O’Banion Wins Malvern Bank Series Feature at Shelby County Speedway

HARLAN, IA (September 6, 2025) — Brant O’Banion won the Malvern Bank 360 Sprint Car Series feature Saturday night at Shelby County Speedway. O’Banion took the lead on lap 20 to collect the victory over Cam Sorrels, Colton Fisher, Joey Danley, and Sam Henderson.
Malvern Bank 360 Sprint Car Series
Shelby County Speedway
Harlan, Iowa
Saturday, September 6, 2025
Heat Race #1 (8 Laps)
1. 3Z-Cole Vanderheiden[2]
2. 27B-Jake Bubak[6]
3. 11X-Jaden Alexander[1]
4. 55-Chase Brown[4]
5. 10J-Justin Jacobsma[5]
6. 13V-Seth Brahmer[7]
7. 1A-Grae Anderson[9]
8. 77-John Klabunde[3]
9. 35W-Gaige Weldon[8]
Heat Race #2 (8 Laps)
1. 57-Cam Sorrels[2]
2. 47-Brant O’Banion[4]
3. 8B-Jake Galusha[1]
4. 91H-Sam Henderson[5]
5. 59-Evan Semerad[3]
6. 14-Joey Danley[6]
7. 4X-Jason Danley[8]
8. 25-Gunnar Pike[7]
Heat Race #3 (8 Laps)
1. 11-Billy Alley[2]
2. 6K-Dustin Selvage[4]
3. 11F-Colton Fisher[3]
4. 91-Brandon Stevenson[1]
5. 2-Dylan Opdahl[6]
6. 23S-Stuart Snyder[7]
7. 11D-Dominic White[8]
8. 77X-Bret Klabunde[5]
Dash #1 (6 Laps)
1. 27B-Jake Bubak[1]
2. 11-Billy Alley[3]
3. 6K-Dustin Selvage[6]
4. 3Z-Cole Vanderheiden[5]
5. 47-Brant O’Banion[2]
6. 57-Cam Sorrels[4]
B-Main (10 Laps)
1. 23S-Stuart Snyder[1]
2. 14-Joey Danley[2]
3. 35W-Gaige Weldon[9]
4. 25-Gunnar Pike[6]
5. 4X-Jason Danley[4]
6. 77-John Klabunde[8]
7. 11D-Dominic White[5]
8. 77X-Bret Klabunde[7]
9. 1A-Grae Anderson[3]
A-Main (25 Laps)
1. 47-Brant O’Banion[5]
2. 57-Cam Sorrels[6]
3. 11F-Colton Fisher[7]
4. 14-Joey Danley[18]
5. 91H-Sam Henderson[10]
6. 11-Billy Alley[2]
7. 23S-Stuart Snyder[17]
8. 35W-Gaige Weldon[19]
9. 59-Evan Semerad[15]
10. 10J-Justin Jacobsma[14]
11. 8B-Jake Galusha[9]
12. 6K-Dustin Selvage[3]
13. 25-Gunnar Pike[20]
14. 2-Dylan Opdahl[13]
15. 27B-Jake Bubak[1]
16. 3Z-Cole Vanderheiden[4]
17. 55-Chase Brown[11]
18. 91-Brandon Stevenson[12]
19. 11X-Jaden Alexander[8]
20. 13V-Seth Brahmer[16]