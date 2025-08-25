Feature Winners: Sunday, August 24, 2025

|Track
|City/ST
|Co.
|Division/Series
|Event
|Winner
|BAPS Motor Speedway
|York Haven, PA
|USA
|PA Sprint Series
|
|Rained Out
|BAPS Motor Speedway
|York Haven, PA
|USA
|Winged 410 Sprint Cars
|
|Rained Out
|Huset’s Speedway
|Brandon, SD
|USA
|Winged 410 Sprint Cars
|
|Ryan Timms
|Huset’s Speedway
|Brandon, SD
|USA
|Winged 305 Sprint Cars
|
|Dusty Ballenger
|Millstream Speedway
|Findlay, OH
|USA
|FAST on Dirt
|
|Cap Henry
|Millstream Speedway
|Findlay, OH
|USA
|Buckeye Outlaw Sprint Series
|
|Ricky Lewis
|Oxford Plains Speedway
|Oxford, ME
|USA
|New England Supermodified Series
|
|Jeffrey Battle
|Thayer County Speedway
|Deshler, NE
|USA
|Malvern Bank 360 Sprint Car Series
|
|Joey Danley