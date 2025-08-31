Bergman Makes Persistence Pay Off With First ASCS Feature Win of the Season

Black Eagle, MT (August 30, 2025) — Seth Bergman picked up his first ASCS National Tour feature victory of the 2025 season Saturday night at Electric City Speedway during the Montana Round Up. Bergman, from Snohomish, WA, was able to get past Sam Hafertepe Jr. on lap 16 and pulled away for the victory.
Jason Martin, Haferepe, Ryder McCutcheon, and Matt Covington rounded out the top five.
Montana Round Up
ASCS National Tour
Electric City Speedway
Black Eagle, Montana
Saturday, August 30, 2025
Qualifying Flight A
1. 2JR-Kelly Miller, 12.410[3]
2. 15H-Sam Hafertepe Jr, 12.439[7]
3. 95-Matt Covington, 12.455[8]
4. 10-Landon Britt, 12.653[4]
5. 2J-Zach Blurton, 12.692[10]
6. 37-Trever Kirkland, 12.692[2]
7. 88R-Ryder Laplante, 12.765[9]
8. 01-Rich Bailey, 12.778[5]
9. 88-Terry Easum, 12.854[6]
10. 12H-Elijah Gile, 12.885[1]
Qualifying Flight B
1. 23-Seth Bergman, 12.752[6]
2. 4L-Lane Taylor, 12.781[1]
3. 36-Jason Martin, 12.821[8]
4. 71-Brady Baker, 12.832[3]
5. 45X-Kyler Johnson, 12.990[2]
6. 11H-Rodney Huband, 13.076[7]
7. 38B-Bryan Brown, 13.277[9]
8. 6C-Cruz Riggin, 13.522[4]
9. 10B-Brody Anderson, 13.534[5]
Qualifying Flight C
1. 2B-Garrett Benson, 12.854[3]
2. 17W-Ryder McCutcheon, 12.971[5]
3. 52-Blake Hahn, 13.028[9]
4. 16G-Austyn Gossel, 13.131[1]
5. 00-Kory Wermling, 13.146[2]
6. 24M-Ian Myers, 13.284[7]
7. 97-Sheldon Bender, 13.289[8]
8. 28-Joe Perry, 13.454[6]
DNS: 88C-Brogan Carder,
Heat Race #1 (8 Laps)
1. 15H-Sam Hafertepe Jr[1]
2. 95-Matt Covington[2]
3. 2JR-Kelly Miller[4]
4. 10-Landon Britt[3]
5. 88R-Ryder Laplante[7]
6. 2J-Zach Blurton[5]
7. 37-Trever Kirkland[6]
8. 88-Terry Easum[9]
9. 12H-Elijah Gile[10]
10. 01-Rich Bailey[8]
Heat Race #2 (8 Laps)
1. 36-Jason Martin[2]
2. 71-Brady Baker[3]
3. 4L-Lane Taylor[1]
4. 23-Seth Bergman[4]
5. 45X-Kyler Johnson[5]
6. 10B-Brody Anderson[9]
7. 11H-Rodney Huband[6]
8. 6C-Cruz Riggin[8]
9. 38B-Bryan Brown[7]
Heat Race #3 (8 Laps)
1. 17W-Ryder McCutcheon[1]
2. 52-Blake Hahn[2]
3. 2B-Garrett Benson[4]
4. 16G-Austyn Gossel[3]
5. 24M-Ian Myers[6]
6. 28-Joe Perry[8]
7. 00-Kory Wermling[5]
8. 88C-Brogan Carder[9]
9. 97-Sheldon Bender[7]
Dash (5 Laps)
1. 15H-Sam Hafertepe Jr[2]
2. 23-Seth Bergman[1]
3. 36-Jason Martin[6]
4. 2JR-Kelly Miller[4]
5. 2B-Garrett Benson[3]
6. 17W-Ryder McCutcheon[5]
Last Chance Showdown (12 Laps)
1. 2J-Zach Blurton[1]
2. 12H-Elijah Gile[10]
3. 37-Trever Kirkland[2]
4. 00-Kory Wermling[6]
5. 88C-Brogan Carder[9]
6. 28-Joe Perry[3]
7. 88-Terry Easum[7]
8. 97-Sheldon Bender[12]
9. 01-Rich Bailey[13]
10. 38B-Bryan Brown[11]
11. 10B-Brody Anderson[4]
12. 6C-Cruz Riggin[8]
DNS: 11H-Rodney Huband
Feature (30 Laps)
1. 23-Seth Bergman[2]
2. 36-Jason Martin[3]
3. 15H-Sam Hafertepe Jr[1]
4. 17W-Ryder McCutcheon[6]
5. 95-Matt Covington[7]
6. 71-Brady Baker[8]
7. 2B-Garrett Benson[5]
8. 00-Kory Wermling[19]
9. 37-Trever Kirkland[18]
10. 4L-Lane Taylor[10]
11. 2J-Zach Blurton[16]
12. 45X-Kyler Johnson[14]
13. 12H-Elijah Gile[17]
14. 28-Joe Perry[21]
15. 38B-Bryan Brown[23]
16. 2JR-Kelly Miller[4]
17. 88R-Ryder Laplante[13]
18. 16G-Austyn Gossel[12]
19. 52-Blake Hahn[9]
20. 10-Landon Britt[11]
21. 88-Terry Easum[22]
22. 24M-Ian Myers[15]
23. 88C-Brogan Carder[20]