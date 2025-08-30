Ridenour Romps With GLSS at Tri-City

AUBURN, MI (August 29, 2025) — Chase Ridenour opened the final weekend of points competition for the Great Lakes Super Sprints by winning the feature event Friday night at Tri-City Motor Speedway.
Ridenour, from Perry, Michigan, led all 25 laps in route to his first victory of the 2025 season. Jared Horstman, Dustin Daggett, Max Stambaugh, and Mike Keegan rounded out the top five.
With his second place finish Horstman extended his lead in the GLSS Michigan point standings to 74 points over Stambaugh going into the final event Sunday night at Crystal Motor Speedway.
Great Lakes Super Sprints
Tri-City Motor Speedway
Auburn, Michigan
Friday, August 29, 2025
Ti22 Performance Qualifying
1. 7C-Phil Gressman, 11.506[6]
2. 5M-Steve Irwin, 11.536[2]
3. 85-Dustin Daggett, 11.664[9]
4. 17-Jared Horstman, 11.699[7]
5. X-Mike Keegan, 11.753[3]
6. 38-Chase Ridenour, 11.762[16]
7. 71H-Max Stambaugh, 11.796[17]
8. 49T-Gregg Dalman, 11.863[10]
9. 11G-Luke Griffith, 12.064[13]
10. 3A-Mike Astrauskas, 12.137[1]
11. 22-Tom Lowe, 12.158[4]
12. 13-Andy Teunessen, 12.209[15]
13. 33-Jeremy Ferguson, 12.228[5]
14. 49-Brian Ruhlman, 12.396[19]
15. 27K-Zac Broughman, 12.478[11]
16. 67-Kevin Martens, 12.781[12]
17. 31-Jim Girard, 12.967[8]
18. 88N-Frank Neill, 13.650[18]
DNS: 10-Cody Howard, 13.650
Engler Machine Tool Heat Race #1 (8 Laps)
1. 17-Jared Horstman[2]
2. 7C-Phil Gressman[1]
3. 71H-Max Stambaugh[3]
4. 3A-Mike Astrauskas[4]
5. 67-Kevin Martens[6]
6. 33-Jeremy Ferguson[5]
7. 10-Cody Howard[7]
Beacon Bridge Markets Heat Race #2 (8 Laps)
1. 5M-Steve Irwin[1]
2. X-Mike Keegan[2]
3. 49T-Gregg Dalman[3]
4. 49-Brian Ruhlman[5]
5. 22-Tom Lowe[4]
6. 31-Jim Girard[6]
Miami Paint Heat Race #3 (8 Laps)
1. 38-Chase Ridenour[2]
2. 85-Dustin Daggett[1]
3. 11G-Luke Griffith[3]
4. 13-Andy Teunessen[4]
5. 88N-Frank Neill[6]
6. 27K-Zac Broughman[5]
MacAllister Cat A-Main
1. 38-Chase Ridenour[1]
2. 17-Jared Horstman[4]
3. 85-Dustin Daggett[6]
4. 71H-Max Stambaugh[7]
5. X-Mike Keegan[2]
6. 7C-Phil Gressman[5]
7. 5M-Steve Irwin[3]
8. 49T-Gregg Dalman[8]
9. 11G-Luke Griffith[9]
10. 22-Tom Lowe[14]
11. 27K-Zac Broughman[18]
12. 88N-Frank Neill[15]
13. 3A-Mike Astrauskas[10]
14. 49-Brian Ruhlman[11]
15. 13-Andy Teunessen[12]
16. 67-Kevin Martens[13]
17. 31-Jim Girard[17]
18. 33-Jeremy Ferguson[16]
19. 10-Cody Howard[19]