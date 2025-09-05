Covington Holds Off Hafertepe to Win ASCS Feature at Lakeside

KANSAS CITY, KS (September 5, 2025) — Matt Covington was able to hold off a last lap surge by Sam Hafertepe Jr. to win the ASCS National Tour feature Friday night at Lakeside Speedway. Blake Hahn, Cameron Martin, and Hank Davis rounded out the top five.
ASCS National Tour
Lakeside Speedway
Kansas City, Kansas
Friday, September 6, 2025
Qualifying Flight A
1. 99-Tony Rost, 14.672[2]
2. 4-Cameron Martin, 14.793[5]
3. 2-Chase Porter, 15.088[7]
4. 52-Blake Hahn, 15.139[6]
5. 2B-Garrett Benson, 15.143[4]
6. 77-Jack Wagner, 15.262[8]
7. 10-Landon Britt, 15.275[3]
8. 16G-Austyn Gossel, 15.287[1]
9. 12W-Dale Wester, 15.595[10]
10. 3Z-Cole Vanderheiden, 15.874[9]
Qualifying Flight B
1. 15H-Sam Hafertepe Jr, 14.713[4]
2. 44-Chris Martin, 14.818[5]
3. 2J-Zach Blurton, 15.166[7]
4. 36-Jason Martin, 15.234[1]
5. 17B-Ryan Bickett, 15.310[8]
6. 91-Scotty Thiel, 15.366[3]
7. 7C-Chris Morgan, 15.420[6]
8. 45X-Kyler Johnson, 15.470[2]
9. 31BW-Braxton Weger, 15.585[10]
10. 3D-Jake Diehl, 16.519[9]
Qualifying Flight C
1. 11X-Hank Davis, 15.318[4]
2. 95-Matt Covington, 15.331[8]
3. 88R-Ryder Laplante, 15.333[2]
4. 73-Samuel Wagner, 15.347[5]
5. 88-Terry Easum, 15.440[1]
6. 2C-Brekton Crouch, 15.537[7]
7. 71-Brady Baker, 15.562[9]
8. 88C-Brogan Carder, 15.773[6]
9. 32D-Daryn Langford, 15.883[3]
Heat Race #1 (8 Laps)
1. 4-Cameron Martin[1]
2. 99-Tony Rost[4]
3. 52-Blake Hahn[3]
4. 2-Chase Porter[2]
5. 2B-Garrett Benson[5]
6. 77-Jack Wagner[6]
7. 3Z-Cole Vanderheiden[10]
8. 16G-Austyn Gossel[8]
9. 10-Landon Britt[7]
10. 12W-Dale Wester[9]
Heat Race #2 (8 Laps)
1. 44-Chris Martin[1]
2. 15H-Sam Hafertepe Jr[4]
3. 36-Jason Martin[3]
4. 2J-Zach Blurton[2]
5. 91-Scotty Thiel[6]
6. 17B-Ryan Bickett[5]
7. 45X-Kyler Johnson[8]
8. 7C-Chris Morgan[7]
9. 3D-Jake Diehl[10]
DNS: 31BW-Braxton Weger
Heat Race #3 (8 Laps)
1. 95-Matt Covington[1]
2. 11X-Hank Davis[4]
3. 88R-Ryder Laplante[2]
4. 71-Brady Baker[7]
5. 73-Samuel Wagner[3]
6. 88C-Brogan Carder[8]
7. 2C-Brekton Crouch[6]
8. 88-Terry Easum[5]
9. 32D-Daryn Langford[9]
Honest Abe Roofing Dash (5 Laps)
1. 95-Matt Covington[1]
2. 15H-Sam Hafertepe Jr[3]
3. 44-Chris Martin[2]
4. 99-Tony Rost[6]
5. 4-Cameron Martin[4]
6. 11X-Hank Davis[5]
Smith TI LCS (10 Laps)
1. 77-Jack Wagner[1]
2. 3Z-Cole Vanderheiden[7]
3. 88C-Brogan Carder[4]
4. 2C-Brekton Crouch[6]
5. 17B-Ryan Bickett[3]
6. 88-Terry Easum[10]
7. 45X-Kyler Johnson[5]
8. 16G-Austyn Gossel[8]
9. 12W-Dale Wester[13]
10. 7C-Chris Morgan[9]
11. 3D-Jake Diehl[12]
12. 10-Landon Britt[2]
13. 32D-Daryn Langford[11]
14. 31BW-Braxton Weger[14]
Feature (25 Laps)
1. 95-Matt Covington[1]
2. 15H-Sam Hafertepe Jr[2]
3. 52-Blake Hahn[7]
4. 4-Cameron Martin[5]
5. 11X-Hank Davis[6]
6. 44-Chris Martin[3]
7. 3Z-Cole Vanderheiden[17]
8. 2-Chase Porter[10]
9. 36-Jason Martin[8]
10. 77-Jack Wagner[16]
11. 45X-Kyler Johnson[22]
12. 17B-Ryan Bickett[20]
13. 10-Landon Britt[23]
14. 91-Scotty Thiel[15]
15. 88R-Ryder Laplante[9]
16. 2J-Zach Blurton[11]
17. 88-Terry Easum[21]
18. 16G-Austyn Gossel[24]
19. 73-Samuel Wagner[14]
20. 2B-Garrett Benson[13]
21. 88C-Brogan Carder[18]
22. 2C-Brekton Crouch[19]
23. 99-Tony Rost[4]
24. 71-Brady Baker[12]