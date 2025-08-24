Gunn Wins FAST Feature at Wayne County

ORRVILLE, OH (August 23, 2025) — Tyler Gunn won the FAST on Dirt sprint car feature Saturday night at Wayne County Speedway. Jordan Ryan, Henry Malcuit, Tanner Tecco, and Chris Myers rounded out the top five.
FAST on Dirt
Wayne County Speedway
Orrville, Ohio
Saturday, August 23, 2025
Feature:
1. 68G-Tyler Gunn
2. 25R-Jordan Ryan
3. 70-Henry Malcuit
4. 8T-Tanner Tecco
5. 38K-Chris Myers
6. 16-Danny Mumaw
7. 46-Mike Bauer
8. 98-Ricky Peterson
9. 59-Bryan Nuckles
10. 1B-Keith Baxter
11. 1-Jamie Myers
12. 6J-Jonah Aumend
13. 3TN-Tyler Newhart
14. 25-Cody Stillion
15. 7* Tyler Street
16. 11-Shawn Hubler
17. 1MC-Wayne McPeek
18. 2A-Joe Adorjan
19. 28N-Trey Jacobs
20. 9-Lance Heinberger