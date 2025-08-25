Feature Winners: Sunday, August 24, 2025

Ricky Lewis in victory lane at Millstream Speedway. (Mike Campbell Photo)
Track City/ST Co. Division/Series Event Winner
BAPS Motor Speedway York Haven, PA USA PA Sprint Series Rained Out
BAPS Motor Speedway York Haven, PA USA Winged 410 Sprint Cars Rained Out
Huset’s Speedway Brandon, SD USA Winged 410 Sprint Cars Ryan Timms
Huset’s Speedway Brandon, SD USA Winged 305 Sprint Cars Dusty Ballenger
Millstream Speedway Findlay, OH USA FAST on Dirt Cap Henry
Millstream Speedway Findlay, OH USA Buckeye Outlaw Sprint Series Ricky Lewis
Oxford Plains Speedway Oxford, ME USA New England Supermodified Series Jeffrey Battle
Thayer County Speedway Deshler, NE USA Malvern Bank 360 Sprint Car Series Joey Danley