Montgomery[1]; 2. 14-Corey Day[2]; 3. 87-Justin Sanders[3]; 4. 45-Cory Eliason[6]; 5. W-Spencer Bayston[7]; 6. 13-Daison Pursley[5]; 7. 7P-Jake Andreotti[4]; 8. 83T-Tanner Carrick[8]
TJ Forged Heat 1 (8 Laps): 1. 83T-Tanner Carrick[2]; 2. 17W-Shane Golobic[3]; 3. 24D-Danny Sams III[1]; 4. 87-Justin Sanders[4]; 5. 7B-Sean Becker[5]; 6. 19-Brent Marks[7]; 7. 88-Tanner Thorson[6]; 8. 15-Michael Sellers[9]; 9. 17-Jace Park[10]; 10. 24K-Koa Crane[8]
DMI Heat 2 (8 Laps): 1. 7P-Jake Andreotti[1]; 2. 2K-Gauge Garcia[2]; 3. 49-Brad Sweet[3]; 4. 41-Dominic Scelzi[5]; 5. W-Spencer Bayston[4]; 6. 10-Dominic Gorden[8]; 7. 17M-Colby Copeland[7]; 8. 9-Chase Randall[10]; 9. 5-Brenham Crouch[6]; 10. 18T-Tanner Holmes[9]
BR Motorsports Heat 3 (8 Laps): 1. 13-Daison Pursley[1]; 2. 0-Tim Kaeding[2]; 3. 92-Andy Forsberg[6]; 4. 42-Sye Lynch[3]; 5. 45-Cory Eliason[4]; 6. 7BC-Giovanni Scelzi[5]; 7. 21L-Landon Brooks[7]; 8. 21-James McFadden[8]; 9. 12J-John Clark[9]; 10. 9F-DJ Freitas[10]
Rod End Supply Heat 4 (8 Laps): 1. 14-Corey Day[1]; 2. 19JR-Joel Myers Jr[2]; 3. 26-Justin Peck[3]; 4. 3-Kaleb Montgomery[4]; 5. X1-Chance Grasty[5]; 6. 73-Ryan Bernal[9]; 7. 83V-Dylan Bloomfield[8]; 8. 24-Rico Abreu[6]; 9. 2XM-Max Mittry[7]; 10. 7W-Dennis Scherer[10]
Capital Custom Trailers Qualifying A (2 Laps): 1. 87-Justin Sanders, 00:10.295[7]; 2. W-Spencer Bayston, 00:10.395[12]; 3. 24D-Danny Sams III, 00:10.537[18]; 4. 7P-Jake Andreotti, 00:10.546[4]; 5. 83T-Tanner Carrick, 00:10.582[14]; 6. 2K-Gauge Garcia, 00:10.586[3]; 7. 17W-Shane Golobic, 00:10.631[5]; 8. 49-Brad Sweet, 00:10.681[9]; 9. 7B-Sean Becker, 00:10.707[13]; 10. 41-Dominic Scelzi, 00:10.715[10]; 11. 88-Tanner Thorson, 00:10.767[16]; 12. 5-Brenham Crouch, 00:10.772[2]; 13. 19-Brent Marks, 00:10.780[19]; 14. 17M-Colby Copeland, 00:10.801[8]; 15. 24K-Koa Crane, 00:10.841[1]; 16. 10-Dominic Gorden, 00:10.876[15]; 17. 15-Michael Sellers, 00:10.896[6]; 18. 18T-Tanner Holmes, 00:10.910[20]; 19. 17-Jace Park, 00:10.967[11]; 20. 9-Chase Randall, 00:11.083[17]
Capital Custom Trailers Qualifying B (2 Laps): 1. 45-Cory Eliason, 00:10.562[16]; 2. 3-Kaleb Montgomery, 00:10.633[17]; 3. 13-Daison Pursley, 00:10.672[14]; 4. 14-Corey Day, 00:10.717[13]; 5. 0-Tim Kaeding, 00:10.722[15]; 6. 19JR-Joel Myers Jr, 00:10.756[4]; 7. 42-Sye Lynch, 00:10.806[6]; 8. 26-Justin Peck, 00:10.813[2]; 9. 7BC-Giovanni Scelzi, 00:10.817[11]; 10. X1-Chance Grasty, 00:10.824[10]; 11. 92-Andy Forsberg, 00:10.845[5]; 12. 24-Rico Abreu, 00:10.851[12]; 13. 21L-Landon Brooks, 00:10.863[20]; 14. 2XM-Max Mittry, 00:10.934[19]; 15. 21-James McFadden, 00:10.957[7]; 16. 83V-Dylan Bloomfield, 00:11.071[18]; 17. 12J-John Clark, 00:11.151[1]; 18. 73-Ryan Bernal, 00:11.264[8]; 19. 9F-DJ Freitas, 00:11.284[3]; 20. 7W-Dennis Scherer, 00:11.447[9]