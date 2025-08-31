Swanson Wins Saturday at Owosso Speedway

OVID, MI (August 30, 2025) — Kody Swanson picked up the feature victory with the Must See Racing sprint cars Saturday night at Owosso Speedway. Swanson took the lead from Troy DeCaire on lap 26 and led the final 15 laps building up a 1.310 second advantage at the finish.
DeCaire, Ryan Litt, Jimmy McCUne, and Jason Blonde rounded out the top five.
Charlie Baur and Keegan Weese won the pair of Must See Racing Lites main events.
Owosso Speedway
Ovid, Michigan
Saturday, August 30, 2025
Must See Racing
Qualifying
1. 36-Aaron Willison, 12.443[22]
2. 126-Troy DeCaire, 12.510[5]
3. 50M-Kody Swanson, 12.592[20]
4. 07-Ryan Litt, 12.609[11]
5. 68-Joe Liguori, 12.731[10]
6. Z10-Kevin Mingus, 12.850[14]
7. 99-Dorman Snyder, 13.050[19]
8. 7-Bobby Komisarski, 13.050[9]
9. 42-Jason Blonde, 13.079[2]
10. 88-Jimmy McCune, 13.112[12]
11. 4-Donnie Adams Jr, 13.273[1]
12. 86-JJ Dutton, 13.302[23]
13. 20-Alby Ovitt, 13.338[16]
14. 88M-Jimmy McCune Jr, 13.363[13]
15. 24-Dylan Reynolds, 13.415[18]
16. 55-Tommy Nichols, 13.450[15]
17. 26F-Taylor Ferns, 13.481[6]
18. 18-Landon Butler, 13.498[4]
19. 7T-John Trudell, 13.505[21]
20. 81-Johnny Petrozelle, 13.534[17]
21. 66-Justin Harper, 13.579[8]
22. 11-Tom Geren, 13.636[7]
DNS: 26-Jeff Bloom
Heat Race #1 (10 Laps)
1. 88-Jimmy McCune[4]
2. 50M-Kody Swanson[6]
3. 55-Tommy Nichols[2]
4. 7T-John Trudell[1]
5. Z10-Kevin Mingus[5]
6. 20-Alby Ovitt[3]
7. 11-Tom Geren[7]
Heat Race #2 (10 Laps)
1. 42-Jason Blonde[4]
2. 24-Dylan Reynolds[2]
3. 126-Troy DeCaire[6]
4. 68-Joe Liguori[5]
5. 18-Landon Butler[1]
6. 66-Justin Harper[7]
7. 86-JJ Dutton[3]
DNS: 26-Jeff Bloom
Heat Race #3 (10 Laps)
1. 07-Ryan Litt[4]
2. 4-Donnie Adams Jr[2]
3. 26F-Taylor Ferns[1]
4. 99-Dorman Snyder[8]
5. 7-Bobby Komisarski[3]
6. 88M-Jimmy McCune Jr[6]
7. 36-Aaron Willison[5]
8. 81-Johnny Petrozelle[7]
Feature (40 Laps)
1. 50M-Kody Swanson
2. 26D-Troy DeCaire
3. 07-Ryan Litt
4. 88-Jimmy McCune
5. 42-Jason Blonde
6. 36-Aaron Willison
7. 68-Joe Ligouri
8. Z10-Kevin Mingus
9. 24-Dylan Reynolds
10. 20-Alby Ovitt
11. 4-Donnie Adams Jr.
12. 55-Tommy Nichols
13. 88X-Jimmy McCune Jr.
14. 66-Justin Harper
15. 18-Landon Butler
16. 7-Bobby Komisarski
17. 99-Dorman Snyder
18. 81-Johnny Petrozelle
19. 11-Tom Geren
20. 7T-John Trudell
21. 126-Taylor Ferns
22. 86-J.J. Dutton
Must See Racing Lites
Qualifying
1. 36-JJ Henes, 13.635[5]
2. 37-Keegan Weese, 13.825[8]
3. 23-Charlie Baur, 13.857[1]
4. 64-Brandon Lemmerman, 14.075[6]
5. 1-Brandon Tregembo, 14.363[7]
6. 17-Andrew Bogusz, 14.550[2]
7. 77-Parker Corbin, 15.011[3]
8. 11-Rick Wichtner, 15.591[9]
9. 1D-Christian Franks, 17.963[4]
A-Main (20 Laps)
1. 23-Charlie Baur[2]
2. 36-JJ Henes[4]
3. 64-Brandon Lemmerman[1]
4. 17-Andrew Bogusz[6]
5. 37-Keegan Weese[3]
6. 1-Brandon Tregembo[5]
7. 11-Rick Wichtner[8]
8. 1D-Christian Franks[9]
9. 77-Parker Corbin[7]
A-Main 2 (15 Laps)
1. 37-Keegan Weese[2]
2. 36-JJ Henes[4]
3. 17-Andrew Bogusz[3]
4. 23-Charlie Baur[5]
5. 1-Brandon Tregembo[1]
6. 64-Brandon Lemmerman[6]
7. 77-Parker Corbin[9]
8. 11-Rick Wichtner[7]
9. 1D-Christian Franks[8]